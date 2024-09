حضر القمة أكثر من 3000 شخص من الضيوف وقادة وخبراء الرعاية الصحية من حول العالم

شخص من الضيوف وقادة وخبراء الرعاية الصحية من حول العالم القمة تستكشف مستقبل الرعاية الصحية وتضع أسس مجتمعات أطول عمرًا وأكثر صحة

أبوظبي: أكثر من 3000 من الضيوف والخبراء والمتحدثين والقادة حضروا قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية التي انطلقت في نسختها الثالثة، بالشراكة مع بيورهيلث في أبوظبي تحت شعار "تجاوز الحدود: تعزيز الصحة من أجل حياة أطول"، لاستكشاف الحلول المبتكرة والاستراتيجيات الفعالة في القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.

حضر افتتاح القمة معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة مباركة مبارك إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وتضمن البرنامج الشامل للقمة حلقات نقاشية مُثمرة وجلسات تفاعلية وقصصًا ملهمة، حيث ناقش الخبراء وقادة الفكر والمتخصصون في الرعاية الصحية سياسات الصحة العامة المستقبلية، وإعادة تعريف مفهوم إطالة العمر، وإمكانات الخلايا الجذعية والطب التجديدي، وتعزيز إمكانات رعاية الأسرة والطفل. كما تناولت المناقشات سبل تعزيز الرعاية الشخصية والوقاية من الأمراض، واستكشاف آفاق جديدة في مجالات الطب الدقيق واكتشاف الأدوية، وتعزيز الاستثمارات لتحقيق نظام رعاية صحية مستدام، إلى جانب تعزيز التناغم العقلي والجسدي والتغذوي.

قالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان: "هذه القمة ليست مجرد حدث، بل منصة رئيسية تجمع أصحاب الرؤى والمبتكرين وصناع القرار الذين يعيدون تشكيل مشهد الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وخارجه. معًا، نشكّل قوة جماعية تدفع نحو التغيير وتعزز التعاون، ما يضمن تطور أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة تحديات الغد. تدفع التطورات في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا والابتكارات التغييرات السريعة التي لا تنتظرنا للحاق بها. اليوم، نمر بلحظة فاصلة في مجال الرعاية الصحية، لحظة تتطلب ليس فقط الابتكار، بل أيضًا الوعي والبصيرة من القادة المجتمعين هنا".

فيما تشمل فعاليات القمة عدة منصات مثل: "Healthcare Leaders Arena"و "Insightful Area" و"Zen Zone"، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تقدم تجارب عملية تغطي مواضيع متنوعة في مجال العافية، مثل التنفس التأملي، واستخدام البخور لتعزيز الصحة، والقوة العلاجية للصوت. بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف منصة "Health Talks" القادة الناشئين في قطاع الرعاية الصحية.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك: الشريك الرئيسي بيورهيلث، والشريك الاستراتيجي غرفة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والشركاء الآخرون: جمجوم فارما، وحياة بيوتك، ومستشفيات ومراكز مغربي، وViatris، ومستشفيات الحياة الوطني، إضافة إلى Holistified، وInnara، وMaison Etherique، وWellbeings Holistic Healing، بجانب Daima، وTouch of Oud، وDesert Group، وOrganic Foods & Café، وNo More Bottles UAE، وAmazonas4u، وHouse of Pops، وBarakat، وكذلك Dubai Drums، وEventum، وDREAM Dubai، وFern Event Rentals وElectra.

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

