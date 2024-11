الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي: "الرعاية الصحية المستدامة ليست مجرد واجب إنساني فحسب من الناحية الأخلاقية، بل هي أولوية أساسية لجذب المستهلكين الواعين".

حور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إذا كنت تطمح لأن تكون من بين أفضل المدن في العالم، فلا بد من وجود نظام بيئي يدمج الصحة والسياحة بشكل متكامل. وبالإضافة إلى البنية التحتية ذات المستوى العالمي، تتميز دبي برؤيتها الموحدة والتعاون الفريد بين القطاعين العام والخاص، حيث يتوفر دعم كبير يسهم في تسهيل تحقيق هذه الأهداف".

دبي: انطلقت اليوم النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية والرفاهية الصحية "Medical Tourism and Wellness Summit" لعام 2024 في دبي، بالشراكة مع المستشفى الأمريكي دبي، لتجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم.

تعد القمة حدثًا رائدًا في مجال الصحة والرفاهية الصحية، مع تركيزها على أحدث الاتجاهات التي تعيد تشكيل مستقبل الطب الوقائي، والصحة النفسية، والسياحة العلاجية. وقد شهد اليوم الأول حضور شخصيات بارزة، من بينهم سعادة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وحور الخاجة، نائب رئيس أول للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة الدكتورة فريدة الحوسني، عضو المجموعة الاستشارية لإطار التأهب لمواجهة الإنفلونزا في منظمة الصحة العالمية، أستاذة مساعدة وخبيرة في الأمراض المُعدية، وشريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي.

ومن بين أبرز المشاركين الآخرين، الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي في دبي.

تميزت فعاليات اليوم الأول بجلسات وأنشطة تفاعلية جمعت بين النشاط البدني والاسترخاء والإبداع، حيث شملت أنشطة مثل اليوغا، والتأمل، وتمارين التمدد، لتحفيز الحضور على مناقشات مثمرة حول موضوعات محورية.

تناولت الجلسات قضايا مهمة مثل الصحة النفسية، والتغذية، ودور سياحة الرفاهية الصحية في إعادة تشكيل تجارب السفر العالمية. وتطرقت الجلسات إلى جهود دبي لترسيخ مكانتها بوصفها رائدة عالميًا في مجال سياحة الرفاهية الصحية، مع التركيز على دمج الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي مع تجارب السفر الفاخرة، وممارسات الصحة الشاملة، إلى جانب دور الرفاهية الصحية كعامل حاسم لنجاح الشركات والمؤسسات. كما استعرضت النقاشات دور التعاون بين القطاعين العام والخاص كعامل رئيسي لجذب المرضى الدوليين وتعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية.

كذلك سلطت القمة الضوء على الطب الوقائي والصحة طويلة الأمد، فقد تناول ركن الأطباء (Doctors' Corner) ضمن فعالياتها تأثير خيارات نمط الحياة بشكل كبير في الرفاهية العامة. وقد تبادل الخبراء الآراء حول أحدث التطورات في طب الأسنان الرقمي، ورعاية أمراض الثدي، والجراحة الروبوتية، مع التركيز على أهمية تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتسهيلها.

قدمت القمة أيضًا منصة سيرين (Serene)، التي تجمع بين الصوت والتكنولوجيا لتوفير حلول صحية مخصصة، في حين تناولت الجلسات أهمية الشراكات المستدامة ومستقبل السياحة العلاجية في تعزيز صحة المجتمعات. فيما برزت الصحة النفسية كموضوع رئيسي، حيث تم التأكيد على أهمية اتباع نهج شامل يجمع بين العافية الجسدية والنفسية.

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "يكمن نجاح النسخة الأولى من هذه القمة في قوة التعاون؛ فمن خلال الجمع بين القادة من مختلف القطاعات لتضافر الجهود، نحن لا نتصدى لتحديات السياحة العلاجية والرفاهية الصحية فحسب، بل نعمل أيضًا على تشكيل مستقبل تُعطى فيه الأولوية للصحة والرفاهية لجميع الأفراد".

أكد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، على أن تحول دبي إلى وجهة رائدة في السياحة العلاجية يعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاعان في تعزيز مفهوم الرفاهية الصحية وتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة بمعايير عالمية. كما أوضح أن القمة تمثل منصة مهمة لإعادة تعريف تجربة السفر القائمة على الرفاهية الصحية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للمرضى من مختلف أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، استمتع محبو المغامرات والرفاهية الصحية بتحدي دبي للياقة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المحفزة، كما شارك الحضور في رياضات تفاعلية في منطقة الرفاهية الصحية (Wellness Area)، شملت ركوب الدراجات والملاكمة، فيما عززت النشاطات المهدئة مثل جلسة "يوغا هاثا" عند غروب الشمس وجلسات شفاء الطفل الداخلي مفهوم العافية الشاملة.

وتميزت منطقة الشفاء (Healing Hub) بتقديم تجارب استثنائية، مثل جلسة التأمل بالشاي وجلسات الرنين الحيوي (Bio-Resonance Alignment) من (S Pujah Life Balance Studio)، كما أضافت الأنشطة الإبداعية، مثل الرسم على الفخار مع (Nada Sketches) وفن اللاتيه، لمسة من البهجة للمشاركين. في حين قدمت إيقاعات الهاند بان الهادئة من (Dubai Hand Pan) تجربة ترفيهية ممتعة وأجواء موسيقية هادئة. وقد تم الاحتفال بالمجتمع والتمكين من خلال ورش عمل مثل "تمكين المرأة" من (Aurora 50)، وحلقة الطبول الحماسية من (Dubai Drums)، ما أسهم في خلق تجربة صحية ملهمة وشاملة.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك الشريك الرئيسي المستشفى الأمريكي دبي، والشركاء الاستراتيجيون: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي.

كذلك تعاونت فوربس مع عدد من الشركاء الآخرين: (Ground Jam)، و(Holistified)، و(Freakin Healthy)، و(Maison Etherique)، و(Elluna)، و(Wellbeings Holistic Healing)، و(No More Bottles)، و(Barriya)، و(Touch of Oud)، و(ALAM Health & Beauty)، و(Opulence)، و(Daima)، و(Imunika)، و(The Body Shop)، و(Siyate)، و(Humanity Code)، بالإضافة إلى (Healthy Patisserie)، و(House of Pops)، و(Seamoss)، و(Stree F&B)، و(Solaris Tea)، و(Barakat Group)، و(Switch Foods)، و(Naughty Pizza)، وكذلك (Dubai Drums)، و(Business Bay)، و(Dubai Fitness Challenge)، و(Champs Sports Club)، و(Fern Event Rentals)، و(Buildup)، و(Flower District)، والشريك الإعلامي (Dubai Media).

