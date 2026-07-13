المنامة، البحرين: أعلنت شركة Total CX، إحدى شركات مجموعة Beyon، عن توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تشمل خدمات الإسناد الخارجي للموارد البشرية، وخدمات البيع عبر الهاتف، وحلول الذكاء الاصطناعي.

تم توقيع الاتفاقيات من قبل السيدة أسيل مطر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Total CX ، والسيد محمد المعراج مدير عام الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، في خطوة تمثل محطة هامة في مسيرة الشراكة المتنامية بين الشركتين.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف توفر Total CX خدمات دعم متكاملة تشمل الكفاءات البشرية، والمبيعات، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين من التوسع في عملياتها المرتبطة بتجربة الزبائن مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمات. كما ستسهم هذه الاتفاقيات في زيادة القدرات التشغيلية، وتعزيز أداء المبيعات، وتحسين التفاعل مع الزبائن، فضلا عن زيادة الكفاءة وإمكانيات التوسع في مختلف العمليات المرتبطة بخدمة الزبائن.

وتعكس هذه الشراكة التزام كلٍ من Total CXوالشركة البحرينية الكويتية للتأمين بتقديم تجربة استثنائية للزبائن من خلال الكفاءات المتخصصة، والقدرات المثبتة في مجال المبيعات والتكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال الجمع بين خبرات Total CX في خدمات الإسناد الخارجي للموارد البشرية وعمليات البيع عبر الهاتف والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز الأداء التشغيلي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، ودعم أهدافها طويلة الأمد في مجال التحول الرقمي.

كما تنسجم هذه الشراكة مع تركيز الشركة البحرينية الكويتية للتأمين على الارتقاء المستمر بتجربة الزبائن وتحقيق التميز التشغيلي، مع دعم تطلعاتها للنمو المستقبلي من خلال حلول مبتكرة ترتكز على الزبائن.

وفي الوقت ذاته، تعزز هذه الشراكة مكانة Total CX كشريك موثوق للارتقاء بتجربة الزبائن، بما يعكس الطلب المتزايد على الحلول المتكاملة التي تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس للشركات..

صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon . للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معPublic.Relations@beyon.com

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نبذة عن Total CX

تعد Total CX إحدى شركات مجموعة Beyon، وترتكز على الخبرة العريقة لمركز الاتصال في بتلكو والتي تمتد لنحو 50 عامًا، وتتخصص في تقديم خدمات الزبائن وحلول مركز الاتصال للشركات في جميع القطاعات. توفر Total CX خدمات مبتكرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للمؤسسات والارتقاء بخدمات زبائنهم. تضم Total CX في الوقت الحالي بعضًا من أكبر عمليات مراكز الاتصال في البحرين وأكثرها تطورًا وشمولا، وتضم قائمة عملائها شركات كبرى مثل بتلكو وهيئة الكهرباء والماء في البحرين.

نبذة عن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين

تحافظ الشركة البحرينية الكويتية للتأمين على موقع الصدارة في سوق التأمين البحريني وحضورها القوي في سوق التأمين الكويتي وهي حاصلة على تصنيف ائتماني ممتاز (-A) مع رؤية مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best العالمية وهو أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في مملكة البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية. كما أن البحرينية الكويتية للتأمين هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين وهي أكبر مجموعة للتأمين في دولة الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي، وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص مُلكية في شركات في كل من البحرين والكويت والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والعراق ولبنان.

كما تعتبر شركة فيرفاكس هولدينغز الكندية المساهم الرئيسي في مجموعة الخليج للتأمين.

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