Saudi Arabia’s Dr Soliman Abdulkader Fakeeh Hospital Company (DSFH) has secured an 825 million riyals ($220 million) Islamic credit facility from Arab National Bank (ANB) to fuel its expansion.
The credit facility will extend to all DSFH subsidiaries, including the Fakeeh Care Group entities.
The agreement will be divided into a long-term facility of SAR 450 million, and a short-term facility of SAR 375 million.
DSFH, which owns, operates, and manages hospitals, has submitted a corporate promissory note as a guarantee.
