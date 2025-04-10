دبي، الإمارات العربية المتحدة: تَسَلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022) من وفد رفيع المستوى من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للرئيس وعدد من مسؤولي الهيئة. وللعام الثالث على التوالي، حققت الهيئة تصنيف "خدمات رقمية متميزة عالمياً" بنسبة 100% وفق متطلبات المواصفة، التي تم تطويرها من قبل المعهد الدولي لتجربة المتعاملين بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير. وتعد الهيئة أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير هذه المواصفة العالمية، ما يعكس ريادتها في تقديم تجربة رقمية استثنائية للمتعاملين.

التزام برؤية القيادة الرشيدة

تعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير: "نستلهم استراتيجيتنا من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن التميز رحلة مستمرة ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع تبني أفضل الممارسات وتحقيق الطموحات بروح الإبداع والابتكار. ووفقاً لهذه الرؤية، أطلقنا العديد من المبادرات للارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية متكاملة لضمان تجربة سلسة ومتميزة لمتعاملينا. وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 99.5% خلال عام 2024. ويعكس تحقيق الهيئة لهذا التصنيف العالمي للعام الثالث على التوالي، التزامنا بمواصلة تبني الابتكار كركيزة أساسية للتحسين المستمر، وتقديم خدمات متطورة تعزز مكانة الهيئة كواحدة من أكثر المؤسسات تميزاً في إسعاد المتعاملين وجميع المعنيين."

معيار عالمي لتقييم جودة الخدمات الرقمية

تعد شهادة "المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية" (IDCXS) معياراً دولياً لتقييم جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الكبرى، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وشملت عملية التقييم مراجعة شاملة للقنوات الرقمية للهيئة، وزيارات ميدانية لمراكز إسعاد المتعاملين، ومراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى جولات افتراضية باستخدام أحدث التقنيات.

ريادة عالمية

أكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، أن الهيئة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة تعزز تميزها، ما جعلها مرجعاً عالمياً في تطبيق أعلى معايير التميز في جميع عملياتها التشغيلية.

من جانبه، أوضح المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، أن الهيئة تعمل على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات ذكية مدعومة بأحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ما يمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان وبكل سهولة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حولت مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100% بما يتيح للمتعاملين إنجاز جميع معاملاتهم بأنفسهم عبر أجهزة ذكية، مع إمكانية التواصل مع الموظفين عبر تقنية الاتصال المرئي. وتوفر الهيئة خدماتها عبر مجموعة متنوعة من القنوات الرقمية، بما في ذلك موظفها الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي" وحسابات الهيئة على فيسبوك، منصة غوغل للذكاء الاصطناعي، واتساب بزنس، وروبوتات الهيئة، بالإضافة إلى أنظمة "أليكسا" الذكية من أمازون. وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية حكومية في العالم تقدم خدماتها عبر أليكسا باللغة العربية.

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