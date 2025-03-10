تستهدف شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا المصرية والمقيدة في بورصة مصر، زيادة الصادرات إلى ما بين 8 - 10% من الإيرادات خلال العام الجاري من 5% في 2024، حسب عمرو مرسي، الرئيس التنفيذي للشركة على هامش فعالية بالقاهرة الأحد.

تأسست راميدا عام 1986 وتنتج أكثر من 100 منتج دوائي، ومدرجة بالبورصة منذ 2019، وتصدر منتجاتها لعدة دول بينها: ليبيا، العراق، السودان، سوريا، اليمن، غينيا والصومال.

"الصادرات حوالي 5% (من إيرادات 2024) ومستهدف (زيادتها إلى) من 8 إلى 10% السنة دي (2025)،" حسب مرسي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الاثنين، بلغت إيرادات الشركة خلال 2024 نحو 2.8 مليار جنيه (55.3 مليون دولار) بارتفاع أكثر من 47% على أساس سنوي، بينها صادرات بقيمة 142.2 مليون جنيه بتراجع نحو 21% على أساس سنوي.

أسواق ومنتجات

بحسب الرئيس التنفيذي لراميدا، تستهدف الشركة التوسع في التصدير على المدى المتوسط في الأسواق التي تصدر لها حاليا إضافة لدخول أسواق جديدة كسوق الكويت، والإمارات ومنها إلى أسواق أخرى.

"في المدى المتوسط عندنا رؤية للتوسع في التصدير.. (الأسواق الحالية) بنتوسع فيها الأول، لحد أما نكمل موضوع الإمارات ونكمل تسجيل الكويت هتسمّع بنهاية السنة (2025) ربما للسنة اللي بعديها،" وفق مرسي.

كما تستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال التوسع في التصنيع للغير، وإضافة ما بين 7 إلى 10 منتجات دوائية جديدة هذا العام، بحسب الرئيس التنفيذي.

وارتفعت إيرادات نشاط التصنيع للغير خلال العام الماضي بنسبة 35.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 181.9 مليون جنيه، وفق القوائم المالية.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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