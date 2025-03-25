الرياض: يستضيف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يومي 14 و15 أبريل 2025، في فندق إنتركونتيننتال الرياض، مؤتمر الرياض ميش كور للابتكار في الرعاية الصحية (MESH Core Riyadh 2025)، وهو مؤتمر وبرنامج تدريبي متخصص في الابتكار في مجال الرعاية الصحية، تُقدمه مجموعة "ماس جنرال بريغهام" (Mass General Brigham) الأمريكية. ويجمع الحدث نخبة من العقول المؤثرة من المملكة والعالم للعمل على تنمية مهارات الابتكار في هذا المجال الحيوي.

ويتضمن مؤتمر الرياض ميش كور، الذي يُقام تحت رعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، تجربة مكثفة لمدة يومين تجمع بين التدريب العملي، والنقاشات التي يقودها خبراء، وفرص التواصل الحصرية. كما سيتلقى المشاركون معارف أساسية في مجالات الابتكار الرئيسة، إلى جانب رؤى واقعية من رواد الرعاية الصحية العالميين والإقليميين. ويُتوقع أن يُحفّز هذا الحدث التطورات الرائدة في هذا المجال.

ويدعو التخصصي الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والطلاب والمهتمين بالقطاع الصحي، للمشاركة في الحدث الذي يستضيفه المستشفى بالتعاون مع نيوم وجامعة الملك سعود، حيث يمكن للراغبين في الحضور التسجيل المبكر عبر الرابط: https://meshcoreriyadh2025.eventy.sa

وصُمم مؤتمر الرياض ميش كور 2025 ليستهدف الأطباء والباحثين والمستثمرين والشركات الناشئة والمديرين التنفيذيين والطلاب، حيث يتيح للمشاركين وصولاً غير مسبوق إلى أحدث التطورات في مجالات الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي في الطب، والتكنولوجيا الحيوية، وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، مع فرص متنوعة للمشاركة في جلسات لعرض أفكار الشركات الناشئة، ونقاشات استراتيجية تتناول مستقبل الاستثمار والتحول التقني في القطاع الصحي.

ويقع المقر الرئيسي لمجموعة ماس جنرال بريغهام في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتُعد نظاماً أكاديمياً متكاملاً للرعاية الصحية أُسس من خلال شراكة بين مستشفى ماساتشوستس العام ومستشفى بريغهام للنساء، ويضم تحت مظلته خمسة مستشفيات تعليمية مرتبطة بجامعة هارفارد، تغطي مختلف مستويات الرعاية من المراكز الطبية الأكاديمية المتقدمة إلى المستشفيات المجتمعية وخدمات الرعاية المنزلية.

وقد تأسست حاضنة الابتكار "ميش" (MESH™) عام 2016 كمسرّع داخلي لريادة الأعمال ضمن مجموعة ماس جنرال بريغهام، وبالتكامل مع كلية الطب بجامعة هارفارد، لتكون أول حاضنة من نوعها مدمجة داخل نظام مستشفى مع مساحة فعلية مخصصة لتحفيز الابتكار، حيث دعمت منذ إنشائها أكثر من 2500 طبيب وباحث عبر مشاريع تطوير وبراءات اختراع وتأسيس شركات ناشئة وبرامج تعليمية متخصصة في الابتكار، كما تتولى MESH مسؤولية تنظيم مؤتمر "ميش كور"، وهو مؤتمر سنوي وبرنامج تدريبي معتمد يُقام حاليًا في مواقع متعددة حول العالم.

وتأتي استضافة التخصصي لهذا الحدث النوعي امتدادًا لالتزامه الراسخ بدعم البحث والابتكار والتعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، كما يأتي متسقًا مع التوجهات الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كرائدة في التحول الطبي والتقني، ليشكل هذا الحدث منصة محورية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتسريع تطور قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 15 عالميًا، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم بحسب "براند فاينانس" (Brand Finance) لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك. (Newsweek)

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