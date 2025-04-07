يأتي التوسع على أعقاب النمو القوي والمربح الذي حققته "رابت" في مصر، حيث اشتهرت بخدمتها الموثوقة لتوصيل كافة احتياجات مستخدميها في ٢٠ دقيقة

القاهرة، مصر – أعلنت "رابت"، الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية المحلية، عن تدشين أعمالها بالسوق السعودي، مستهدفةً توصيل ٢٠ مليون منتج في جميع المدن الرئيسية بالمملكة بحلول عام ٢٠٢٦.

بدأت "رابت" بالفعل العمل بالمملكة العربية السعودية من خلال تطبيقها الإلكتروني، كما وقع اختيارها على الرياض كمقر إقليمي لها بدول التعاون الخليجي، حيث قامت بتعيين فريقٍ محلي لإدارة عملياتها، وتأسيس شبكة من "المتاجر المظلمة" (ال "dark stores") المنتشرة في الأحياء الرئيسية بالعاصمة - وهي مراكز محلية للعمليات تقوم الشركة من خلالها بتجهيز وتوصيل كافة احتياجات مستخدميها من البقالة والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها في ٢٠ دقيقة.

يعكس هذا التوسع استراتيجية الشركة المدروسة لتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على السوق السعودية كخطوة أولى، باعتبارها من أكبر أسواق قطاع الأغذية والبقالة في المنطقة بقيمة ٦٠ مليار دولار وأكثرها جاهزية للتحول التكنولوجي، حيث لا تتعدى نسبة المعاملات الإلكترونية في القطاع - على الرغم من حجمه وتشعبه، ١.٣٪، وهي أقل من مثيلاتها في الإمارات العربية المتحدة (٥.٣٪) والولايات المتحدة (٤.٨٪)، مما يعكس حجم فرص النمو لمن ينجح في رقمنته. فعلى سبيل المثال إذا زادت هذه النسبة لتصل إلى مجرد ٤٪، فنحن بصدد سوق للبقالة الإلكترونية تتجاوز قيمته ٢ مليار دولار.

علاوة على ذلك، يتماشى هذا التوجه مع أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن تطوير قطاع التجزئة، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

كفاءة التشغيل

نجحت الشركة في كسب ثقة عملائها من خلال إتاحة خدمة موثوقة ترفع عنهم عناء التسوق التقليدي، كما تقوم بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر دقة وترشيح المنتجات الملائمة لاحتياجاتهم. والجدير بالذكر أن نموذج العمل للشركة القائم على تجهيز وتوصيل الأغراض خلال ٢٠ دقيقة فقط يتطلب تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية – وهو ما يُمثل التحدي الرئيسي لدى منصات التجارة السريعة ال (quick commerce) على مستوى العالم. يبقى النجاح مرهوناً على قدرة المنصة على تقديم تجربة مميزة تحوز على رضاء العملاء مع عدم الإخلال باقتصاديات الوحدة والتي تضمن استدامة النمو – وهو توازنٍ دقيقٍ تعمل "رابت" على صقله باستمرار.

يأتي دخول رابت إلى السوق السعودية بعد تحقيقها نموًا ثابتًا ومربحًا في سوقها الأصلي في مصر، حيث استخدم أكثر من ١.٤ مليون عميل تطبيق "رابت" لطلب ما يزيد عن ٤٠ مليون منتج، تم توصيلها في ٢٠ دقيقة أو أقل، مع نمو يبلغ ٨ أضعاف ونصف لإيرادتها وذلك خلال العامين الماضيين.

تعليق أحمد يسري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رابت

"تغمرنا السعادة اليوم بالإعلان عن توسع "رابت" بالمملكة، ونتطلع لتقديم تجربة تسوق سلسة، ممتعة، وفريدة من نوعها للأسر السعودية. سنسعى لتوفير كافة احتياجات عملائنا – وخاصة المنتجات المحلية المحببة إلى قلوبهم – في غضون 20 دقيقة فقط." طالما نفخر بكوننا شركة محلية، وما نحن إلا بصدد توظيف تقنياتنا الرائدة والخبرات التي اكتسبناها لنبني "رابت" السعودية، من أجل المستخدم السعودي، بأيدٍ سعودية."

تمكين "الأبطال المحليين"

تُعد "رابت" بمثابة مظلة تنموية للعلامات المحلية الناشئة. حيث تطرح تشكيلة كبيرة من كافة السلع الأساسية التي يحتاجها كل بيت، ولكن مع التركيز بشكل خاص على المنتجات المحلية المفضلة -حيث تمثل السلع المصنعة محلياً ما يفوق ٦٠٪ من السلع المتوفرة من خلال التطبيق، ومن خلاله سوف تسعى الشركة إلى تمكين العلامات التجارية السعودية من النمو المتسارع على أعقاب استراتيجيتها للتوسع في جميع أنحاء المملكة.

نمو مستدام مدعوم بتقنية متطورة

تعد تجربة المستخدم واقتصاديات الوحدة القوية "رابت" بمثابة الركيزتين الأساسيتين لتحقيق النمو المستدام دون الاعتماد على استراتيجيات تسويقية مكلفة أو خصومات مفرطة، الأمر الذي تمكنّه البنية التحتية التكنولوجية للشركة من خلال ثلاثة أعمدة رئيسية: ١) إدارة ذكية للمخزون وذلك برقمنة سلسلة التوريد بالكامل لضمان توفر المنتجات المناسبة بالكميات المناسبة، ٢) واجهة مستخدم منمقة لعرض المنتجات بطريقة جذابة وسهلة التصفح تجعل تجربة التسوق سلسة وممتعة، و ٣) نظم لوجستية عالية الكفاءة تعمل لتحقيق المراد بأقصى سرعة وأقل تكلفة، حيث يتم قياس كل مرحلة بالثواني، بدءًا من انتقاء المنتج بالمخزن وتجهيز الطلب وحتى تسليمه للعميل.

مدعومة من كبار المستثمرين

تفخر "رابت" أيضًا بإنضمام عدد من المستثمرين المرموقين مؤخرا مثل Lorax Capital Partners، وGlobal Ventures، وRaed Ventures، وBeltone Venture Capital إلى قائمة مستثمريها الحاليين والتي تضم لفيفاً من الأسماء البارزة، وهم Global Founders Capital، وGoodwater Capital، وHub71، وSimple Capital، وFoundation Ventures.

عن رابت

رابت هي شركة تجارة إلكترونية فائقة محلية مدعومة بالتكنولوجيا، تقدم خدمات توصيل البقالة وغيرها في غضون 20 دقيقة عبر شبكتها من المتاجر المظلمة أو المعروفة بإسم "dark stores". من خلال تطبيقها، قامت الشركة بتوصيل 40 مليون منتج إلى أكثر من 1.4 مليون عميل خلال العامين الماضيين.

تأسست رابت في القاهرة، مصر عام 2021 على يد أحمد يسري، إسماعيل حافظ، طارق الجرسي، و وليد شبانة. ولديها مكاتب في مصر، الرياض، وأبوظبي.

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