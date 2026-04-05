PHOTO
Doha, Qatar: Ooredoo, Qatar’s leading telecommunications and ICT provider, continues to strengthen its ability to support uninterrupted business operations with always-on connectivity solutions, including advanced satellite capabilities, amid growing demands for reliability and resilience.
As part of this commitment, Ooredoo is expanding its connectivity ecosystem through advanced satellite connectivity, enabled by its role as an authorised Starlink reseller. This allows enterprises to maintain seamless operations in remote, offshore, and hard-to-reach locations, as well as during unexpected network disruptions.
This integration adds an additional layer of resilience to Ooredoo’s comprehensive B2B portfolio, supporting mission-critical operations that require continuous connectivity. By integrating low-earth orbit (LEO) satellite technology into its solutions, Ooredoo enables high-speed, low-latency connectivity that meets the demands of modern enterprises.
Starlink’s LEO satellite network enhances coverage and performance, particularly in areas with limited traditional connectivity. Operating at lower altitudes than conventional satellites, this technology enables faster data transmission and reduced latency, ensuring operational continuity in challenging conditions.
Commenting on this advancement, Hassan Ismail Al Emadi, Chief Business Officer at Ooredoo, said, “Continuous connectivity is no longer optional; it is fundamental to how businesses operate, compete, and grow. At Ooredoo, we are focused on ensuring our customers always remain connected, regardless of location or circumstance. By integrating advanced satellite technologies into our portfolio, we are reinforcing our role as a trusted partner for business resilience and digital transformation across Qatar.”
By integrating Starlink’s advanced satellite capabilities, Ooredoo reinforces its position as a connectivity leader and resilience enabler, delivering diversified, future-ready solutions that empower enterprises to operate with agility and confidence.