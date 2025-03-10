تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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معدل التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير إلى 12.8% من 24% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين.

وهذا التباطؤ للشهر الرابع على التوالي. وجاءت قراءة معدل التضخم في فبراير أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن إلى 14.5% حسب رويترز.

وخلال فبراير، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات ذات التأثير الكبير على مؤشر التضخم بنسبة 3.7% بعد أن كانت ارتفعت بنسبة 20.8% في يناير.

أما على المستوى الشهري، تباطأ معدل التضخم في المدن خلال فبراير إلى 1.4% من 1.5% في يناير.

أسعار الذهب

قلصت أسعار الذهب في مصر من خسائرها خلال تعاملات الاثنين. وبحلول الساعة 3 عصرا ارتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيه مقارنة بمنتصف التعاملات.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4110 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4697 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.55 للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية، بتراجع طفيف عن أسعار الصباح.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.46 للشراء، و51.31 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويترقب الاثنين، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لقرض مصر البالغ 8 مليار دولار والتي تمهد الطريق لصرف 1.2 مليار دولار وتسمح لمصر بالوصول لتمويل إضافي في إطار المرونة والاستدامة.

راميدا تستهدف التوسع في التصدير

تستهدف شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا المصرية والمقيدة في بورصة مصر، زيادة الصادرات إلى ما بين 8 - 10% من الإيرادات خلال العام الجاري من 5% في 2024، حسب عمرو مرسي، الرئيس التنفيذي للشركة على هامش فعالية بالقاهرة الأحد.

"الصادرات حوالي 5% (من إيرادات 2024) ومستهدف (زيادتها إلى) من 8 إلى 10% السنة دي (2025)،" حسب مرسي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الاثنين، بلغت إيرادات الشركة خلال 2024 نحو 2.8 مليار جنيه (55.3 مليون دولار) بارتفاع أكثر من 47% على أساس سنوي، بينها صادرات بقيمة 142.2 مليون جنيه بتراجع نحو 21% على أساس سنوي.

تأسست راميدا عام 1986 وتنتج أكثر من 100 منتج دوائي، ومدرجة بالبورصة منذ 2019، وتصدر منتجاتها لعدة دول بينها: ليبيا، العراق، السودان، سوريا، اليمن، غينيا والصومال.

للمزيد: راميدا المصرية للأدوية تستهدف زيادة الصادرات إلى نحو 8 - 10% من الإيرادات في 2025

زاوية بودكاست

زاوية بودكاست يقدم تحليل سريع لأهم أخبار الأسبوع الماضي وتوقعات الأسبوع الحالي في عدة دقائق فقط ويقدمه لكم عمرو حسين الألفي، محلل مالي معتمد، كل أسبوع. والبودكاست أيضا يستعرض أهم أخبار مصر الاقتصادية.

زاوية بودكاست: نمو سعودي، صفقة في الإمارات وصندوق في مصر

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" هامشيا لدى إغلاق الاثنين، بنسبة 0.02% فوق مستوى 31.1 ألف نقطة.

بينما تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.06% ومؤشر الشريعة بنسبة 0.19%.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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