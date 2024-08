Abu Dhabi, United Arab Emirates – Etihad Airways is offering some sumptious special fares on its premium cabins, allowing its guests to travel in style to select destinations on its growing network.

Guests can take advantage of discounted fares on select routes from 26 to 30 August, and the special savings are being extended until 1 September exclusively for those booking on etihad.com, all for travel between 15 September 2024 and 20 March 2025.

Great value fares up for grabs include BHD 650 from Bahrain to Dublin, SAR 15,868 from Dammam to Boston and ZAR 53,250 from Johannesburg to Delhi.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, said: “Whether you're planning a winter getaway, reuniting with loved ones during the festive season, or need to arrive fresh and relaxed for an important business meeting, Etihad has convenient travel options and some great value fares to make every journey extraordinary.”

The premium sale coincides with Etihad's further expansion of its network and convenient flight frequencies. As part of this growth, the airline is introducing more frequent flights to key global destinations. Notably, Boston will become a daily service, Frankfurt and Rome will see double-daily flights, and Bangkok and Phuket will be served triple-daily throughout Winter 2024.

Passengers flying in premium cabins from Abu Dhabi can enjoy the impressive new lounges at Zayed International Airport. The Etihad lounges are accessible to guests flying in Etihad’s The Residence, First and Business Class and eligible Etihad Guest members.

Etihad’s Business Studios are equipped with premium amenities designed with Armani/Casa and Wi Fi connectivity, ensuring a productive and luxurious travel experience and providing each guest with enhanced privacy within their suite.

In addition to facing forward with direct aisle access, every Business class seat is designed for maximum comfort and converts into a fully flat bed with ample storage for convenience. Noise-cancelling headphones and an 18.5” TV screen provide a cinematic experience to enjoy Etihad’s extensive inflight entertainment offering. The Business seats cleverly feature a built-in wireless charging dock and Bluetooth headphone pairing.

Business class guests can also choose from a carefully curated à la carte menu, or Etihad’s signature ‘dine anytime’ service.

Guests interested in taking advantage of this special offer are encouraged to visit Etihad Airways' official website or contact their preferred travel agent or book via the app to explore available destinations, plan their trip, and secure their bookings before this limited-time promotion ends.

More information can be found on etihad.com

Business deals

ORIGIN DESTINATION DEALS CURRENCY BAH DUB 650 BHD BAH VIE 699 BHD BAH MUC 704 BHD BAH GVA 777 BHD BAH MAD 786 BHD BAH MIL 791 BHD BAH ZRH 794 BHD BAH FRA 825 BHD BAH ROM 836 BHD BAH AMS 840 BHD BAH BCN 904 BHD BAH PAR 910 BHD BAH SEL 950 BHD BAH TYO 1055 BHD BAH BRU 1095 BHD BAH NYC 1139 BHD BAH CPH 1160 BHD BAH CHI 1256 BHD BAH BJS 1258 BHD BAH YTO 1495 BHD BAH BOS 1530 BHD BAH WAS 1642 BHD BAH SHA 1824 BHD BAH MEL 1908 BHD BAH SYD 2040 BHD BAH OSA 2067 BHD BAH HKT 926 BHD CAI HKT 99002 EGP CAI MCT 38643 EGP CAI BKK 69913 EGP CAI TYO 84704 EGP CAI NYC 95631 EGP CAI KUL 86570 EGP CAI SEL 98882 EGP CAI JKT 96269 EGP CAI SHA 116075 EGP CAI BJS 105602 EGP CAI OSA 120805 EGP CAI MEL 182611 EGP CAI SYD 215448 EGP CMN HKT 29341 MAD CMN HYD 20354 MAD CMN DEL 20383 MAD CMN BJS 20412 MAD CMN MNL 22379 MAD CMN BKK 22601 MAD CMN KUL 23823 MAD CMN CCU 24128 MAD CMN JAI 25181 MAD CMN BOM 25474 MAD CMN KHI 27952 MAD CMN JKT 30800 MAD CMN TYO 30899 MAD CMN SEL 31282 MAD CMN AMD 34065 MAD CMN OSA 37244 MAD CMN SHA 36898 MAD DMM AMS 8,172 SAR DMM BCN 5,499 SAR DMM BJS 11,482 SAR DMM BKK 5,105 SAR DMM BOS 15,868 SAR DMM CHI 11,909 SAR DMM CPH 9,701 SAR DMM DUB 9,314 SAR DMM JKT 5,132 SAR DMM KUL 5,621 SAR DMM MAD 6,289 SAR DMM MIL 6,040 SAR DMM NYC 9,128 SAR DMM PAR 6,945 SAR DMM ROM 5,392 SAR DMM VIE 7,779 SAR DMM WAS 13,176 SAR DMM ZRH 7,731 SAR DMM DEL 2,189 SAR DMM BOM 2,221 SAR DMM BLR 2,257 SAR DMM CCU 2,257 SAR DMM HYD 2,257 SAR DMM KHI 4,501 SAR DMM AMD 7,135 SAR DMM JAI 3,016 SAR DMM SEL 15,244 SAR DMM OSA 19,712 SAR DMM TYO 20,931 SAR DMM HKT 6,354 SAR DOH SEL 8950 QAR DOH CPH 9139 QAR DOH PAR 9522 QAR DOH MAD 9567 QAR DOH BCN 9711 QAR DOH BJS 10000 QAR DOH ZRH 10050 QAR DOH FRA 10621 QAR DOH SHA 10700 QAR DOH DUB 10730 QAR DOH BRU 10954 QAR DOH ROM 11043 QAR DOH GVA 11070 QAR DOH MIL 11260 QAR DOH CHI 11349 QAR DOH NYC 11349 QAR DOH TYO 11390 QAR DOH MUC 11700 QAR DOH VIE 11960 QAR DOH WAS 13360 QAR DOH AMS 13720 QAR DOH YTO 13813 QAR DOH OSA 13889 QAR DOH BOS 17172 QAR DOH HKT 8307 QAR ELQ AMS 8,592 SAR ELQ BCN 7,062 SAR ELQ BJS 12,785 SAR ELQ BKK 4,132 SAR ELQ BOS 14,676 SAR ELQ CHI 15,632 SAR ELQ CPH 12,086 SAR ELQ DUB 10,296 SAR ELQ JKT 5,144 SAR ELQ KUL 6,458 SAR ELQ MAD 7,066 SAR ELQ MIL 7,279 SAR ELQ NYC 11,926 SAR ELQ PAR 8,417 SAR ELQ ROM 5,812 SAR ELQ VIE 9,989 SAR ELQ WAS 11,815 SAR ELQ ZRH 8,987 SAR ELQ DEL 3,076 SAR ELQ BOM 2,907 SAR ELQ HYD 3,144 SAR ELQ BLR 3,510 SAR ELQ KHI 4,660 SAR ELQ JAI 3,055 SAR ELQ CCU 6,988 SAR ELQ AMD 6,848 SAR ELQ SEL 10,929 SAR ELQ TYO 30,253 SAR ELQ OSA 31,249 SAR ELQ HKT 6,589 SAR JED AMS 8,008 SAR JED BCN 6,437 SAR JED BJS 11,822 SAR JED BKK 5,066 SAR JED BOS 10,982 SAR JED CHI 10,223 SAR JED CPH 9,583 SAR JED DUB 8,126 SAR JED JKT 4,786 SAR JED KUL 5,529 SAR JED MAD 6,388 SAR JED MIL 6,150 SAR JED NYC 8,080 SAR JED PAR 7,159 SAR JED ROM 6,016 SAR JED VIE 7,697 SAR JED WAS 11,548 SAR JED ZRH 6,764 SAR JED DEL 2,189 SAR JED BOM 2,221 SAR JED BLR 2,257 SAR JED CCU 2,257 SAR JED HYD 2,257 SAR JED KHI 4,062 SAR JED AMD 6,813 SAR JED JAI 2,552 SAR JED SEL 12,438 SAR JED TYO 13,036 SAR JED OSA 13,039 SAR JED HKT 5,979 SAR JNB HKT 53944 ZAR JNB BOM 27165 ZAR JNB AMS 35677 ZAR JNB PAR 37743 ZAR JNB ROM 37216 ZAR JNB MUC 39464 ZAR JNB FRA 39762 ZAR JNB BCN 38392 ZAR JNB VIE 39092 ZAR JNB ZRH 39434 ZAR JNB MAD 40232 ZAR JNB MIL 43125 ZAR JNB DUB 43028 ZAR JNB BRU 43598 ZAR JNB GVA 43841 ZAR JNB CPH 47510 ZAR JNB BLR 47745 ZAR JNB HYD 49414 ZAR JNB DEL 53250 ZAR JNB CCU 52088 ZAR JNB AMD 54150 ZAR JNB KHI 71206 ZAR JNB JAI 66644 ZAR KWI ROM 348 KWD KWI MUC 367 KWD KWI MAD 371 KWD KWI BKK 376 KWD KWI BCN 377 KWD KWI AMS 383 KWD KWI MIL 390 KWD KWI ZRH 412 KWD KWI PAR 456 KWD KWI HKT 522 KWD KWI VIE 468 KWD KWI FRA 472 KWD KWI GVA 529 KWD KWI BRU 564 KWD KWI NYC 581 KWD KWI DUB 605 KWD KWI CPH 617 KWD KWI SEL 699 KWD KWI TYO 860 KWD KWI CHI 863 KWD KWI WAS 920 KWD KWI BOS 1017 KWD KWI YTO 1135 KWD KWI BJS 1423 KWD KWI SHA 1628 KWD KWI OSA 1739 KWD MCT BOS 1,081 OMR MCT CHI 1,227 OMR MCT CPH 856 OMR MCT DUB 566 OMR MCT MOW 588 OMR MCT NYC 880 OMR MCT WAS 1,188 OMR MCT YTO 1,441 OMR MCT GVA 433 OMR MCT ZRH 588 OMR MCT ROM 586 OMR MCT MIL 658 OMR MCT FRA 692 OMR MCT PAR 592 OMR MCT AMS 701 OMR MCT MUC 700 OMR MCT HKT 636 OMR RUH AMS 8,470 SAR RUH BCN 8,966 SAR RUH BJS 11,688 SAR RUH BKK 7,671 SAR RUH BOS 13,798 SAR RUH CHI 15,277 SAR RUH CPH 10,577 SAR RUH DUB 10,026 SAR RUH JKT 5,267 SAR RUH KUL 6,352 SAR RUH MAD 7,614 SAR RUH MIL 7,674 SAR RUH NYC 12,715 SAR RUH PAR 10,288 SAR RUH ROM 5,731 SAR RUH VIE 9,821 SAR RUH WAS 13,308 SAR RUH ZRH 8,790 SAR RUH DEL 2,753 SAR RUH BOM 2,785 SAR RUH BLR 2,821 SAR RUH CCU 2,821 SAR RUH HYD 2,821 SAR RUH KHI 4,342 SAR RUH AMD 7,136 SAR RUH JAI 2,553 SAR RUH TYO 9,891 SAR RUH SEL 10,678 SAR RUH OSA 20,139 SAR RUH HKT 7,110 SAR

