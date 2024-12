سيتناول مؤتمر فيسبا المجاني الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام أحدث الاتجاهات في قطاع الطباعة المتخصصة، مع التركيز على مبادئ بناء الأعمال وتخصيص الطباعة والتكنولوجيا الجديدة والاستدامة والرؤى من منظور العلامة التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف معرض فيسبا الشرق الأوسط، الحدث الرائد في المنطقة في قطاع الطباعة والنسيج واللافتات، عن برنامج مؤتمرات رائد قبيل انطلاق فعاليات دورته الثانية، حيث سيقام المؤتمر في مركز دبي للمعارض في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 يناير 2025، وستناقش الجلسات أحدث الاتجاهات في التخصيص والاستدامة والتكنولوجيا الجديدة والرؤى المستقبلية.

ومن أبرز فعاليات برنامج المؤتمر هو مؤتمر (فليكيس) لتبادل القيادات في فيسبا والذي سيعود مرة أخرى، حيث يوفر منصة مثالية لتبادل المعرفة ورفع المعايير داخل القطاع والتواصل وزيادة الشفافية ونمو الأعمال التجارية.

ستقام الجلسة الافتتاحية بعنوان "نظرة عامة على الاتجاهات والرؤى الصناعية" في اليوم الأول من معرض فيسبا الشرق الأوسط، وسيديرها جورج سيمونيان، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر في مصر، والذي سيشارك رؤاه حول أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات للشركات التي تتطلع إلى البقاء في الصدارة في مشهد سريع التطور.

وتشمل الجلسات الأخرى التي تشكل جزءًا من مؤتمر فليكس "المستقبل المثير للاتصالات المرئية"، والتي سيديرها كريستيان دويكارتس، الرئيس السابق وسفير آسيا في فيسبا، حيث سيقدم نظرة متعمقة حول كيفية ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية كجزء من لجنة من الخبراء الدوليين، والفرص المحيطة بالسوق الأفريقية المزدهرة، بقيادة نافيد حسن، المحرر المساعد في Africa Business Pages.

وبهذا السياق قال بازيل قاسم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (فيسبا): "يجسد مؤتمر فليكس لتبادل القيادات في فيسبا تطور صناعات الطباعة والاتصالات المرئية، حيث يعمل كمنصة مثالية لتبادل المعرفة والابتكار، كما توفر جلسات المؤتمر المتنوعة فرصًا لا مثيل لها للشركات للتنقل والازدهار في مشهد سريع التطور من خلال التحليلات المتخصصة للاتجاهات الناشئة إلى الرؤى حول الاستدامة والتقدم القائم على الذكاء الاصطناعي، حيث يزود مؤتمر فليكس المشاركين بالأدوات التي يحتاجون إليها لاغتنام الفرص الجديدة ودفع التغيير المؤثر من خلال استراتيجيات عملية لاستكشاف الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية وأفريقيا".

سيسلط اليوم الثاني من برنامج المؤتمر الضوء على الاتجاه المتزايد نحو حلول الطباعة المخصصة والاستدامة. وسيتناول العديد من المتحدثين الخبراء التطبيقات والبرمجيات والابتكارات في الأجهزة التي تدعم هذا الاتجاه الذي يشهد طلبًا متزايدًا، والذي من المتوقع أن يحقق أرباحًا أكبر وتدفقات إيرادات جديدة للشركات في هذا القطاع.

وسيقدم ريتشارد أسكام، المؤسس المشارك لـ You are The Star Books، إحدى الجلسات البارزة في الجلسة "ما معنى الاسم؟ قصة التخصيص حتى الآن"، حيث سيناقش أسكام، الذي قاد حملات لعلامات تجارية كبرى بما فيها: كوكاكولا ومارمايت وتوبليرون وكيت كات ونوتيلا وغيرها، مراحل تطور الرحلة من الملصقات المطبقة يدويًا في عام 2010 إلى الفن المولد بالذكاء الاصطناعي في عام 2024 والتأثير الإيجابي للتخصيص عند إشراك المستهلكين.

ومن منظور الاستدامة، ستغطي 6 جلسات، بما في ذلك العروض الفردية والمناقشات الجماعية، مواضيع مثل خفض التكاليف من خلال تحسين الطاقة والموارد، وتجنب التضليل البيئي، وما يعنيه التركيز المتزايد على إزالة الكربون وشفافية سلسلة التوريد لتوقعات العلامة التجارية.

وبالإضافة إلى جلسات المؤتمر، يمكن للزوار استكشاف جناح التركيز على الاستدامة (Sustainability Spotlight)، الذي سيعرض أحدث المنتجات التي تدعم الطباعة المستدامة وممارسات الأعمال.

وفي اليوم الأخير، ستتصدر التكنولوجيا الجديدة والرؤى المستقبلية جدول الأعمال مع النسخة الافتتاحية من مرحبًا بكم في المستقبل: الذكاء الاصطناعي في الطباعة وما بعدها وهو "مختبر" صممه إيان سواربريك من XL MEA، والذي يقود نهجه الرؤيوي تبني الذكاء الاصطناعي في صناعة الطباعة، حيث ستتناول الجلسة كيفية إحداث الذكاء الاصطناعي لثورة في كل جانب من جوانب الأعمال والعمليات في عالم الطباعة.

ومن بين الموضوعات الأخرى المثيرة للتفكير في هذا اليوم: مقدمة عن الذكاء الاصطناعي: ما هو، وما هو من وجه نظرنا، ولماذا يجب أن نتبناه؟، ومن بين الجلسات الأخرى في اليوم: المضي قدمًا: مستقبل الطباعة في الشرق الأوسط، والاستفادة من الميزة: تحويل ثورة البيانات إلى قيادة السوق.

الجدير بالذكر أنه يمكن التسجيل للمشاركة في هذا الحدث العالمي عبر الموقع الإلكتروني (www.fespamiddleeast.com)، ويمكن للزوار التسجيل مجاناً باستخدام الرمز (FMEM501)

نبذة عن فيسبا:

تأسس اتحاد فيسبا الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، في عام 1962، ويهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع الطباعة والتصوير الرقمي ومشاركة المعرفة حول أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم، ومساعدة العاملين في هذا المجال سريع النمو على تنمية أعمالهم والتعرف على أحدث التطورات.

وستستضيف دبي الدورة الثانية لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025 في مركز دبي للمعارض، كما سيتم تنظيم المعرض في عدة مدن حول العالم بما في ذلك مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ومدينة إسطنبول في تركيا، ومدينة مكسيكو في المكسيك، وحلبة سباق سيلفرستون في المملكة المتحدة، وساو باولو في البرازيل، ومدينة برلين في ألمانيا.

نبذة عن برنامج فيسبا FESPA Profit for Purpose

هو برنامج دولي لإعادة الاستثمار يوظف العائدات من فعاليات ومعارض فيسبا (FESPA) لدعم قطاع الطباعة المتخصصة حول العالم لتحقيق نمو مستدام ومربح من خلال أربعة ركائز أساسية هي التعليم والإلهام والتوسع والاتصال. ويقدم البرنامج منتجات وخدمات عالية الجودة للطابعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبحاث السوق والندوات والقمم والمؤتمرات والأدلة التعليمية والميزات، بالإضافة إلى دعم المشاريع الشعبية في الأسواق النامية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fespa.com/en/about/profit-for-purpose

