أعلنت غرفة عجمان بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيريّة العالميّة، عن إطلاق "مبادرة يوم العمال"، والّتي تتضمن تكريم 15 عاملاً من موظفي الغرفة من الفئات المساندة وعدداً من العاملين في منشآت القطاع الخاص بأداء مناسك العمرة، وذلك تزامناً مع احتفالات يوم العمال العالمي الموافق 1 مايو من كل عام.

وقام محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وجميلة كاجور مديرة إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، بتكريم العمال المشاركين في المبادرة، حيث تمَّ توزيع تذاكر العمرة وشهادات المشاركة، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ رحلة العمرة خلال النصف الثاني من العام 2025 وسط أجواء من التقدير والامتنان لجهودهم المُخلصة.

وأكَّد محمد الجناحي على أنَّ أهمية المبادرة تأتي من كونها تقديراً لجهود العمال وإسهاماتهم في دعم بيئة العمل، وترسيخ قيم التكافل الإنساني والاجتماعي، مؤكداً أنَّ الغرفة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز روح الانتماء والولاء لدى العاملين وإسعادهم، بما يُسهم في رفع مستوى الإنتاجية والرضا الوظيفي.

من جانبها أثنت جميلة كاجور على تعاون ودعم هيئة الأعمال الخيريّة العالميّة في تنفيذ ونجاح هذه المبادرة، مُشيرة إلى أنَّ التعاون يُجسِّد قيمة الشراكة المجتمعية الفاعلة، ويعكس الحرص المشترك على رعاية العمال والاهتمام بهم وتعزيز شعورهم بالتقدير، كما تعكس المبادرة الجهود المشتركة لتحقيق مُستهدفات عامّة المجتمع.

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