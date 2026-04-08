Kuwait Finance House (KFH), rated A2 by Moody’s and A by Fitch, said Kuwait’s Capital Markets Authority has approved its plan to issue Additional Tier 1 (AT1) capital sukuk amounting to KWD 200 million ($650 million).
In January 2026, KFH, one of the world’s largest Islamic banks, issued a $1 billion five‑year fixed‑rate senior unsecured sukuk under its $4 billion Trust Certificate Issuance Programme. The Reg S US dollar‑denominated sukuk was priced with a coupon of 4.563%.
