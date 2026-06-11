PHOTO
Saudi Arabia's National Centre for Waste Management (MWAN), in collaboration with Ministry of Environment Water and Agriculture (MEWA), Environment Fund and National Centre for Privatisation and PPP (NCP), announced on Thursday that 123 local and international companies have expressed interest in the Development and Operation of the National Digital Platform for Waste Management project.
The project will be delivered under a 11-year Design, Build, Finance, Operate, Maintain and Transfer (DBFOMT) model.
The companies that expressed interest include:
- 48 information technology and digital transformation companies
- 21 environment, waste management and sustainability companies
- 18 consultancy firms
- 11 telecommunications and digital infrastructure companies
- 9 investment and business development companies
- 7 contracting, operations and maintenance companies
- 5 business services firms
- 4 industrial and manufacturing companies.
The IT and digital transformation bidders were as follows:
- Aitech, Saudi Arabia
- Al Moammar Information Systems, Saudi Arabia
- Al-Hadath Matrix, Saudi Arabia
- Alrajhi Telecom Company, Saudi Arabia
- Alyam Tech, Saudi Arabia
- AFAQY, Saudi Arabia
- Aqwas, Saudi Arabia
- CME, Lebanon
- CODE Technologies, UAE
- Al-Taqniat Al-Alamiyya for Trading, Saudi Arabia
- Ebttikar, Saudi Arabia
- Ejadtech, Saudi Arabia
- Elm, Saudi Arabia
- Envnt, Saudi Arabia
- GCC Technical Services, Saudi Arabia
- Georgios M. Tsakoumis & Co, Greece
- Giza Systems, Egypt
- Green Hayat Technologies, Saudi Arabia
- IBA Group, Czechia
- Industrial Measurement and Control Systems (IICS), Saudi Arabia
- Innovation Source, Saudi Arabia
- IOT Squared, Saudi Arabia
- Jathwa Technology, Saudi Arabia
- Leader Systems, Saudi Arabia
- Mannai Technologies Networking & ELV, Qatar
- Mltiverse, Saudi Arabia
- Node Technologies, Saudi Arabia
- Nozom Al-Khebrat, Saudi Arabia
- Nuqtat, UAE
- OxCira, Saudi Arabia
- Rapidue Technologies, India
- Raseel Khalid, Saudi Arabia
- Resou Contracting Company (RCC), Saudi Arabia
- Rubix, Saudi Arabia
- Sanid, Saudi Arabia
- Saudi Tracking Solutions, Saudi Arabia
- Scraapy, Saudi Arabia
- SITE, Saudi Arabia
- Smart Ops, Saudi Arabia
- Smart Sort, Saudi Arabia
- Support Tracks, Saudi Arabia
- Synoptic Information, Saudi Arabia
- Tahakom, Saudi Arabia
- Takamul Smart Technology, Saudi Arabia
- Taqniyah Muad, Saudi Arabia
- Technology Control Co (TCC), Saudi Arabia
- Tech Solutions Pro, UK
- Tools & Solutions (T&S), Saudi Arabia
Environment, Waste Management & Sustainability
- Aurims Environment
- Beeah, UAE
- Environmental Horizons consortium, Saudi Arabia
- Earth Surface
- Estedama, Saudi Arabia
- Farz for Envaironmental Services, Saudi Arabia
- Green Stream, Saudi Arabia
- Hani Al Hoty and Partner Co, Saudi Arabia
- Hills & Field, Saudi Arabia
- Houl Baate for Environment
- International Environmental Services (IES), Saudi Arabia
- IRecycle Waste
- MORES, Lebanon
- Mowah, Saudi Arabia
- Mustdam, Saudi Arabia
- RECYCLEE, Saudi Arabia
- Saudi Gulf Environmental Protection Company (SEPCO), Saudi Arabia
- Sensoneo, Czechia
- SIRC, Saudi Arabia
- Tilad Business Holding, Saudi Arabia
- Veolia, France
Consultancy firms
- Advanced Management Solutions (EMpower), Saudi Arabia
- Altanmiah & Ghadan Trading Company, Saudi Arabia
- Business Research and Development Company (T2), Saudi Arabia
- C-Bloc, Saudi Arabia
- Dr. Ali Saleh Alduhaiman Environmental Consulting Co (ADECO), Saudi Arabia
- Enviro Path, Saudi Arabia
- Euro Group, Saudi Arabia
- Expert Eye, Saudi Arabia
- Experts Vision Consulting (EVC), Saudi Arabia
- EY, UK
- HydroTech, UAE
- IDOM Engineering Consulting, Spain
- Kafaa Efficiency Excellence, Saudi Arabia
- KEO International Consultants, Kuwait
- Maxwell Stamp KSA, Saudi Arabia
- Numo Alali for Environmental Consulting, Saudi Arabia
- Rakeza, Saudi Arabia
- SIA Partners, UAE
Telecommunications & Digital Infrastructure
- Advanced Electronics Co (AEC), Saudi Arabia
- China Saudi Communication Co (China Comservice), Saudi Arabia
- Enwan Technology
- MicroBand, Saudi Arabia
- Nesma Infrastructure and Technology, Saudi Arabia
- Saudi Azm, Saudi Arabia
- Saudi Telecom Company (stc), Saudi Arabia
- Smart Innovations, Saudi Arabia
- Solutions by stc, Saudi Arabia
- Tamkeen Technologies, Saudi Arabia
- Watania Solutions for Communications and Information Technology (WSC), Saudi Arabia
Investment & Business Development
- Al Sharif Group (ASG), Saudi Arabia
- Elekron Ventures, UAE
- Erada, Saudi Arabia
- First Lamar, Bahrain
- Imdad, Saudi Arabia
- Namaya Global Investment, Saudi Arabia
- Nextgen Co, UAE
- SFGCO, Saudi Arabia
- Tawafiq United Investment, Saudi Arabia
Contracting, Operations & Maintenance
- Al Rajhi Building & Constructions, Saudi Arabia
- Al Yamama Company for Trading and Contracting, Saudi Arabia
- Awtad Al-Tameria for Contracting Co, Saudi Arabia
- Flames of Al Yamama (FAY) Trading Company, Saudi Arabia
- RAM International, Saudi Arabia
- Sama Al-Khaleej Co, Saudi Arabia
- Takween Integrated, Egypt
Business Services
- AHAD Business Services, Saudi Arabia
- Nineti Alqiam Arbaa, Saudi Arabia
- ODEL, Saudi Arabia
- SADU Business Solutions, Saudi Arabia
- Takamol for Business Services, Saudi Arabia
Manufacturing & Industrial Sector
- Daira Industries, Saudi Arabia
- Lamar International Industry Co. Ltd (LAMARCO), Saudi Arabia
- AlSuwaiket Oil & Gas, Saudi Arabia.
- Willfar Industrial Co, China
The EOI phase was launched in April 2026.
(Writing by Deva Palanisamy; Editing by Anoop Menon)
(anoop.menon@lseg.com)
Subscribe to our Projects' PULSE newsletter that brings you trustworthy news, updates and insights on project activities, developments, and partnerships across sectors in the Middle East and Africa.