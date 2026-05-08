شمل الزيارة جولة في منظومة ميناء جبل علي المتكاملة وما تضمه من منطقة حرة وبنية لوجستية متطورة، في إطار متابعة تطوير المنطقة الاقتصادية العابرة للحدود

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: استضافت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وفداً رفيع المستوى من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك لاستعراض آخر المستجدات والتقدم المُحرَز في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، والتباحث حول المراحل المقبلة.

وترأّس الوفد الزائر معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وكان في استقباله سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة يوفراج نارايان، وعدد من كبار قيادات "دي بي ورلد" منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في مقدمتهم الرئيس التنفيذي والمدير العام أحمد يوسف الحسن.

عقد الوفد لقاءات في دبي، وامتدت الزيارة لتشمل موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي في سلطنة عُمان، حيث تناولت النقاشات آخر المراحل والإنجازات المُحققة في المشروع، فضلاً عن مستجدات تطوير البنية التحتية.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "ستُسهم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في تعزيز مناخ الاستثمار، ودفع عجلة النمو الصناعي، وتقوية سلاسل التوريد الإقليمية. وتعكس لقاءاتنا المنتظمة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عمق التنسيق الذي يُميّز هذه الشراكة، وتُجسّد التزامنا الراسخ بتطوير منطقة اقتصادية بمعايير عالمية، تُولّد فرصاً حقيقية للأعمال وقيمة اقتصادية مستدامة لسلطنة عُمان ودولة الإمارات."

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان: "تُمثّل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة مشروعاً استراتيجياً يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات. وقد أتاحت لنا نقاشاتنا مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الاطلاع على نماذج عملية ناجحة لرفع تنافسية المناطق الاقتصادية، ودعم سلاسل التوريد، واستقطاب الاستثمارات النوعية. ونتطلع إلى مواصلة الزخم في تطوير الروضة لتكون منصة تنافسية رائدة للنمو والاستثمار."

تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة بالقرب من الحدود الإماراتية العُمانية، وتتمتع بارتباط مباشر بكل من ميناء صحار وميناء جبل علي. وتستهدف المنطقة استقطاب الاستثمارات في قطاعات اللوجستيات والتخزين والتصنيع الخفيف وتصنيع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والبلاستيك والتعدين والخدمات الصناعية، بما يدعم الأهداف الصناعية لأجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية عُمان 2040.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 125 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.