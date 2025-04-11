دكتور مهندس أحمد محرم: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، حيث انه قادر على دعم الميزان الجاري للدولة وتوفير فرص العمل ويساعد مصر إقتصادياً على زيادة وتنوع مصادر التمويل الخارجي وبناء القدرة التنافسية عالميًا وتعزيز الصمود الاقتصادي على المدى الطويل.

سوماباي– شارك اليوم الدكتور أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات، كمتحدث رئيسي في قمة Narrative للعلاقات العامة، والتي انعقدت في الفترة من ٧ إلى ٩ أبريل ٢٠٢٥ في منطقة سوماباي على ساحل البحر في مصر.

أقيمت الدورة التاسعة من القمة تحت شعار “عودة مصر”، وقد انطلقت الفعالية بحضور عالمي مميز من خبراء ذوي رؤى ثاقبة وشخصيات مؤثرة من جميع أنحاء العالم. وعقدت القمة هذا العام تحت رعاية عدد من الوزارات متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والشباب والرياضة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار والسياحة والرياضة كمحاور رئيسية في التحول الاقتصادي لمصر.

شارك الدكتور محرم في جلسة نقاش بعنوان “تمكين القطاع الخاص أمر حيوي لنمو مصر وازدهارها”، حيث سلط الضوء على التحديات التي تواجه إطلاق أحد أكبر المشروعات الصناعية التابعة للقطاع الخاص في مصر: مجمع أنكور بنيتويت للبتروكيماويات باستثمارات تصل إلى ٢,٢مليار دولار أمريكي لمرحلته الأولى في منطقة العين السخنة.

وقال الدكتور محرم: “القطاع الخاص هو محرك حيوي للنمو الاقتصادي. فعندما نستثمر في الصناعات التي تستهدف التصدير، فإننا لا نقوم بزيادة الموارد الدولارية وتوفير فرص عمل فحسب، بل نساعد مصر أيضًا على اقتناص حصص من الأسواق العالمية، ودعم الميزان الجاري وبناء قدرة تنافسية وصمود اقتصادي على المدى الطويل”.

مشروع أنكور بنيتويت، الذي تطوره شركة أنكوراج للاستثمارات، هو مجمع للصناعات البتروكيماوية مُصمم لإنتاج ٧٥,١ مليون طن سنويًا من المنتجات والمشتقات عالية القيمة عبر مراحل المشروع المختلفة، تشمل البروبيلين، والبولي بروبيلين ومشتقات حمض الأكريليك. ويقع المجمع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، ويستفيد من موقع مصر الاستراتيجي في مسار طرق الشحن العالمية، والحوافز الاستثمارية، والتيسيرات الادارية.

وخلال كلمته، شدّد الدكتور محرم على العوامل الأساسية لنجاح المشروعات الصناعية، ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر والدعم الحكومي، واستخدام احدث التكنولوجيات الثابت نجاحها عالميا مع الاستعانة بشركاء دوليين ذوي خبرة وكفاءة. كما أشار إلى بعض التحديات، مثل بعض الفجوات في المرافق و البنية الأساسية مما يتطلب تحميل المشروعات ببعض الاستثمارات الإضافية لسد هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى اعتبارات استقرار القوانين المتعلقة بالاستثمار بما يساعد على إمكانية التوقع الدقيق للتكاليف التشغيلية والرأسمالية ذات الصلة.

وأضاف الدكتور محرم: “لزيادة فعالية دور القطاع الخاص، فإن ذلك يحتاج إلى تبسيط بعض الاجراءات الإدارية وتشجيع ريادة الأعمال وتسهيل فرص التمويل خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالبنية التحتية بشكل عام والبنية التحتية المتعلقة بإزالة الكربون بشكل خاص. وكذلك فيما يخص المشاريع الصناعية الجديدة كثيفة التمويل، يجب أن نعمل معًا لبناء الثقة وخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين لتشجيع اتخاذ قرارات الاستثمار في المشروعات الجديدة (Greenfield) وليس فقط في مشروعات إعادة الهيكلة بهدف التخارج السريع (Brownfield).

وتابع قائلاً: “لا ينبغي أن تؤخذ هذه المقترحات على أنها متطلبات استثمارية، بل هي ضرورات استراتيجية لازدهار الاقتصاد المصري من خلال تعزيز دور القطاع الخاص”.

كما أكد على أهمية الرؤية طويلة الأمد بقوله: “تمكين القطاع الخاص لا يتعلق بتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل ببناء منظومة مستدامة صديقة للأعمال تُولّد القيمة المضافة على مدار أجيال. إن ازدهار مصر يعتمد على قدرتنا على بناء هذه المنظومة التي تحتوي وتدعم ابتكار ونمو وريادة الأعمال في القطاع الخاص”.

تأسست قمة Narrative للعلاقات العامة عام ٢٠١٦ بهدف تعزيز الصورة الذهنية لمصر عالميًا. ومن خلال تجميع شخصيات مؤثرة في مجالات الاستثمار والأعمال والسياحة والفنون، مما يتيح تبادل الخبرات الملهمة، ويعزز الهوية الوطنية. وتدفع هذه الجهود المشتركة مصر إلى الصدارة في المجالات المختلفة، مع تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الفاعلة على الصعيدين المحلي والدولي، لدفع عجلة الاستثمار في القطاعات الواعدة داخل البلاد.

وقد قدّمت نسخة ٢٠٢٥ من القمة مبادرات جديدة، منها جوائز رواة القصص (Storytellers Awards)، التي تهدف إلى تكريم المبدعين الشباب الذين يُسهمون في صياغة سرديات حديثة عن مصر.

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