أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك، وعن طريق الشركة كابيتال للفعاليات التابع له، عن استضافة النسخة الثانية من مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يومي 8 و9 ديسمبر 2025، في مركز أدنيك أبوظبي، ويأتي استضافة النسخة المقبلة من المؤتمر بعد النجاح اللافت الذي حققته الدورة الأولى في ديسمبر 2024، والتي استقطبت أكثر من 10 آلاف زائر، و190 متحدثاً، و100 عارض، و500 علامة تجارية.

ويعود الحدث إلى قاعدة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، مع مساحات عرض أوسع، ومناطق خارجية مميزة، إضافة للمتحدثين العالميين، لزيادة التواصل وزيادة فائدة الحوارات.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "إن استضافة مركز أدنيك أبوظبي لمؤتمر بيتكوين مينا في نسخته الثانية، يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه أبوظبي كمركز عالمي للنقاشات حول الأصول الرقمية والابتكار. ويمثل هذا الحدث إضافة استراتيجية إلى جدول فعالياتنا، وبما يعزز مكانة مجموعة أدنيك في تيسير المناقشات المتقدمة وتوطيد الشراكات الفعالة في القطاعات التكنولوجية الحديثة. وبينما نعمل على توسيع هذه المنصة في العام 2025، نتطلع إلى دعم شركة BTC Inc في تقديم نسخة أكثر فاعلية وتأثير، تربط بين رواد الفكر العالميين والمنظومة التكنولوجية المتقدمة في المنطقة."

فيما قال ديفيد بيلي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "BTC Inc": "يتحول الشرق الأوسط إلى مركز ثقل لاعتماد البيتكوين وابتكار السياسات، وردود الفعل على مؤتمر العام الماضي كانت ممتازة، لذا نسخة العام 2025، سنعمل على الاهتمام بزيادة عدد المتحدثين الخبراء، وتوسيع مساحة العرض، إضافة لعرض تجارب كبار الشخصيات والفعاليات الجانبية - لمواكبة الأهمية العالمية لهذه المنطقة."

ورسخت النسخة الأولى من مؤتمر بيتكوين مينا، مكانته كأكبر تجمع للبيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ جمعت المتحدثين العالمين والمؤثرين من الجهات الحكومية ورواد الأعمال والقطاعات المالية.

واستضافت النسخة الأولى من الحدث شخصيات بارزة في عالم الأعمال والسياسة، من بينها إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، والأمير فيليب الصربي، وسيف الدين عموص الرئيس التنفيذي لشركة سيف الدين، ومؤلف كتاب "معيار البيتكوين"، وعبد الله الظاهري الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للبلوكتشين؛ وبول مانافورت، مدير حملة ترامب 2016 السابق؛ وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط في عهد إدارة ترامب.

وسيقدم مؤتمر بيتكوين مينا 2025 مجموعة واسعة من الميزات الجديدة المُصممة خصيصًا لرفع مستوى تجربة الحضور والعارضين والشركاء. وستوفر قاعة العرض الموسعة مساحة أكبر لاستيعاب المزيد من الشركاء والشركات الناشئة والعارضين. وستستعرض هذه المساحات أحدث التطورات في البنية التحتية للبيتكوين والتعدين والخدمات المالية والبرمجيات، مما يخلق بيئة ديناميكية للابتكار والاكتشاف.

كما سيوفر بيتكوين مينا 2025 منطقة للتفاعل خارجية، للتواصل وعرض المحتوى المباشر وتجارب الطهي والبرامج الثقافية، مما يعزز المشاركة غير الرسمية وبناء المجتمع طوال الحدث.

ولأهمية الحدث، سَيُفتتح المؤتمر في اليوم الذي يلي سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، مما يوفر للزوار العالميين فرصة لا مثيل لها لتجربة المزج بين الرياضة والتكنولوجيا والتمويل في واحدة من أكثر الوجهات إثارة في العالم. إضافة لسلسلة من الفعاليات الجانبية الراقية، كحفلات الاستقبال وورش العمل والجلسات الفرعية المجدولة مسبقاً، مما يتيح المشاركة المجدية لقطاعات نظام البيتكوين كافة.

إن أبوظبي، برزت بسرعة كمحور أساس في التوسع العالمي للبيتكوين، وذلك مع إعفاء دولة الإمارات من ضريبة القيمة المضافة على معاملات البيتكوين والدعم الحكومي المستمر لابتكار الأصول الرقمية، ومن المقرر أن يعكس مؤتمر بيتكوين مينا 2025 هذا الاندفاع والحماس ويسرعه.

تفاصيل الحدث:

الموقع: قاعة المارينا، مركز أدنيك أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

التاريخ: 8-9 ديسمبر 2025

معلومات التذاكر والجهات الراعية: b.tc/conference/mena

حول مجموعة أدنيك:

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن القابضة، المعروفة بإرثها العريق وعملياتها التجارية المتنوعة، قوة رائدة في قطاعي السياحة التجارية والترفيهية على مستوى العالم.

تتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي، وتغطي الأنشطة المتنوعة لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: المرافق، الفعاليات، الفنادق، خدمات المأكولات والمشروبات، الخدمات، السياحة، والإعلام.

تدير المجموعة مركز أدنيك أبوظبي، الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن الحائز على عدة جوائز مرموقة في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، المنظم الرائد لأكثر الفعاليات شهرة في العالم، وذلك عَبّر قطاعات الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك الدفاع والأمن، وأسلوب الحياة البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم أبوظبي لتحقيق أهداف نموها كمركز عالمي لسياحة الأعمال والترفيه.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وأصحاب المصلحة.

كما أطلقت المجموعة في العام 2023 "كابيتال بروتوكول"، وهي خدمة بروتوكول خاصة بالشخصيات الهامة يتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الأطعمة والمشروبات في مجموعة "أدنيك" من "كابيتال للضيافة"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع، والتعليم. أما قطاع الفنادق، فيضم محفظة متنوعة من سبعة فنادق ومنتجعات في أبوظبي، ولندن، وريكيافيك، بما مجموعه 2000 غرفة ضيوف.

إضافة إلى ذلك، وسعت مجموعة "أدنيك" محفظتها بالاستحواذ على "توفور54"، القوة الدافعة في صناعة الإعلام والترفيه المستدامة في أبوظبي.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصلت على العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كقائدة في الصناعة.

حول مؤتمر البيتكوين:

يُعَّد مؤتمر البيتكوين، الذي تنظمه شركة "BTC Inc"، الشركة الأم لـ "مجلة البيتكوين"، سلسلة فعاليات عالمية تضم متحدثين بارزين من الصناعة، وورش عمل، ومعارض وترفيه وتُعَّد هذه الفعاليات منصات حيوية لقادة الصناعة والمطورين والمستثمرين وهواة البيتكوين للتجمع والتواصل وتبادل الأفكار. وأُقيم الحدث الرئيسي هذا العام في ناشفيل بولاية تينيسي في العام 2024، ومن المقرر عقده في لاس فيغاس في مايو 2025. وشملت الفعاليات الدولية للبيتكوين الأخرى: مؤتمر البيتكوين آسيا (هونغ كونغ، أغسطس 2025)، كما سيقام مؤتمر البيتكوين أمستردام (هولندا، قيد التحديد)، ومؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أبوظبي، 8-9 ديسمبر 2025).

-انتهى-

#بياناتشركات