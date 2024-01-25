客戶人數及保單數目分別增長逾21倍及25倍 並肩回饋社會 捐贈全自動視網膜圖像分析儀器予路德會

比較2014年與2023年截至9月底之數據。

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

關於花旗集團

花旗集團是機構客戶的卓越銀行夥伴，涵蓋其跨境服務需要，亦是財富管理的全球領導者之一，以及於美國本土市場提供個人銀行服務的主要銀行。花旗集團在超過160個國家及地區為企業、政府、投資者、機構及個人客戶提供一系列多元化的金融產品和服務。



有關花旗集團其他資料，請瀏覽網站 http://www.citigroup.com | Twitter： @Citi | YouTube： www.youtube.com/citi | 網誌： http://blog.citigroup.com |



Facebook： www.facebook.com/citi | LinkedIn： www.linkedin.com/company/citi

關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過16,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過350萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2023年9月30日



2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2023年9月30日)

花旗集團及友邦香港