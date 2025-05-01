يسلط الضوء على دوره في تعزيز المنظومة السيبرانية والبنية التحتية الرقمية للإمارة

يركز على مشاريعه الرامية لتطوير جيل جديد من خبراء الأمن السيبراني

الشيباني: ملتزمون بتعزيز منظومة الأمن السيبراني وبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن مشاركته في فعاليات النسخة الـ14 من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك 2025"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو (الجاري)، وذلك بصفته الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني للعام الثامن على التوالي.

وتأتي مشاركة المركز في "جيسيك 2025" الذي يجمع أكثر من 25 ألف متخصص في مجال الأمن السيبراني من أكثر من 160 دولة، بما ينسجم مع مستهدفاته الاستراتيجية والرامية إلى تحقيق استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني إلى جانب ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها أكثر المدن أماناً في الفضاء الرقمي، من خلال حماية البنية التحتية الرقمية وتحفيز الابتكار وتحقيق المرونة الإلكترونية وتعزيز التعاون المحلي والدولي.

ويستعرض المركز خلال مشاركته في المعرض مجموعة من مبادراته الرئيسية، من بينها "تحدي دبي السيبراني" الذي يستهدف موظفي الجهات الحكومية، ويسعى إلى رفع جاهزية الجهات الحكومية في التصدي للتهديدات السيبرانية من خلال سيناريوهات واقعية متقدمة، إلى جانب بطولة "مدرسة الدفاع السيبراني" التي نجحت في استقطاب أكثر من 300 طالب جامعي، وذلك ضمن مساعي المركز الرامية إلى إعداد وصقل مهارات الأجيال الجديدة من خبراء الأمن السيبراني عبر مجموعة من التحديات التقنية والتدريب العملي في بيئة تنافسية.

وفي هذا الإطار، قال سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: "تُجسّد مشاركة المركز في "جيسيك 2025" التزامه بدعم مسيرة التحول الرقمي في دبي من خلال تعزيز الأمن السيبراني وتطوير منظومة متكاملة قائمة على الابتكار والتعاون. إذ يُعد الحدث منصة استراتيجية تجمع نخبة من قادة القطاع، والجهات الحكومية، والخبراء، والشركات الناشئة، مما يوفّر بيئة خصبة لتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث التقنيات، وبناء شراكات فعّالة تعزز من مرونة البنية التحتية الرقمية."

وأضاف: "يعتبر هذا الحدث فرصة نوعية للتفاعل المباشر مع أبرز مطوري حلول الأمن السيبراني على مستوى العالم، والتعرف على التوجهات المستقبلية التي من شأنها دعم جهودنا في صياغة سياسات استباقية، وابتكار حلول متقدمة، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على التصدي لمختلف التحديات الرقمية، وذلك بما يرسّخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في الأمن السيبراني والابتكار التقني."

ومن المقرر أن يشارك خُبراء المركز في عدد من الجلسات النقاشية الرئيسية التي ستتناول أحدث التوجّهات والتحديات السيبرانية، إلى جانب توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع شركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز التكامل في الجهود الوطنية لحماية الفضاء الإلكتروني. أما جناح المركز رقم A80 ضمن القاعة السابعة، فيوفر للجمهور فرصة التعرف على جهود المركز في تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب تطورات المستقبل وتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة للتعاون المشترك.

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