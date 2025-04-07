قمة رواد قطاع الضيافة تشهد مشاركة 50 رئيساً تنفيذياً ومستثمر ورائد أعمال للبحث في القطاع المتنامي في المملكة وتقديم الأفكار والرؤى اللازمة لتطويره

الرياض، المملكة العربية السعودية: تنطلق غداً النسخة الثالثة عشر من معرض الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع إطلاق سعودي هوست، وهي منصة رائدة تركز على قطاع خدمات الطعام ومعدات الضيافة المتنامي في المملكة، مما يشكل علامة فارقة في تطور مشهد الضيافة فيها.

ويُقام المعرض، الذي تنظمه كل من دي إم جي إيفنتس وشركة كون العالمية، من 8 إلى 10 أبريل من العام الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويحظى بالدعم الاستراتيجي من وزارتي الاستثمار والسياحة في المملكة. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد على 5,000 زائر، مع تأكيد مشاركة أكثر من 131 جهة عارضة من 19 دولة مختلفة، مما يوفر للمتخصصين في القطاع منصة لاستكشاف التقنيات المتقدمة، وبناء العلاقات التجارية، واكتساب الرؤى والأفكار القيّمة التي يقدمها أكثر من 50 متحدثاً من الخبراء خلال قمة رواد قطاع الضيافة السنوية.

ويستعرض تحدي الصندوق الغامض للطهاة، بدعم من الجمعية السعودية للطهاة، البراعة في فنون الطهو، حيث تتنافس نخبة من الطهاة من الفنادق الشهيرة ضمن بيئة مماثلة للمطبخ الحقيقي. كما يتجسد إبداع المشاركين ومهاراتهم المميزة في الطهو من خلال إعدادهم لأطباق مصنوعة من مكونات لم يُفصح عنها بشكل مسبق. وتُتاح للحضور فرصة فريدة لمشاهدة الطهاة المهرة يخوضون التحدي ويقدمون إبداعات استثنائية ترتقي بفن الطهو. كما يوفر المعرض فرصاً استراتيجية للتواصل وبناء العلاقات التجارية من خلال برنامج التوفيق بين الشركات وبرنامج المشترين المستضافين، مما يمكّن رواد القطاع من إعداد جدول اجتماعات مسبق، والتواصل مع كبار الموردين، وبناء الشراكات القيّمة قبل انطلاق الفعالية.

وتنطلق منصة سعودي هوست في وقت تشهد فيه المملكة نمواً استثنائياً في قطاع السياحة، يرافقه تزايد في الطلب على معدات المطابخ عالية الجودة والتكنولوجيا وحلول الضيافة المبتكرة. وتستعرض المنصة مجموعة واسعة من حلول قاعات الاستقبال والمطابخ، وتجهيزات المطبخ المتطورة، ومعدات البوفيه، وتقنيات نقاط البيع، وأجهزة تقديم المشروبات المبتكرة، بالإضافة إلى أدوات المائدة والمفروشات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاسميت باكشي، نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "تشكل منصة سعودي هوست إضافة هامة لمعرض الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسجل سوق خدمات الطعام في المملكة ارتفاعاً من 27.18 إلى 42.48 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما يجعلها واحدة من أكثر الأسواق تميزاً وأسرعها نمواً في العالم. إن سعودي هوست منصة حيوية للموردين العالميين والإقليميين للتواصل مع صنّاع القرار في الفنادق والمطاعم وخدمات تقديم الطعام والمطابخ السحابية، مما يعزز الابتكار ويشجع على الاستثمار ضمن القطاع".

ويشارك في قمة رواد قطاع الضيافة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد القطاع لمناقشة التوجهات الرئيسية التي تساعد على رسم ملامح قطاع الضيافة المزدهر في المملكة. كما يتناول الاجتماع العديد من المواضيع، مثل الاستدامة في المأكولات والمشروبات وتكنولوجيا الضيافة الذكية وتدريب القوى العاملة، إلى جانب استثمار المملكة في السياحة الثقافية ومستقبل السفر الجوي والضيافة فيها؛ وتتضمن القمة أفكاراً ورؤى مميزة تقدمها مجموعة من أبرز خبراء القطاع.

وتشتمل قائمة المتحدثين الرسميين على فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بان القابضة؛ وباستيان بلانك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدى تروكاديرو للضيافة؛ ومحمد مرغلاني، رئيس إدارة الأصول ذات الامتياز في شركة دان؛ ومعين سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة أمسا للضيافة؛ وعاصم حميد خان، مدير المجموعة للاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مشروع غير معلن ممول من صندوق الاستثمارات العامة.

ويشكل معرض الفنادق والضيافة الفعالية الأبرز للتواصل التجاري بين الشركات والتوريد في المملكة، حيث يشمل القطاعات الرئيسية الهامة، بما في ذلك تكنولوجيا الضيافة، والخدمات الصحية والفندقية، ومعدات التشغيل واللوازم، وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الطعام، والتنظيف والتعقيم، والتصميم الداخلي لمرافق الضيافة.

كما تشهد الفعالية مشاركة عدة علامات عالمية مثل شركة لا تافولا الإيطالية، والتي تختص بتقديم أدوات المائدة وحلول الضيافة الفاخرة. وبدوره، قال دينيس جورج، مدير المبيعات لدى لا تافولا "المملكة العربية السعودية هي سوق استثنائية سريعة النمو، ونتطلع قدماً لتقديم منتجاتنا عالية الجودة لجمهور مميز يقدّر الحرفية والابتكار والتميز في مجال الضيافة".

وأضاف باكشي: "يشهد قطاع الضيافة في المملكة نمواً كبيراً بوتيرة غير مسبوقة، ويشكل هذا المعرض فرصة فريدة للمختصين في المجال لاستكشاف أبرز الابتكارات ضمن القطاع. كما تسهم الفعالية في رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة في المملكة، من خلال منصة سعودي هوست وقمة رواد قطاع الضيافة ومبادرات التواصل التجاري المخصصة".

لمحة حول دي إم جي إيفنتس:

دي إم جي إيفنتس هي واحدة من أبرز الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض ومزود رائد لخدمات المعلومات والمنصات المتخصصة. وتهدف الشركة إلى إنشاء أسواق حيوية لربط الشركات مع المجتمعات الصحيحة بهدف تسريع نموها في المشهد العصري سريع التطور. وتتميز الشركة بمكانتها الرائدة عالمياً في القطاع بفضل حضورها الراسخ في أكثر من 20 دولة وتنظيمها لأكثر من 90 فعالية سنوياً، حيث تستقطب ما يزيد على 425 ألف زائر وموفد سنوياً، كما تنظم فعاليات في قطاعات البناء والضيافة والتصميم والديكورات الداخلية والطاقة والطلاء والترفيه والمأكولات والمشروبات والنقل. وتسعى الشركة إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها من خلال مكاتبها المنتشرة في عشرة دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والهند. كما تعمل على فهم حاجات السوق وتعزيز العلاقات التجارية من خلال المشاركة في الفعاليات التي تنظمها بهدف توفير تجارب استثنائية للحضور. وتتضمن فعاليات الشركة الكبرى معرض BIG 5 Global ومعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) وغازتك ومؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) ومعرض الفنادق ومعرض إندكس ومعرض الغذاء السعودي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dmgevents.com. وتأسست دي إم جي إيفنتس في عام 1989، وهي مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي، www.dmgt.co.uk).

لمحة حول شركة كون العالمية:

كون العالمية هي شركة للفعاليات المستقلة تتبع ملكيتها بالكامل لمركز دبي التجاري العالمي، وتأسست لتنظيم وإدارة الفعاليات دولياً. وتتمثل مهمة الشركة في "إنشاء اتصالات غير محدوة" بين القطاعات والأسواق التي تعمل بها. تستند الشركة إلى إرث قطاع إدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي الممتد لأكثر من أربعة عقود، وتهدف إلى النهوض بمستقبل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتقدم كون العالمية تجارب حيّة مبتكرة كفيلة برفع سوية علاقات الأعمال وتوفير الفرص وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على محفظة مركز دبي التجاري العالمي الغنية بالفعاليات التجارية والاستهلاكية في مختلف القطاعات، بما فيها التكنولوجيا والمأكولات والضيافة، والاستدامة، والبث والأقمار الصناعية، والسيارات، وتطوير المواهب، والترفيه البحري.

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