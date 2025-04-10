من أبرز العارضين المشاركين في معرض سوق السفر العربي 2025 الخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران الرياض، وكروز السعودية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية نموه المتسارع، حيث من المتوقع أن تستقبل المملكة 30 مليون زائر دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 9.5% عن عام 2023، وسيُسلّط سوق السفر العربي 2025 الضوء على هذا النموّ المذهل، حيث ستُقدّم المملكة أحدث إنجازاتها السياحية، وتُسلّط الضوء على مشاريعها الجديدة، وتُسلّط الضوء على رؤيتها لتصبح وجهةً سياحيةً رائدة.

سيشهد معرض سوق السفر العربي 2025 مشاركة العديد من العارضين البارزين من المملكة، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للسياحة، تشمل قائمة العارضين العائدين كلاً من الخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وشركة القدية للاستثمار، وشركة الخليج السادس للسفر، وطيبة للاستثمار، وبرج ساعة مكة الملكي، وفندق فيرمونت، وكروز السعودية، ولازور للضيافة، أما العارضون الجدد هذا العام، فهم: طيران أديل، وطيران الرياض، وشركة الدرعية، وعسير، ومجموعة بان القابضة، وفندق وأبراج مكة، والحسام للسياحة، وستاي السعودية.

وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء على هؤلاء العارضين، إلى جانب العديد من العارضين الآخرين، في قاعة مخصصة في "أرض السعودية"، وهي نسخة موسعة من قرية السعودية في معرض سوق السفر العربي العام الماضي، والتي ستمثل الثقافة والتراث والسياحة في المملكة العربية السعودية، في حين تعكس المسار التصاعدي لصناعة السفر في المملكة والتي شهدت زيادة في حضور العارضين السعوديين بنسبة 16٪ هذا العام أكثر من الضعف هذا العام.

وقد سلّطت دراسة حديثة أجرتها شركة VIDEC، بالنيابة عن معرض سوق السفر العربي، الضوء على المكانة المتميزة للمملكة العربية السعودية كأكبر وأسرع اقتصاد نموًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية 1.1 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 32,500 دولار أمريكي. وهذا يضع المملكة كواحدة من أهم الأسواق وأكثرها تأثيرًا في المنطقة.

يكشف التقرير أيضًا أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد زادت بشكل ملحوظ، لتصل إلى 63% في عام 2021، ويمثل هذا قفزة نوعية كبيرة من 39% في عام 2000، مما يشير إلى تنويع استراتيجي للاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط، كما شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في عدد السياح الوافدين بغرض الترفيه في عام 2023، حيث ارتفع من 1.12 مليون في عام 2019 إلى 6.2 مليون. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الرحلات الداخلية من 48 مليونًا إلى 78 مليونًا في الفترة نفسها.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يُبرز التزام الهيئة العامة للسياحة السعودية الراسخ بهذا الحدث التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز سياحي عالمي المستوى، ويعكس الزخم الكبير للاستثمار والابتكار والطموح الذي يدفع قطاع السفر في المنطقة إلى الأمام، حيث سيشهد معرض سوق السفر العربي هذا العام حضورًا سعوديًا قويًا من خلال تمثيل المملكة من قبل شركات الطيران الرائدة، وأبرز علامات الضيافة وشركات الرحلات البحرية".

وتقدر شركة VIDEC أن سوق الطيران الإجمالي في المملكة العربية السعودية سينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2%، ليصل إلى 11.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، ومع تركيز الخطوط الجوية العربية السعودية على التوسع الدولي، وانطلاق شركة طيران الرياض الجديدة التي تهدف إلى ربط المملكة بأكثر من 100 مدينة بحلول عام 2025، يتوقع التقرير أن يكون لهذا تأثير كبير على سوق السفر الجوي الدولي، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.1% حتى عام 2028.

كما يوضح التقرير أيضًا كيف استحوذ سوق الفنادق في المملكة العربية السعودية على 60% من سوق الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، مما يؤكد مكانتها المهيمنة في المنطقة. وتعتمد حجوزات الفنادق بشكل رئيسي على السوق المحلية، التي تمثل حوالي 70% من إجمالي قيمة الحجز، ومن المتوقع أن يشهد سوق الفنادق في المملكة نموًا متزايدًا تزامناً مع وجود 40 ألف فندق قيد التطوير والتي بدورها ستضيف حوالي 320 ألف غرفة فندقية.

كما سيتم تسليط الضوء خلال سوق السفر العربي 2025 على الأهمية المتزايدة للمملكة العربية السعودية في صناعة السفر العالمية خلال برنامج مؤتمر سوق السفر العربي، والذي سيتوزع على ثلاث مسارح: المسرح العالمي، مسرح المستقبل، ومسرح الأحداث التجارية الجديدة، وسيضم 68 جلسة نقاشية بقيادة 185 متحدثًا رفيعي المستوى.

وفي يوم 28 أبريل، سينضم تركي كاري، المدير التنفيذي للتسويق في أرويا كروزس، إلى جلسة نقاشية مرموقة على المسرح العالمي لمناقشة اعتبارات وآثار إشراك المجتمعات في تنشيط الوجهات السياحية.

وفي الوقت نفسه، سينضم عبد الكريم الدرويش، رئيس هيئة السياحة السعودية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى قادة السياحة وخبراء السفر لمناقشة جلسة بعنوان: "الفعاليات الكبرى: التأثير العالمي والدروس المستفادة من منصة فعاليات الأعمال".

ومن المتوقع أن يشهد معرض سوق السفر العربي 2025 حضور 55,000 زائر، وسيوفر منصة مثالية لعرض أكثر من 2,800 عارض من أكثر من 161 وجهة عالمية، كما سيركز الحدث على القوة التحويلية للاتصال تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام: "السفر العالمي: تطوير سياحة الغد من خلال تعزيز الاتصال".

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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