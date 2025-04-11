استقبل سوق الجبيل بمدينة الشارقة، ما يقارب 400 ألف زائر خلال عيد الفطر وشهر رمضان المبارك، في زيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة، ما يعكس مكانة السوق كوجهة رئيسية للتسوق في الإمارة.

وشهد السوق إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بتجربة تسوق متنوعة وخدمات متكاملة ونوعية، وأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف زوار السوق، وتقدم لهم منتجات طازجة ومستوردة ومنتجات عالية الجودة، بما جعل السوق هو الوجهة الأولى المفضلة للزوار خلال شهر رمضان، كما تم تنظيم مهرجان الجبيل الرمضاني، الذي شهد فعاليات وأنشطة تفاعلية وترفيهية متنوعة، تتناسب مع جميع أفراد العائلة وتعكس جماليات وروحانيات الشهر الفضيل.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة: " سجل سوق الجبيل في الشارقة نفسه كواحد من أهم الأسواق على مستوى الإمارة والمنطقة، وينعكس ذلك من الإقبال المتزايد على السوق، الذي جاء نتيجة التزامنا بتقديم تجربة تسوق مميزة تلبي احتياجات الزوار، مما يعزز مكانة السوق كوجهة رئيسية للتسوق في الشارقة".

وأضاف الشامسي: "إن سوق الجبيل يواصل دوره الحيوي في تعزيز ودعم اقتصاد الإمارة، ويعتبر من أهم الوجهات التجارية التي تساهم في إثراء الحركة الاقتصادية والتجارية في الشارقة، ونسعى دائمًا على تقديم وتنظيم فعاليات مميزة تتناسب مع تطلعات الزوار."

ويقسم سوق الجبيل إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: قسم الخضراوات والفواكه، وقسم الأسماك، وقسم اللحوم، كما يتوفر في السوق هايبر ماركت ليقدم للزوّار تجربة تسوق متكاملة، موزعة على مساحة تبلغ حوالي 400 ألف قدم مربعة في موقع استراتيجي يطل على كورنيش الشارقة وجزيرة العلم، ما يجعله مزيجاً فريداً وجاذباً للزوّار .

وتتضمن مرافق السوق، 261 محلاً موزعة على قسم الخضراوات والفواكه ويحتوي على 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم الذي يضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويحتوي على 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، كما يتوفر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى مثل أجهزة الصراف الآلي وهايبر ماركت وصيدلية وغيرها، ليتمتع المتسوقون بأعلى مستوى من الراحة والخدمة.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الجبيل في مدينة الشارقة، من المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية