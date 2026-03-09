PHOTO
Saudi Arabia’s MATARAT Holding (Saudi Civil Aviation Holding Company), in collaboration with the National Centre for Privatisation and PPP (NCP) announced on Monday, 9 March that 89 local and international entities expressed interest in the development of Prince Naif bin Abdulaziz International Airport (Qassim Airport) under public-private partnership (PPP) model.
The airport is located about 20km southeast of Buraidah, the capital of the Qassim region.
The expression of interest (EOI) invite was issued 9 February 2026 with a submission deadline of 23 February 2026.
The list includes 55 Saudi companies and 34 international companies comprising 19 developers, 33 EPC contractors, 13 Operators, 11 Advisors, 9 Equity Investors, 3 Financial Institutions and 1 in the other category, NCP said in a statement.
The project scope includes the development and operation of Prince Naif bin Abdulaziz International Airport, covering design, financing, construction, transfer, operations and maintenance for a period of 30 years.
Developers
- Ports Projects Management & Development Co (PPMDC), Saudi Arabia
- Tamasuk Holding, Saudi Arabia
- Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret, Turkey
- Al Gihaz Holding Company, Saudi Arabia
- Alfanar Company, Saudi Arabia
- Nesma Infrastructure and Technology Company, Saudi Arabia
- Plenary Group, Australia
- WCT International, Malaysia
- Al Bawani, Saudi Arabia
- Egis Projects, France
- MADA International Holding, Saudi Arabia
- Vision Invest, Saudi Arabia
- Almutlaq Real Estate Investment Company (AREIC), Saudi Arabia
- Samsung C&T, South Korea
- SARH Developments Co, Saudi Arabia
- IC ICTAS Insaat Sanayi Ve Ticaret, Turkey.
- Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret, Turkey
- Saudi Binladin Group Ltd, Saudi Arabia
- Lamar Holding, Bahrain
EPC Contractors
- SkyBridge, United States
- AVIC – KDN, China
- Saudi Pan Kingdom Company (SAPAC), Saudi Arabia
- FAS ENERGY & Infrastructure, Saudi Arabia
- Alghanim International General Trading & Contracting, Kuwait
- Abdul Ali Al-Ajmi Co, Saudi Arabia
- Technical Development Company for Contracting (TDC), Saudi Arabia
- China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), China
- Almansouryah General Contracting Co, Saudi Arabia
- Al Fahd Company, Saudi Arabia
- YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret, Turkey
- China Harbour Engineering Company (CHEC), China
- Rowad Modern Engineering (RME), Egypt
- Abdullah Fahad Al-Khaledi Company for General Contracting (AFAC), Saudi Arabia
- Shade Corporation Limited, Saudi Arabia
- Al-Ayuni Investment & Contracting Co, Saudi Arabia
- SETEC, France
- International Hospitals Construction Company (IHCC), Saudi Arabia
- Arkad Engineering & Construction Company, Saudi Arabia
- Alrawaf Trading and Contracting, Saudi Arabia
- Abdulrahman Saad Alrashid and Sons (ARTAR), Saudi Arabia
- Mistacoglu Holding, Turkey
- Al Jaber Contracting Ltd, Qatar
- Mounes Mohamed Al Shayeb for Civil Construction (MOBCO), Saudi Arabia
- Sateaa Al Tameer for Real Estate Development & investment Co, Saudi Arabia
- China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC), China
- China Construction Excellence Company, China
- Safari Company, Saudi Arabia
- AL Sharif Group Holdings (ASG), Saudi Arabia
- Nayef Abdulkarim Company Al-Rakhis Contracting Company, Saudi Arabia
- Al Yamama Company for Trading & Contracting, Saudi Arabia
- Almabani General Contractors, Saudi Arabia
- Buna Al Khaleej Contracting, Saudi Arabia
Operators
- Annasban Group, Saudi Arabia
- Indiza Airport Management, South Africa
- GMR Airports, India
- Flynas, Saudi Arabia
- Bangalore International Airport Limited, India
- IDEMIA Public Security, France
- Saudi Ground Services, Saudi Arabia
- Oman Airports Management Company, Oman
- Al Qussie International Co, Saudi Arabia
- Serco Saudi Arabia, Saudi Arabia
- Al Shams National Global Energy Co, Saudi Arabia
- daa International Limited, Ireland
- TAV Airports Holding, Turkey
Advisors
- Contrax International DMCC, UAE
- Tecnica y Proyectos TYPSA for Engineering Services, Spain
- Ghesa Ingenieria Y Tecnologia, Spain
- Pini Group, Switzerland
- Hill International, United States
- Walter P Moore Engineering Consultants Company, United States
- Foster + Partners, UK
- Arabtech Jardaneh Saudi (AJ Saudi), Saudi Arabia/Jodan
- Currie & Brown, UK
- Meinhardt, Singapore
- Populous Architectural Engineering Company, UK
Equity Investors
- Namaya International Investment Company, Saudi Arabia
- Zamil Group Investment Company, Saudi Arabia
- Buhur for investment, Saudi Arabia
- ASYAD Holding Company, Saudi Arabia
- IDS Consulting, United States
- Al Gassim Investment Holding Co, Saudi Arabia
- Erada Advanced Projects, Saudi Arabia
- Sumou Global Investment, Saudi Arabia
- Abrdn Investcorp Infrastructure Partners, Bahrain
Financial Institutions
- Bank Aljazira, Saudi Arabia
- Arab National Bank, Saudi Arabia
- Piper Sandler Companies, United States
Other
- Middle East Tasks Company (METCO), Saudi Arabia
In December 2024, MATARAT had issued a Request for proposal (RFP) to the pre-qualified bidders for the privatisation, expansion, and improvement of the New Abha International Airport Project.
