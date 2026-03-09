Saudi Arabia’s MATARAT Holding (Saudi Civil Aviation Holding Company), in collaboration with the National Centre for Privatisation and PPP (NCP) announced on Monday, 9 March that 89 local and international entities expressed interest in the development of Prince Naif bin Abdulaziz International Airport (Qassim Airport) under public-private partnership (PPP) model.

The airport is located about 20km southeast of Buraidah, the capital of the Qassim region.

The expression of interest (EOI) invite was issued 9 February 2026 with a submission deadline of 23 February 2026.

The list includes 55 Saudi companies and 34 international companies comprising 19 developers, 33 EPC contractors, 13 Operators, 11 Advisors, 9 Equity Investors, 3 Financial Institutions and 1 in the other category, NCP said in a statement.

The project scope includes the development and operation of Prince Naif bin Abdulaziz International Airport, covering design, financing, construction, transfer, operations and maintenance for a period of 30 years.

Developers

  1. Ports Projects Management & Developme​​​nt Co (PPMDC), Saudi Arabia
  2. Tamasuk Holding, Saudi Arabia
  3. Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret, Turkey
  4. Al Gihaz Holding Company, Saudi Arabia
  5. Alfanar Company, Saudi Arabia
  6. Nesma Infrastructure and Technology Company, Saudi Arabia
  7. Plenary Group, Australia
  8. WCT International, Malaysia
  9. Al Bawani, Saudi Arabia
  10. Egis Projects, France
  11. MADA International Holding, Saudi Arabia
  12. Vision Invest, Saudi Arabia
  13. Almutlaq Real Estate Investment Company (AREIC), Saudi Arabia
  14. Samsung C&T, South Korea
  15. SARH Developments Co, Saudi Arabia
  16. IC ICTAS Insaat Sanayi Ve Ticaret, Turkey.
  17. Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret, Turkey
  18. Saudi Binladin Group Ltd, Saudi Arabia
  19. Lamar Holding, Bahrain​

EPC Contractors

  1. SkyBridge, United States
  2. AVIC – KDN, China
  3. Saudi Pan Kingdom Company (SAPAC), Saudi Arabia
  4. FAS ENERGY & Infrastructure, Saudi Arabia
  5. Alghanim International General Trading & Contracting, Kuwait
  6. Abdul Ali Al-Ajmi Co, Saudi Arabia
  7. Technical Development Company for Contracting (TDC), Saudi Arabia
  8. China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), China
  9. Almansouryah General Contracting Co, Saudi Arabia
  10. Al Fahd Company, Saudi Arabia
  11. YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret, Turkey
  12. China Harbour Engineering Company (CHEC), China
  13. Rowad Modern Engineering (RME), Egypt
  14. Abdullah Fahad Al-Khaledi Company for General Contracting (AFAC), Saudi Arabia
  15. Shade Corporation Limited, Saudi Arabia
  16. Al-Ayuni Investment & Contracting Co, Saudi Arabia
  17. SETEC, France
  18. International Hospitals Construction Company (IHCC), Saudi Arabia
  19. Arkad Engineering & Construction Company, Saudi Arabia
  20. Alrawaf Trading and Contracting, Saudi Arabia
  21. Abdulrahman Saad Alrashid and Sons (ARTAR), Saudi Arabia
  22. Mistacoglu Holding, Turkey
  23. Al Jaber Contracting Ltd, Qatar
  24. Mounes Mohamed Al Shayeb for Civil Construction (MOBCO), Saudi Arabia
  25. Sateaa Al Tameer for Real Estate Development & investment Co, Saudi Arabia
  26. China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC), China
  27. China Construction Excellence Company, China
  28. Safari Company, Saudi Arabia
  29. AL Sharif Group Holdings (ASG), Saudi Arabia
  30. Nayef Abdulkarim Company Al-Rakhis Contracting Company, Saudi Arabia
  31. Al Yamama Company for Trading & Contracting, Saudi Arabia
  32. Almabani General Contractors, Saudi Arabia
  33. Buna Al Khaleej Contracting, Saudi Arabia

Oper​ators

  1. Annasban Group, Saudi Arabia
  2. Indiza Airport Management, South Africa
  3. GMR Airports, India
  4. Flynas, Saudi Arabia
  5. Bangalore International Airport Limited, India
  6. IDEMIA Public Security, France
  7. Saudi Ground Services, Saudi Arabia
  8. Oman Airports Management Company, Oman
  9. Al Qussie International Co, Saudi Arabia
  10. Serco Saudi Arabia, Saudi Arabia
  11. Al Shams National Global Energy Co, Saudi Arabia
  12. daa International Limited, Ireland
  13. TAV Airports Holding, Turkey

Advisors

  1. Contrax International DMCC, UAE
  2. Tecnica y Proyectos TYPSA for Engineering Services​, Spain
  3. Ghesa Ingenieria Y Tecnologia, Spain
  4. Pini Group, Switzerland
  5. Hill International, United States
  6. Walter P Moore Engineering Consultants Company, United States
  7. Foster + Partners, UK
  8. Arabtech Jardaneh Saudi (AJ Saudi), Saudi Arabia/Jodan
  9. Currie & Brown, UK
  10. Meinhardt, Singapore
  11. Populous Architectural Engineering Company, UK

Equity Investors

  1. Namaya International Investment Company, Saudi Arabia
  2. Zamil Group Investment Company, Saudi Arabia
  3. Buhur for investment, Saudi Arabia
  4. ASYAD Holding Company, Saudi Arabia
  5. IDS Consulting, United States
  6. Al Gassim Investment Holding Co, Saudi Arabia
  7. Erada Advanced Projects, Saudi Arabia
  8. Sumou Global Investment, Saudi Arabia
  9. Abrdn Investcorp Infrastructure Partners, Bahrain

Financial Institutions

  1. Bank Aljazira, Saudi Arabia
  2. Arab National Bank, Saudi Arabia
  3. Piper Sandler​ Companies, United States

​​Other

  1. Middle East ​Tasks Company (METCO), Saudi Arabia

In December 2024, MATARAT had issued a Request for proposal (RFP) to the pre-qualified bidders for the privatisation, expansion, and improvement of the New Abha International Airport Project.

