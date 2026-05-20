Cebu Pacific (CEB) announced it will resume its Dubai operations beginning July 2, 2026, following safety assessments and coordination with Dubai airport authorities.
The airline said it will operate Flight 5J 14/15 on the Manila–Dubai–Manila route four times weekly, with scheduled services every Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday.
Meanwhile, CEB continues to operate four weekly flights between Manila and Riyadh.
Manila-to-Riyadh flights are scheduled every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, while Riyadh-to-Manila services operate every Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday.
