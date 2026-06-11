Saudi Arabia's National Centre for Waste Management (MWAN), in collaboration with Ministry of Environment Water and Agriculture (MEWA), Environment Fund and National Centre for Privatisation and PPP (NCP), announced on Thursday that 123 local and international companies have expressed interest in the Development and Operation of the National Digital Platform for Waste Management project.

The project will be delivered under a 11-year Design, Build, Finance, Operate, Maintain and Transfer (DBFOMT) model.

The companies that expressed interest include:

  • 48 information technology and digital transformation companies
  • 21 environment, waste management and sustainability companies
  • 18 consultancy firms
  • 11 telecommunications and digital infrastructure companies
  • 9 investment and business development companies
  • 7 contracting, operations and maintenance companies
  • 5 business services firms
  • 4 industrial and manufacturing companies.

The IT and digital transformation bidders were as follows:

  1. Aitech, Saudi Arabia
  2. Al Moammar Information Systems, Saudi Arabia
  3. Al-Hadath Matrix, Saudi Arabia
  4. Alrajhi Telecom Company, Saudi Arabia
  5. Alyam Tech, Saudi Arabia
  6. AFAQY, Saudi Arabia
  7. Aqwas, Saudi Arabia
  8. CME, Lebanon
  9. CODE Technologies, UAE
  10. Al-Taqniat Al-Alamiyya for Trading, Saudi Arabia
  11. Ebttikar, Saudi Arabia
  12. Ejadtech, Saudi Arabia
  13. Elm, Saudi Arabia
  14. Envnt, Saudi Arabia
  15. GCC Technical Services, Saudi Arabia
  16. Georgios M. Tsakoumis & Co, Greece
  17. Giza Systems, Egypt
  18. Green Hayat Technologies, Saudi Arabia
  19. IBA Group, Czechia
  20. Industrial Measurement and Control Systems (IICS), Saudi Arabia
  21. Innovation Source, Saudi Arabia
  22. IOT Squared, Saudi Arabia
  23. Jathwa Technology, Saudi Arabia
  24. Leader Systems, Saudi Arabia
  25. Mannai Technologies Networking & ELV, Qatar
  26. Mltiverse, Saudi Arabia
  27. Node Technologies, Saudi Arabia
  28. Nozom Al-Khebrat, Saudi Arabia
  29. Nuqtat, UAE
  30. OxCira, Saudi Arabia
  31. Rapidue Technologies, India
  32. Raseel Khalid, Saudi Arabia
  33. Resou Contracting Company (RCC), Saudi Arabia
  34. Rubix, Saudi Arabia
  35. Sanid, Saudi Arabia
  36. Saudi Tracking Solutions, Saudi Arabia
  37. Scraapy, Saudi Arabia
  38. SITE, Saudi Arabia
  39. Smart Ops, Saudi Arabia
  40. Smart Sort, Saudi Arabia
  41. Support Tracks, Saudi Arabia
  42. Synoptic Information, Saudi Arabia
  43. Tahakom, Saudi Arabia
  44. Takamul Smart Technology, Saudi Arabia
  45. Taqniyah Muad, Saudi Arabia
  46. Technology Control Co (TCC), Saudi Arabia
  47. Tech Solutions Pro, UK
  48. Tools & Solutions (T&S), Saudi Arabia

Environment, Waste Management & Sustainability

  1. Aurims Environment
  2. Beeah, UAE
  3. Environmental Horizons consortium, Saudi Arabia
  4. Earth Surface
  5. Estedama, Saudi Arabia
  6. Farz for Envaironmental Services, Saudi Arabia
  7. Green Stream, Saudi Arabia
  8. Hani Al Hoty and Partner Co, Saudi Arabia
  9. Hills & Field, Saudi Arabia
  10. Houl Baate for Environment
  11. International Environmental Services (IES), Saudi Arabia
  12. IRecycle Waste
  13. MORES, Lebanon
  14. Mowah, Saudi Arabia
  15. Mustdam, Saudi Arabia
  16. RECYCLEE, Saudi Arabia
  17. Saudi Gulf Environmental Protection Company (SEPCO), Saudi Arabia
  18. Sensoneo, Czechia
  19. SIRC, Saudi Arabia
  20. Tilad Business Holding, Saudi Arabia
  21. Veolia, France

Consultancy firms

  1. Advanced Management Solutions (EMpower), Saudi Arabia
  2. Altanmiah & Ghadan Trading Company, Saudi Arabia
  3. Business Research and Development Company (T2), Saudi Arabia
  4. C-Bloc, Saudi Arabia
  5. Dr. Ali Saleh Alduhaiman Environmental Consulting Co (ADECO), Saudi Arabia
  6. Enviro Path, Saudi Arabia
  7. Euro Group, Saudi Arabia
  8. Expert Eye, Saudi Arabia
  9. Experts Vision Consulting (EVC), Saudi Arabia
  10. EY, UK
  11. HydroTech, UAE
  12. IDOM Engineering Consulting, Spain
  13. Kafaa Efficiency Excellence, Saudi Arabia
  14. KEO International Consultants, Kuwait
  15. Maxwell Stamp KSA, Saudi Arabia
  16. Numo Alali for Environmental Consulting, Saudi Arabia
  17. Rakeza, Saudi Arabia  
  18. SIA Partners, UAE

Telecommunications & Digital Infrastructure

  1. Advanced Electronics Co (AEC), Saudi Arabia
  2. China Saudi Communication Co (China Comservice), Saudi Arabia
  3. Enwan Technology
  4. MicroBand, Saudi Arabia
  5. Nesma Infrastructure and Technology, Saudi Arabia
  6. Saudi Azm, Saudi Arabia
  7. Saudi Telecom Company (stc), Saudi Arabia
  8. Smart Innovations, Saudi Arabia
  9. Solutions by stc, Saudi Arabia
  10. Tamkeen Technologies, Saudi Arabia
  11. Watania Solutions for Communications and Information Technology (WSC), Saudi Arabia

Investment & Business Development

  1. Al Sharif Group (ASG), Saudi Arabia
  2. Elekron Ventures, UAE
  3. Erada, Saudi Arabia
  4. First Lamar, Bahrain
  5. Imdad, Saudi Arabia
  6. Namaya Global Investment, Saudi Arabia
  7. Nextgen Co, UAE
  8. SFGCO, Saudi Arabia
  9. Tawafiq United Investment, Saudi Arabia

Contracting, Operations & Maintenance

  1. Al Rajhi Building & Constructions, Saudi Arabia
  2. Al Yamama Company for Trading and Contracting, Saudi Arabia
  3. Awtad Al-Tameria for Contracting Co, Saudi Arabia
  4. Flames of Al Yamama (FAY) Trading Company, Saudi Arabia
  5. RAM International, Saudi Arabia
  6. Sama Al-Khaleej Co, Saudi Arabia
  7. Takween Integrated, Egypt

Business Services

  1. AHAD Business Services, Saudi Arabia
  2. Nineti Alqiam Arbaa, Saudi Arabia
  3. ODEL, Saudi Arabia
  4. SADU Business Solutions, Saudi Arabia
  5. Takamol for Business Services, Saudi Arabia

Manufacturing & Industrial Sector

  1. Daira Industries, Saudi Arabia
  2. Lamar International Industry Co. Ltd (LAMARCO), Saudi Arabia
  3. AlSuwaiket Oil & Gas, Saudi Arabia.
  4. Willfar Industrial Co, China

The EOI phase was launched in April 2026. 

​(Writing by Deva Palanisamy; Editing by Anoop Menon)

(anoop.menon@lseg.com)

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