التجربة تهدف إلى تحسين اتصالات الجوال عالية السرعة في المواقع المهمة والكبيرة لضمان تجارب عملاء سلسة.

التجربة تضمن تعظيم كفاءة الطيف الترددي وخفض تكاليف الاستخدام وإيجاد مصادر دخل جديدة.

التجربة استخدمت تقنية "إير سكيل" الخاصة بطيف الموجات المليمترية AirScale mmWave من "نوكيا" مع تقنية المشاركة النشطة للشبكة الأساسية متعددة المشغلين ( MOCN ) لتمكين مشاركة الطيف الترددي بكفاءة بين مشغلين متعدّدين.

الرياض، المملكة العربية السعودية – نجحت "نوكيا"، بالتعاون مع "توال" وstc وزين، وبدعم من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، في إتمام أول تجربة على مستوى العالم لمشاركة طيف الموجات المليمترية المستقلة لشبكة الجيل الخامس (5G)، باستخدام نطاق ترددي قدره 800 ميغاهرتز في نطاق 26 غيغاهرتز، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "ليب 2025" الذي أقيم مؤخرًا في الرياض.

ويُمكّن هذا النهج المبتكر مقدمي خدمات الاتصالات، والمؤسسات عمومًا، من مشاركة البنية التحتية الشبكية المتقدمة بكفاءة، ما يتيح أداءً فائقًا بتكلفة أقل. كما يُمكّن "توال" من إتاحة البنية التحتية النشطة القابلة للمشاركة كخدمة، ما يُوسّع نطاق خدماتها ويزيد إيراداتها المحتملة من خلال شراكتها مع "نوكيا" بتقنية الموجات المليمترية الرائدة والمشاركة النشطة.

وتشهد المملكة العربية السعودية طلبًا متزايدًا على اتصالات الجوال فائقة السرعة، التي تحتاجها الفعاليات الكبرى القادمة، مثل معرض إكسبو 2030. ويتطلب هذا النمو حلول جوال قوية ومنخفضة التكلفة وعالية السعة، يمكن تطبيق استخدامها بسرعة في المواقع الكبيرة، مثل مراكز التسوق والمطارات والملاعب ومراكز المعارض.

وتتمتع "توال" بمكانة استراتيجية تُمكّنها من تلبية هذا الطلب، مستفيدةً من إطلاق طيف الموجات المليمترية (mmWave) القادم. وتُعالج تقنية "إير سكيل" الخاصة بطيف الموجات المليمترية AirScale mmWave من "نوكيا" وتقنية المشاركة النشطة لشبكات النفاذ الراديوي (RAN) ذلك التحدي بطريقة فريدة تتيح التوظيف السريع للتقنية، وتحسين استخدام الطيف، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، ما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لنوكيا المتمثل في توسيع نطاق أعمالها مع مُضيفين ومُقدمي بنية تحتية محايدين.

وفي هذا السياق، أعرب محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة "توال"، عن سروره بنجاح التجربة بالشراكة مع stc و"زين" السعودية و"نوكيا"، وبدعم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، قائلًا إن هذا الإنجاز "يُرسي معيارًا جديدًا في مجال الاتصالات داخل المنشآت وخارجها، ويُعزز التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم حلول مُبتكرة تُلبي احتياجات عملائنا المتنامية".

من جانبه، قال ميكو لافانتي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "نوكيا"، إن هذه التجربة تُظهر قدرات التطوير التي تزخر بها تقنية الموجات المليمترية والمشاركة النشطة الخاصة باتصالات الجيل الخامس، مؤكدًا أن تعاون نوكيا الوثيق مع شركاء إبداعيين في مجال البنية التحتية، مثل "توال"، يمكنها من ابتكار نموذج جديد للبنية التحتية الخاصة بالاتصالات المشتركة يُحسّن الأداء والكفاءة وتجربة المستخدمين. وأضاف: "من شأن هذا النهج أن سيُرسي معيار اتصالات رفيعًا للمواقع الذكية والمشاريع الضخمة المستقبلية في أنحاء البلاد وخارجها".

استخدمت التجربة منتجات تقنية "إير سكيل" الخاصة بطيف الموجات المليمترية المتقدمة من نوكيا إضافة إلى تقنية المشاركة النشطة للشبكة الأساسية متعددة المشغلين (MOCN)، ما يتيح لمشغلين متعددين مشاركة البنية التحتية نفسها الخاصة بشبكة الراديو النشطة، دون المساس بأداء الشبكة أو موثوقيتها أو أمنها.

نبذة عن "نوكيا"

في "نوكيا"، نبتكر تقنيات تساعد العالم على تحقيق التعاون والإنجازات المشتركة.

باعتبارنا شركة رائدة في مجال الابتكار التقني، فإننا نتصدر العمل في مجال الشبكات القادرة على الاستشعار والتفكير والتصرف، مستفيدين من عملنا في مجالات شبكات الاتصالات المحمولة والثابتة والشبكات السحابية. كذلك، نحرص على إضفاء مزيد من القيمة على خدماتنا من خلال الملكية الفكرية والأبحاث طويلة المدى، مستعينين بمختبراتنا الحائزة على الجوائز Nokia Bell Labs.

هذا، ويثق مقدمو الخدمات والمؤسسات والشركاء في جميع أنحاء العالم بقدرة "نوكيا" على تقديم شبكات آمنة وموثوق بها ومستدامة، ويتعاونون معنا في إنشاء الخدمات والتطبيقات الرقمية للمستقبل.

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