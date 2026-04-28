PHOTO
Emirates NBD Bank, rated A1 (stable) by Moody’s / A+ (stable) by Fitch, has issued the initial price guidance for its $750 million will not grow, perpetual additional tier 1 bond, with IPTs in the 6.75% area.
The final pricing is expected today, with a settlement date set for May 5.
The Regulation S Category 2 AT1 will be listed on Euronext Dublin and Nasdaq Dubai.
The latest issuance follows April’s delisting of Emirates NBD’s $750 million perpetual AT1 Capital Securities due in 2026 from Nasdaq Dubai.
(Writing by Bindu Rai, editing by Seban Scaria)