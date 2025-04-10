مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية يلقيان الضوء على مسارات النمو في قطاع التعليم أمام نخبة من الكوادر التعليمية والطلاب يومي 11 و12 أبريل

اثنان من مجمّعات الأعمال الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم ينضمّان إلى وفد "الدراسة في دبي" المشارك في المعرض المُقام في بكين بقيادة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتوجّه نخبة من أبرز قادة قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معرض جولة التعليم الدولي الصيني، لاستكشاف فرص إقامة شراكات جديدة وبناء المعرفة وتبنّي أفضل الممارسات، وذلك في إطار وفد "الدراسة في دبي" المشارك في المعرض.

وسيشارك مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ضمن وفد بقيادة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للطلاب الدوليين القادمين من الصين والراغبين بمتابعة تعليمهم العالي في إحدى الجامعات العالمية البارزة في دبي.

وقال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تتبنى دبي نظاماً تعليمياً متنوعاً ومبتكراً يستشرف المستقبل ويوفر فرصاً تعليمية متنوعة لجميع المتعلمين. نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض جولة التعليم الدولي الصيني إلى تعزيز شراكاتنا مع الصين والترحيب بالمزيد من الطلبة الصينيين للاستفادة من خيارات التعليم العالي في دبي بجودة عالمية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التعليم 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأجندة الاجتماعية 33، التي تهدف إلى جعل دبي الوجهة الدولية المُفضَّلة لجميع المتعلمين الطامحين إلى تشكيل المستقبل".

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم، أنّ مدّ جسور التعاون المثمر مع مجتمع التعليم الدولي يُعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز الابتكار ذي الأثر العالمي ودفع مسيرة نمو قطاع التعليم. وقال: "تأتي مشاركتنا في معرض جولة التعليم الدولي الصيني إلى جانب الوفد الذي ترأسه هيئة المعرفة والتنمية البشرية تأكيداً على التزامنا الراسخ بتوطيد علاقاتنا الثنائية وتعزيز مثل هذا النوع من التعاون البنّاء، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لإستراتيجية التعليم 33 وأجندة دبي الاجتماعية 33 وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وسيسلّط الوفد المشارك في معرض جولة التعليم الدولي الصيني، الذي يُقام في بكين يومي 11 و12 أبريل، الضوء على فرص التعليم العالي التي تقدّمها دبي للطلاب من حول العالم. وسوف تستعرض نخبة من عملاء مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، بما في ذلك جامعة بيرمنجهام في دبي وجامعة ميدلسكس دبي وجامعة أميتي دبي وجامعة كيرتن وجامعة مردوخ في دبي، مسارات النمو التعليمي في دبي التي تُعدّ وجهة عالمية تتغنّى بتعدّد ثقافاتها وتملك ما يلزم من موارد وإمكانات لإقامة شراكات عالمية بارزة ومثمرة في مجال التعليم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجمّع دبي للمعرفة تأسّس في عام 2003، ليصبح وجهة عالمية رائدة للتعلّم المستمرّ. ويضمّ اليوم مجتمعاً متكاملاً من أبرز الجامعات ومؤسسات التدريب المهني وأكاديميات التعليم المهني. وتُعدّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية وجهة التميّز الأكاديمي الرائدة لنخبة عالمية من المواهب والطلاب، ضمن منظومة متكاملة من مؤسسات التعليم العالي ذات الشهرة العالمية الواسعة.

يسهم مجمّع دبي للمعرفة إلى جانب مدينة دبي الأكاديمية العالمية في تعزيز اقتصاد المعرفة في المنطقة، حيث يستقطبان أكثر من 33,500 طالب وطالبة من 170 جنسية حول العالم. ويُعدّ مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للإستديوهات وحي دبي للتصميم.

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