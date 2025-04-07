ستستضيف "قمة الأغذية المتقدمة" مجموعة رائعة من خبراء الصناعة العالميين في المملكة

الرياض: بناءً على النجاح الباهر الذي حققته دورته الافتتاحية لعام ٢٠٢٤، يعود معرض سعودي فود للتصنيع بنسخته الثانية في الفترة من ١٣ إلى ١٥ أبريل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. وستزخر نسخة هذا العام بالعارضين والمشترين والمتحدثين الخبراء الدوليين، في ظل سعي المملكة الدائم لتعزيز مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في قطاع الأغذية والمشروبات، سيقام الحدث تحت رعاية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

يعد معرض سعودي فود للتصنيع الحدث الأكبر والوحيد المتخصص في تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة، حيث يتضمّن عمليات المعالجة والتعبئة وتصنيع المكونات وحلول سلسلة التوريد والتحكم والأتمتة، حيث يدعو قطاع الصناعة لرسم مسار نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة ورشاقة وكفاءة في المملكة.

سيضم المعرض أكثر من 550 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك كبرى الشركات في هذا المجال: ألاغرو، الوطنية، أناسيا، أزيليس، برينتاج، بوهلر، إف إس إل، كايدي، ميبيك، مولتي فاك، نابكو، نوفونسيس، بروفيسور، ريدا، سابين، يو فليكس، وغيرها الكثير. تشمل الأجنحة الوطنية المشاركة هذا العام: فرنسا، هولندا، المملكة المتحدة، تركيا، الهند، سويسرا، إسبانيا، باكستان، مصر، الأردن، الصين، وإيطاليا.

يأتي تنظيم هذا الحدث في وقت تُقدّر فيه قيمة قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية بـ 55 مليار دولار أمريكي، مع نموّ شركات صناعة الأغذية في المملكة بأكثر من 31% في السنوات الأخيرة. ويواصل قطاع صناعة الأغذية والمشروبات السعودي المزدهر في إظهار نموّه الاستراتيجي وأهميته في اقتصاد البلاد. وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية العام الماضي عن خطط لتوطين 85% من صناعة الأغذية في البلاد بحلول عام 2030.

قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة "كاون إنترناشيونال": "لقد أثبت معرض سعودي فود للتصنيع مكانته كحدث تجاري رائد في الصناعة، حيث اكتسب اهتمامًا من كبار اللاعبين العالميين في الإنتاج، فيشكّل نقطة انطلاق قوية للصناعة لتأخذ مكانها في قلب الصناعة المزدهرة في المملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى تحويل مشهد تصنيع الأغذية في المملكة العربية السعودية".

تواصل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" دورها المحوري في دعم وتمكين قطاع التصنيع الغذائي، من خلال شراكتها الاستراتيجية للعام الثاني على التوالي مع معرض "سعودي فود للتصنيع"، المنصة الأبرز على مستوى المملكة والمنطقة لعرض أحدث التقنيات والحلول في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود "مدن" في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، بوصفه ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، ومصدرًا رئيسيًا لتعزيز الصادرات غير النفطية، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030.

حلول الأعمال ذات الأثر الفوري والقابل للقياس

بالنسبة للمتخصصين في تصنيع الأغذية والمشروبات، يقدم معرض سعودي فود للتصنيع منصة استراتيجية للعارضين لتقديم منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم للمشترين البارزين، مع فرص لاكتشاف حلول مصممة خصيصًا لأعمالك، وبناء علاقات مهنية جديدة، وتعزيز العلاقات القائمة، وتنفيذ صفقات تجارية عالية القيمة على مدى الأيام الثلاثة.

رؤى استراتيجية من مجموعة المتحدثين الدوليين

بعيدًا عن أرض المعرض، ستجمع "قمة الأغذية المتقدمة" أكثر من 50 من أبرز الخبراء وصناع القرار وقادة الفكر في قطاع الأغذية العالمي وأكثرهم حيويةً وتفاعلًا، لتقديم رؤىً جديدة ومبتكرة واستراتيجيات مُلهمة حول أهم القضايا التي تواجه القطاع. ستشمل المواضيع كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي والابتكارات المتطورة تسريع حلول الغذاء المستدام ودعم طموحات المملكة العربية السعودية في مجال الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية.

سيفتتح المؤتمر في اليوم الأول المتحدث الرئيسي، الاستراتيجي والمستشرف للمستقبل، البروفيسور هنريك فون شيل، المعروف بأنه مبتكر الثورة الصناعية الرابعة. وقد وصفته صحيفة فاينانشال تايمز بأنه "الخبير الاستراتيجي الرائد"، الذي ساهم في تطوير التفكير السائد وممارسات الإدارة في شركات اليوم. كما عُرف بأنه "المفكر الإداري الأكثر تأثيرًا في عصرنا"، وشغل منصب عضو المجلس الاستشاري لقانون الذكاء الاصطناعي ومجلس الاتحاد الأوروبي لتغير المناخ.

في حديثه قبيل الفعالية، يقول البروفيسور فون شيل: "تسير المملكة العربية السعودية بخطى سريعة لتصبح مركزًا غذائيًا لأكبر طريق تجاري في العالم. سأستكشف، وأنا من بين نخبة الخبراء، التوجهات الكبرى التي ستشكل العقد المقبل في صناعة الأغذية، ونتعمق في تكامل التقنيات الرائدة، والممارسات المستدامة، والتغليف المبتكر، والحلول التي تركز على المستهلك والتي تُعيد تعريف مستقبل الغذاء."

ومن بين المتحدثين الآخرين الذين سيصعدون على المنصة، والذين سيتحدثون لأول مرة في المملكة العربية السعودية: الرئيس التنفيذي ومؤسس "ايه آي بوبي" - دومينيك جرابينسكي (الذي من المقرر أن يتعمق في ابتكار البروتين وكيف يتماشى مع رؤية السعودية 2030)؛ رائد البروتين البديل والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بون فيفانت" - ستيفان ماك ميلان؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة "فود فيوتشر" - أليكس وارد؛ مؤسس "بوون" - أدفيت كومار؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نابت"- عبد الله العتيبي؛ الرئيس التنفيذي لشركة "مجلس" - إيغور سيرغونين؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيدونيا" - هوغو فالنتين؛ مدير قسم صناعة الأغذية العالمية في "كرون" - ريان كرومهوت؛ المدير التنفيذي المؤسس لشركة "ون كامل" - سعيد السويدي وغيرهم الكثير.

مواعيد معرض سعودي فود للتصنيع يوميًا من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً. تذاكر المعرض مجانية للمتخصصين بالتجارة في هذا المجال، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني www.saudifoodmanufacturing.com

حول "كاون إنترناشيونال"

كاون إنترناشونال هي شركة فعاليات مستقلة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، تأسست لتنظيم وإدارة الفعاليات دوليًا. اسمها مشتق من الكلمة العربية "الكون"، وتتمثل رسالتها في "بناء علاقات لا حدود لها" للصناعات والأسواق التي تعمل فيها. أُنشئت الشركة للاستفادة من إرث مركز دبي التجاري العالمي الممتد لأربعين عامًا في مجال إدارة الفعاليات ودفع عجلة نمو قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. تقدم "كاون إنترناشونال" تجارب حية ثورية، تُسهم في بناء علاقات تجارية متينة، وخلق فرص جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، مستفيدةً من ملف مركز دبي التجاري العالمي الواسع من فعاليات الأعمال والاستهلاك التي تغطي قطاعات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا، والأغذية والضيافة، والاستدامة، والبث الفضائي، والسيارات، وتنمية المواهب، والترفيه البحري.

حول "دي إم جي إيفنتس"

"دي إم جي إيفنتس" شركة رائدة في تنظيم الفعاليات المباشرة ونشر خدمات المعلومات. هدفنا هو خلق أسواق ديناميكية تربط الشركات بالمجتمعات المناسبة لتسريع نموها في ظل بيئة اليوم سريعة التطور.

بحضورها في أكثر من 20 دولة، وتنظيمها لأكثر من 90 فعالية سنويًا، تُعد "دي إم جي إيفنتس" شركة رائدة عالميًا في هذا المجال. نستقطب أكثر من 425,000 مشارك ومندوب سنويًا، وننظم فعاليات في قطاعات البناء، والضيافة، والتصميم الداخلي، والطاقة، والطلاء، والترفيه، والأغذية والمشروبات، والنقل.

لتقديم خدمة أفضل لعملائنا، تمتلك شركة "دي إم جي إيفنتس" مكاتب في عشر دول، منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، وكندا، وسنغافورة، والهند. فبفضل تواجدنا الميداني، نتمكن من فهم احتياجات السوق بشكل أفضل، وبناء علاقات متينة، لنقدم لضيوفنا تجارب لا تُنسى.

تشمل فعالياتنا الرئيسية معرض "بيغ 5" العالمي، ومعرض "أديبك"، و"غازتك"، و"إيجبس"، ومعرض "ذا هوتل"، ومعرض "إندكس"، ومعرض سعودي فود. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.dmgevents.com .

تأسست شركة "دي إم جي إيفنتس" عام 1989، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال ترست بي إل سي

(DMGT, www.dmgt.co.uk)

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