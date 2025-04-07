دبي، الإمارات العربية المتحدة: رعت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة؛ النسخة التاسعة والعشرين من كأس دبي العالمي، للعام الثامن على التوالي. ويبلغ مجموع جوائز سباق القوز سبرينت "المجموعة 1"؛ وهو أحد السباقات الحاسمة ضمن كأس دبي العالمي؛ 1.5 مليون دولار أمريكي، ويمتد لمسافة 1200 متر، ويحظى برعاية عزيزي منذ انطلاقته عام 2007.

وأُدرج سباق القوز سبرينت ضمن قائمة سباقات كأس دبي العالمي في عام 2010، وأصبح واحداً من أبرز السباقات الدولية. وكان الجواد "كاليفورنيا سبانجل" الذي تم تدريبه في هونغ كونغ قد نجح في العام 2024 بالفوز بسباق القوز سبرينت. ومنذ عام 2007، برز فرسان من كافة أنحاء العالم استطاعوا الفوز في هذا السباق العالمي، برفقة جيادهم من دول مثل أستراليا وجنوب أفريقيا وإيرلندا والولايات المتحدة والإمارات وهونغ كونغ.

قدم السيد مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، الكأس لفريق الحصان "بيليفينغ" الفائز— الفارس ويليام بويك، المدرب جورج بوغي، والملّاك السيدة ماجنير، إم. تابور، دي. سميث، وريسوليوت.

وأعرب سعادة علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بمشاركة عزيزي المستمرة، حيث قال: "يسعدنا أن نرحب بشركائنا في عزيزي مرة أخرى في مضمار ميدان في هذا اليوم المميز من السنة، ونشكرهم على دعمهم ورعايتهم لسباق القوز سبرينت، الذي يعد أحد أبرز فعاليات كأس دبي العالمي وأكثرها شعبية، وواحداً من أهم الفعاليات الدولية."

وأضاف: "لطالما كانت عزيزي شريكاً هاماً لنادي دبي لسباق الخيل لعدة مواسم، كما رعت سباقين خلال "كرنفال سباقات دبي". نتمنى لفريقهم وضيوفهم يوماً مليئاً بالمتعة والذكريات التي لا تُنسى".

ومن جانبه، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "تعكس شراكتنا الثابتة مع كأس دبي العالمي والممتدة لثماني سنوات التزامنا المشترك بالتميز وتوحيد المجتمعات وتقديم تجارب قيّمة. ويجمع هذا الحدث الكبير نخبة من فرسان العالم، ويحتفي بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات وارتباطها الوثيق بالفروسية، ويعد تجسيداً حقيقياً للشغف والأداء المتميز، ما يتماشى تماماً مع رؤيتنا كمطور عقاري في هذه الإمارة الاستثنائية."

وأضاف: "كشركة تسعى دوماً لتطوير المشاريع البارزة، نعتبر دعم كأس دبي العالمي جزءاً طبيعياً من مسيرتنا. ويجمع هذا السباق الناس من جميع أنحاء العالم، ما يلهمنا لخلق مساحات تعزز التواصل وتثري التجارب المعيشية. ويُبرز كأس دبي العالمي مكانة دبي العالمية المرموقة، ونحن فخورون بالمساهمة في نجاحه، مؤكدين بذلك التزامنا الدائم بالمشاركة في رسم ملامح مستقبل دبي وتقديم تجارب لا تُنسى."

وانطلق كأس دبي العالمي عام 1996 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويرمز لمكانة دبي كمركز رئيسي للفعاليات الرياضية العالمية. وباعتباره من أبرز الفعاليات على الأجندة الرياضية العالمية، يُؤكد كأس دبي العالمي التزام المدينة الراسخ بإرساء معايير التميز والريادة والابتكار.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي "ڤينيس".

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"، يرجى التواصل مع:

تيزيان أتش. جي. راب

مدير العلاقات العامة والاتصالات

M: +971 55 867 3606

البريد الإلكتروني:

tizian@azizidevelopments.com

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