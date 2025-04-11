يمثل التوزيع 20% من صافي الأرباح للسنة المالية 2024، ويعكس نمو إيرادات المجموعة بنسبة 58% على أساس سنوي، والميزانية العمومية القوية.

أبوظبي، أعلنت مجموعة "بيورهيلث" القابضة ش.م.ع. ("بيورهيلث" أو "المجموعة") (رمز سوق أبوظبي للأوراق المالية: (PUREHEALTH) ، أكبر مجموعة صحية في منطقة الشرق الأوسط، أنه عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي، تمت الموافقة من قبل المساهمين على توزيع أول أرباح سنوية لها منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2023. ويبلغ إجمالي الأرباح النهائية التي أوصى بها مجلس إدارة "بيورهيلث" 343 مليون درهم (3.09 فلس لكل سهم) للسنة المالية 2024، ما يمثل 20% من صافي أرباح المجموعة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إتمام السنة المالية الأولى لمجموعة "بيورهيلث" كشركة مدرجة في البورصة، مما يعكس الأداء القوي والمرونة المالية التي تتمتع بها. ويؤكد توزيع الأرباح المقترح قوة الميزانية العمومية للمجموعة، وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، بالإضافة إلى تنمية أعمالها مع الحفاظ على مركز راسخ لرأس المال.

علقت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، قائلة: "بعد عام 2024 التحولي لشركة بيورهيلث، الذي تميز بالتوسع الاستراتيجي، والتميز التشغيلي، والابتكار، فإن هذا التوزيع للأرباح يبرز قدرة المجموعة على تحقيق عوائد قوية وخلق قيمة للمساهمين، بينما تحافظ على قدرتها في تنفيذ خطط نموها الطموحة بما في ذلك الفرص التوسعية العالمية."

واختتمت "بيورهيلث" السنة المالية لعام 2024 بأداء مالي قوي ومميز، وظهر ذلك في حجم الإيرادات التي بلغت 25.8 مليار درهم إماراتي، كما وصلت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 4.1 مليار درهم إماراتي، مع صافي ربح بلغ 1.7 مليار درهم إماراتي. كما تتميز الميزانية العمومية للمجموعة بمستويات مرتفعة من المرونة الاستراتيجية، وذلك بفضل السيولة النقدية القوية البالغة 11.9 مليار درهم إماراتي، إلى جانب نسبة مديونية منخفضة للغاية بواقع 0.1. وتعمل المجموعة في قطاع مرن مما يدعم وضعها المالي ويساعدها في مواصلة أجندتها الطموحة للنمو والتوسع، ويعزز مكانتها بصفتها مجموعة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة وخارجها.

وفي إطار مساعي المجموعة الرامية لمواصلة النمو، استحوذت "بيورهيلث" مؤخراً على حصة 60% في مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" من "سي في سي كابيتال بارتنرز"، شركة الأسهم الخاصة العالمية، والتي ستحتفظ بحصة الأقلية في مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية". ويأتي ذلك مع مواصلة المجموعة تركيزها على ترسيخ حضورها وتعزيز قدراتها لتحقيق التميز في جميع عملياتها العالمية.

يمثل توزيع الأرباح المعتمدة محطة رئيسية في مسيرة "بيورهيلث" كشركة مدرجة في البورصة، الأمر الذي يسلط الضوء على مركزها المالي القوي والتزامها بتوفير قيمة حقيقية للمساهمين. "بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية، سيكون آخر يوم للمساهمين ليكونوا مؤهلين للحصول على الأرباح هو 17 أبريل 2025، على أن يتم توزيع الأرباح في 08 مايو 2025."

التواريخ الرئيسية

التاريخ الحدث 9 أبريل 2025 موافقة الجمعية العمومية 17 أبريل 2025 آخر يوم للاستحقاق (آخر يوم للشراء) 18 أبريل 2025 تاريخ الاستبعاد من الأرباح 21 أبريل 2025 تاريخ التسجيل 08 مايو 2025 تاريخ دفع الأرباح

-

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كلاً من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مجمّع صحي في دولة الإمارات يقدم الرعاية الحرجة والمعقدة

أكبر مجمّع صحي في دولة الإمارات يقدم الرعاية الحرجة والمعقدة المكتب الطبي - يتولى الإشراف على مستشفيات الشيخ خليفة ومرافق الرعاية الصحية التي تأسست ضمن إطار مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات

- يتولى الإشراف على مستشفيات الشيخ خليفة ومرافق الرعاية الصحية التي تأسست ضمن إطار مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) - شركة الضمان الصحي الرائدة في دولة الإمارات

- شركة الضمان الصحي الرائدة في دولة الإمارات رافد – أكبر شركة لمشتريات الرعاية الصحية في دولة الإمارات

– أكبر شركة لمشتريات الرعاية الصحية في دولة الإمارات بيور لاب - التي تتولى إدارة وتشغيل شبكة واسعة من المختبرات في المنطقة

- التي تتولى إدارة وتشغيل شبكة واسعة من المختبرات في المنطقة وان هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، والتي تقدم خدماتها إلى المؤسسات المتخصصة بالصحة والعافية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، والتي تقدم خدماتها إلى المؤسسات المتخصصة بالصحة والعافية. أردينت هيلث - رابع أكبر مجموعة مملوكة للقطاع الخاص ومتخصصة بالرعاية الصحية الوجيزة في الولايات المتحدة

- رابع أكبر مجموعة مملوكة للقطاع الخاص ومتخصصة بالرعاية الصحية الوجيزة في الولايات المتحدة سيركل هيلث جروب - أكبر مشغل مستقل للمستشفيات في المملكة المتحدة

- أكبر مشغل مستقل للمستشفيات في المملكة المتحدة مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص بيور سي إس - المزود الرائد للخدمات السحابية والتكنولوجية والمتخصص في تقديم حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، والأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae

-انتهى-

#بياناتشركات