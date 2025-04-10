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تسارع التضخم في مارس

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس بعد أربعة أشهر من التباطؤ المتتالي، ليصل إلى 13.6% من 12.8% في فبراير، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس.

جاء ارتفاع التضخم السنوي مخالفا لتوقعات رويترز بتباطؤ طفيف إلى 12.6%.

وخلال مارس، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات ذات التأثير الكبير على مؤشر التضخم بنسبة 6.6% من 3.7% في فبراير.

كما ارتفع معدل التضخم في المدن على أساس شهري في مارس إلى 1.6% من 1.4% في فبراير.

أسعار الدولار

خلال التعاملات المبكرة الخميس، سجل الدولار نحو 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وجاء هذا بعد أن قفزت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية لمستويات قياسية تخطت 51 جنيه منذ يوم الأحد، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.78 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

وفي بداية التعاملات، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4470 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3831 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5109 جنيه للجرام.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية للخام - الذي شهد ارتفاعات قوية مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن التوترات التجارية - إضافة لسعر صرف الدولار محليا.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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