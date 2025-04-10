أبوظبي، أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، عن انطلاق منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة في نسخته التاسعة تحت شعار " التعاون من أجل التأثير وتسخير الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة"، وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي 16 و17 إبريل 2025 وذلك في فندق "فور سيزونز" أبوظبي، ليجمع أبرز القادة العالميين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

يهدف المنتدى من خلال فعالياته المميزة إلى توفير منصة للتعاون المثمر وتبادل الخبرات والابتكار، ويتناول لهذا العام أهمية التكنولوجيا في مواجهة تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي من خلال تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتكون عامل تغيير يدعم ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تساهم في تمكين الشركات من تحليل مجموعات البيانات الضخمة، وتحسين العمليات، وتطوير حلول ذكية لقضايا الاستدامة المعقدة.

وبهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي أهمية هذا المنتدى قائلة: "يوفر منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة منصة هامة وأساسية لاستكشاف كيفية الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات البيئية الملحة التي نواجهها اليوم وتجعل من الاستدامة حاجة ملحة وهدفاً رئيسياً في استراتيجيات الأعمال والشركات. كما ويسلط المنتدى هذا العام الضوء على التأثير الإيجابي للتعاون والعمل المشترك من أجل قيادة التغيير الهادف والمستدام".

ويقام هذا الحدث السنوي برعاية شركة دولفين للطاقة، الراعي الرئيسي للمنتدى تأكيداً على التزمها بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، وتعليقاً على ذلك، قال السيد عبيد عبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة:" لا يمكننا أن نرسخ مفهوم الاستدامة حقاً إلا من خلال تبني التغيير وتسخير الفرص الجديدة والتعاون مع الجهات المعنية، وتعمل التكنولوجيا الرقمية على تحويل صناعتنا، مما يساعدنا في أن نكون أكثر كفاءة ويعزز من إمكانيتنا في تحقيق المزيد من التقدم في أدائنا البيئي. أتطلع إلى رؤية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدفع أهدافنا في محور الاستدامة وإلى المناقشات الحوارية لمعرفة المزيد عن الفرص المتاحة".

كما تحرص "طاقة" الراعي الرئيسي للمنتدى، على مشاركة التزامها بتعزيز الاستدامة، وعلق نويل عون المدير التنفيذي على هذه المشاركة قائلاً: "يمثّل التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة، فرصة لتسريع العمل الإيجابي في مجال المناخ والتقدم البيئي. وندرك في شركة "طاقة" الإمكانات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز الكفاءة وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الممارسات المستدامة. ومن شأن تطور قدرات هذه التقنيات، أن يعزز دورها المتنامي والمهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة."

وتحرص شركة بيراميديا بصفتها الشريك الإعلامي للحدث على نقل الرؤى والرسائل الذي يحملها المؤتمر إلى مختلف شرائح الجمهور على نطاق واسع، وفي هذا الإطار قالت الدكتورة نشوة الرويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا الإعلامية: "تحقيق الاستدامة يتطلب تضافر الجهود بين التكنولوجيا، والابتكار، والتوعية، منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة يعكس هذا النهج من خلال تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول عملية للتحديات البيئية، والإعلام بدوره شريك أساسي في إبراز هذه المبادرات وتعزيز تأثيرها، لأن نشر الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير الحقيقي."

يجمع المنتدى خبراء رئيسيون في مجال الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتبادل رؤاهم وخبراتهم حول كيفية مساهمة التكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال الجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع مثل كفاءة الطاقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والحد من النفايات، وسلاسل التوريد المستدامة، والآثار الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يسهم في تزويد المشاركين بأفكار عملية تساعد في تحفيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الملحة في مجال الاستدامة.

من جهتها علقت هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة على هذا الحدث قائلة: "يعد تسخير الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة ليس مجرد فرصة، بل هو ضرورة ملحة، حيث يعزز هذا المنتدى من فرص التعاون والحو ار المشترك التي تشكل خارطة طريق لصياغة مستقبل أكثر استدامة".

ويرحب منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة لعام 2025، بالشركات وصناع القرارات والأكاديميين والمحترفين في مجال الاستدامة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث المؤثر، الذي يوفر منصة فريدة للمشاركة في حوار هادف واستكشاف الحلول المتطورة والتقدم بشكل جماعي نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة 2025 والتسجيل للمشاركة من خلال الموقع الرسمي https://www.adsg.ae.

حول مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG)

مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG) هي مبادرة عضوية تتمثل مهمتها في تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعرفة للجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح من التعاون والحوار المفتوح. تم إنشاء المجموعة بمبادرة من هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2008، كمنتدى للأعضاء الموقعين على إعلان مجموعة أبوظبي للاستدامة، والذين يلتزمون بتبني أفضل ممارسات إدارة الاستدامة وإعداد التقارير والمشاركة الفعالة في أنشطة المجموعة. وتفتح المجموعة أبوابها للأعضاء الجدد الراغبين في ممارسة الاستدامة وتعزيزها في أبوظبي.

للمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الإعلامي لمجموعة أبوظبي للاستدامة:

هاتف +971 2 693 4644

الموقع الإلكتروني www.adsg.ae

البريد الكتروني communication@adsg.ae

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