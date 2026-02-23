PHOTO
Arab Aluminum Company registered net profits valued at EGP 2.010 million in 2025, an annual drop of 88.94% from EGP 18.187 million, according to the financial results.
Net sales rose to EGP 579.200 million last year from EGP 432.763 million in 2024.
In the first nine months of 2025, Arab Aluminum incurred a net loss after tax of EGP 6.600 million, against net profits of EGP 17.953 million a year earlier.
