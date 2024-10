معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، يشارك رؤيته حول الدور الحيوي للتجارة في دعم وتعزيز أجندة الاستدامة.

المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: "اتخذنا خطوات ملموسة لضمان تحويل التزاماتنا نحو الاستدامة إلى تأثير حقيقي في العالم، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة ودمج الذكاء الاصطناعي".

أبوظبي: تحت رئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، انطلقت قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024 في أبوظبي تحت شعار "بناء مستقبل مستدام"، لتعزيز الجهود العالمية نحو الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

تجمع القمة نخبة من القادة المؤثرين والمبتكرين والخبراء من مختلف القطاعات، وتلعب دورًا حاسمًا في التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة والعادلة. فيما تشكل التجارة أحد الركائز الأساسية على أجندة قمة هذا العام.

حضر افتتاح القمة الشيخ زايد بن أحمد آل نهيان، مؤسس مبادرة المستقبل المستدام (SFI)، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC.

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي القمة، حيث سلط في كلمته الرئيسية الضوء على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها مركزًا تجاريًا عالميًا في تعزيز استدامة سلاسل التوريد، التي تُعتبر محركات رئيسية للنمو على مستوى العالم.

وقال معاليه: "لقد أدركت دولة الإمارات منذ فترة طويلة أن الاستدامة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطموحات الدولة وخططها الاستراتيجية لتحقيق التنويع الاقتصادي، من خلال استحداث قطاعات جديدة وكفاءات مبتكرة ووسائل جديدة لخلق القيمة. لذا، فإن الاستدامة تمثل تحديًا ينبغي علينا تبنيه كمحفز للابتكار."

وأضاف معاليه: "وباعتبارها أحد المراكز الأساسية في سلاسل التوريد العالمية، تدرك دولة الإمارات أن التجارة تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف الاستدامة، لذا تواصل الدولة المساهمة في قيادة الجهود الدولية لرسم مستقبل جديد لنظام التجارة العالمي يكون أكثر ذكاءً واستدامةً وشمولاً. من خلال تبني الابتكار، وإقامة شراكات استراتيجية، وإنشاء أطر عالمية جديدة، تتبنى الاستدامة كحافز لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا".

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان: "نحن جميعًا مسؤولون عن خلق الفرص لتعزيز التقدم في أجندة الاستدامة على المستويين العالمي والإقليمي. تجمع هذه القمة السنوية نخبة من القادة الأكثر تأثيرًا من مختلف المجالات البيئية، ليتشاركوا رؤاهم وخبراتهم، ويلهموا العالم نحو مستقبل أفضل. نحن فخورون للغاية بتقديم هذه المنصة المحورية، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الملموس الذي ستحدثه للجميع".

وتحدث المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، فقال: "نحن الجيل الذي شهد تغير المناخ، ويجب أن نكون الجيل الذي يعمل على عكس مساره. يجب أن يكون إرثنا هو الاستعادة وليس التدمير. هذه التحديات العالمية تتطلب حلولًا محلية. فالاستدامة ليست مجرد وجهة، بل رحلة مستمرة. كل خطوة نتخذها، سواء في حماية واستصلاح السواحل أو بناء البنية التحتية المرنة أو إعادة التفكير في كيفية إدارة المياه والموارد، تقربنا من غدٍ أفضل".

وقبل بدء المناقشات حول مواضيع الاستدامة الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم، شهدت انطلاقة اليوم الأول من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لمسة إبداعية من الفنانة هند خليفات، التي قدمت عرضًا فنيًا حيًا للرسم على القماش.

وتسعى القمة إلى تمكين القادة العالميين وخبراء القطاعات وأصحاب المصلحة من مواجهة التحديات البيئية العاجلة. ويتضمن جدول الأعمال مجموعة متنوعة من النقاشات والجلسات والمقابلات والعروض التقديمية، حول مواضيع تشمل السياسة العامة للأهداف الخضراء، والنمو الاقتصادي، ورفاهية المجتمع، والعمل المناخي من خلال التمويل المستدام، وحماية الموارد الأساسية.

وبجانب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان من أبرز المتحدثين المشاركين في القمة: سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، وسعيد الغافري الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل، ومحمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة، وعثمان إبراهيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روابي القابضة، وسعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، وسعيد الشامسي رئيس الموارد البشرية في مجموعة أدنيك، وماجد مرعي الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجنوم، ومحمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، وغاية الأحبابي سفيرة اليونيسف في مؤتمر الأطراف COP28، وأصغر سفيرة للاستدامة في برنامج شباب من أجل الاستدامة Y4S.

شارك الحضور في القمة بمجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية الملهمة، وتضمّن اليوم الأول جلسات حول تصميم مساحات صحية بالنباتات، وتشجيع إعادة التدوير، وتعزيز العافية باستخدام الروائح العطرية والزيوت الأساسية. ويرافق أعمال القمة مركز ثقافي ومعرض فني يبرز أعمالًا إبداعية تم تصميمها من مواد مستدامة، بهدف تعزيز الممارسات الخضراء بطرق مبتكرة وهادفة.

تعاونت فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك الشريك الرئيسي مجموعة NMDC، والشريك الاستراتيجي غرفة أبوظبي، وجائزة زايد للاستدامة، والشريك المُضيف مجموعة أدنيك، والشريك البلاتيني مجموعة روشن، وشريك الاستدامة "نعمة"، والشركاء الآخرون: شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة حديد الإمارات أركان، وBinghatti Developers، وبرج فوربس العالمي، بالإضافة إلى كونتكت المالية القابضة، ومجموعة إي.إف.إس لخدمات إدارة المنشآت، وداماك، وHolistified، وLivHoli، وDubai Drums، وAmazonas4u، وHouse of Pops، وSwitch Foods، وBarakat Group، وكذلك Innara، وPeaceful، وBarriya، وBloomSpoon، وTouch of Oud، وFit Verse، وDaima، وNo More Bottles UAE، وBluSmart، وManoth Entertainment، وRominds Production، وElectra، وDesert Group، وEvolution Events، وIndigo Hotel، وBusiness Bay، وReloop، وHatta Honey.

