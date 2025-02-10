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تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال يناير الماضي، بشكل طفيف إلى 24% من 24.1% في ديسمبر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين.

وهذا التباطؤ للشهر الثالث على التوالي. وجاءت قراءة معدل التضخم في يناير أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن إلى 23% حسب رويترز.

وخلال يناير، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات ذات التأثير الكبير على مؤشر التضخم بنسبة 20.8% أي أعلى من ديسمبر حين سجلت 20.3%.

أما على المستوى الشهري، ارتفع معدل التضخم في المدن خلال يناير إلى 1.5% من 0.2% في ديسمبر. وارتفعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 1.8% على أساس شهري في يناير بعد أن كانت سجلت تراجع في ديسمبر بنسبة 1.5%.

أسعار الذهب والدولار

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين الصباحية بنحو 1.3% مقارنة بأسعار مساء الأحد.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4050 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4629 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

فيما بلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية، نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 49.32 جنيه، و50.16 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر بنسبة 16.7% إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، على أن تطبق الزيادة بداية من مارس المقبل، حسب بيان لوزارة التخطيط الأحد.

وأُقر الحد الأدنى للأجور في مصر لأول مرة في يناير 2022 وكان حينها 2400 جنيه، وتم زيادته عدة مرات، حسب البيان.

فيما قرر المجلس - وفق بيان الأحد - وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، لأول مرة، على ألا يقل أجرهم عن 28 جنيه صافي في الساعة.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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