في وقت لاحق من ذلك اليوم، ناقشت لجنة من الخبراء ظهور صناعة الرحلات البحرية في المنطقة والنمو العالمي القوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كان السفر البحري والجوي محط أنظار معرض سوق السفر العربي هذا الأسبوع، حيث استضاف الحدث قادة عالميين في قطاعي الطيران والرحلات البحرية.

وقد شارك بالأمس بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، آخر المستجدات حول أحدث أعداد المسافرين، بالإضافة إلى رؤيته الثاقبة حول مستقبل الطيران وتجربة المطار، وفي غضون ذلك، اجتمعت لجنة من الخبراء لمناقشة التقدم المحرز في ترسيخ مكانة الخليج العربي كوجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

هذا وتستعد مطارات دبي لعام قياسي آخر بعد بداية قوية لعام 2025، حيث شهد شهر يناير وحده 8.5 مليون مسافر، وتشير التوقعات إلى 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام. وخلال الحديث الجانبي، سلط غريفيث الضوء على استمرار قوة الأسواق الرئيسية مثل الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي حيوي.

ويُعزى هذا النمو إلى التزام مطارات دبي بالابتكار، مع التركيز على تجارب سفر سلسة ومدعومة بالتكنولوجيا، بما في ذلك تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، كما قدّم غريفيث رؤىً حول استراتيجية التصميم التي تُركّز على العميل في مطار آل مكتوم الدولي، والذي يضم ثماني صالات أصغر حجمًا لتقليل أوقات العبور وتحقيق أقصى قدر من الراحة للمسافرين.

وفي حديثه على المسرح العالمي لمعرض سوق السفر العربي، قال غريفيث: "في المستقبل، لن تقتصر تفضيلات العملاء على السعر والمنتج على متن الطائرة فحسب، بل ستشمل أيضًا راحة وجودة تجربة العميل على الأرض في المطارات. ليس هناك مكان آخر تسعى إليه مطارات دبي سوى المركز الأول".

ووفقًا للإحصاءات التي عرضتها شركة "توريزم إيكونوميكس" (التابعة لأكسفورد إيكونوميكس) خلال جلسة نقاشية حول قطاع الرحلات البحرية، ازداد الانتشار العالمي للقطاع بنسبة 25% بين عامي 2019 و2024، مع تحقيق توسع إضافي بنسبة 5% حتى عام 2025، وتتصدر منطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ قائمة مناطق انتشار الرحلات البحرية، وفي الشرق الأوسط، ارتفع متوسط ​​عدد أيام الرحلات البحرية في المنطقة بنسبة مذهلة بلغت 125%.

عند سؤاله عن الأسواق الرئيسية المصدرة لرحلات MSC Cruises، قال أنجيلو كابورو، المدير التنفيذي لقسم الرحلات البحرية في مجموعة MSC: "في العام الماضي، استقبلنا عددًا قياسيًا من المسافرين بلغ 150 جنسية مختلفة، وشهدنا زيادة ملحوظة في عدد المسافرين القادمين من آسيا الوسطى، مدفوعةً بزيادة الربط وتسهيل الحصول على التأشيرات، بالإضافة إلى جاذبية الشرق الأوسط كوجهة سياحية مميزة".

وقد سلطت الجلسة الضوء على بروز الشرق الأوسط كوجهة سياحية عالمية، مدفوعةً باستثمارات البنية التحتية والتعاون الإقليمي والإقبال المتزايد على تجارب السفر الثقافية والغامرة، كما شكّل إطلاق شركة أرويا كروز، أول خط رحلات بحرية فاخرة في المملكة العربية السعودية، موضوعًا رئيسيًا، بالإضافة إلى دور تحالف الرحلات البحرية في تعزيز التعاون الإقليمي وتحسين تجارب المسافرين.

هذا ويضمّ المسرح العالمي في سوق السفر العربي نخبةً من أبرز الخبراء، ويضمّ كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الوزارات والمؤثرين العالميين، ويقدّم مزيجًا ديناميكيًا من الجلسات النقاشية والمقابلات والعروض التقديمية، جميعها مُصمّمة بعناية لإلهام وتثقيف الجمهور وتقديم أفكار عملية.

وفي اليوم الأخير من معرض سوق السفر العربي، استضاف المسرح العالمي جلسةً مُخصّصةً لتحليل رؤى السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسلّط الضوء على جيل المسافرين القادم في الهند في ظلّ النموّ السريع لسوق السياحة في البلاد.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "لقد حظينا هذا الأسبوع في سوق السفر العربي بشرف استضافة نخبة من أبرز القادة وأصحاب الرؤى المؤثرين في قطاع السياحة العالمي، كما شهدنا خلال جلسات المؤتمر نقاشات ثرية حول مستقبل السفر، واستدامة قطاع الضيافة، والابتكار، وفرص السوق الجديدة، مما يُبرز الدور المحوري الذي يلعبه هذا الحدث في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع".

للاطلاع على آخر وأحدث الاخبار الصحفية لمعرض سوق السفر العربي 2025 يرجى زيارة الرابط التالي:

https://hub.wtm.com/category/press/atm-press-releases/.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

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وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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