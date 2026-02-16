PHOTO
Saudi Arabia's Ministry of Energy has prequalified eight companies to build, own and operate natural gas distribution networks in five industrial cities.
These include Al Kharj Industrial City, Sudair City for Industry and Business, and the first, second, and third industrial cities in Jeddah, the ministry said in a statement.
The prequalified companies are Egypt's East Gas, Egypt's Natural Gas Distribution, Saudi-based Egyptian Kuwaiti Advanced Operation and Maintenance, Egypt's Modern Gas, Saudi's Saab Energy Solutions, Saudi's Sergas Contracting, India's Bharat Petroleum Corporation and Saudi's UniGas Arabia.
Seven consortia were also prequalified.
- Consortium of Saudi's Best Gas Carrier, Khazeen and Mubadra
- Consortium of Saudi's Al Sharif Contracting, China's Anton Oilfield Services Group and China Oil and Gas Group.
- Consortium of Saudi's Hulul (Gas Solutions Company) and UAE's Al Fanar Gas Group
- Consortium of India's Indraprastha Gas Ltd (IGL) and Saudi's Masah Contracting
- Consortium of Saudi's Expertise Contracting and UK's PGL Pipelines
- Consortium of Egypt's National Gas Company (NATGAS) and Egypt Gas Company
- Consortium of Egypt's TAQA Arabia and TAQA Gas
Qualified companies and consortia must submit their technical bids by 23 April 2026.
Saudi Arabia has identified 36 industrial cities for gas infrastructure development.
(Writing by P Deol; Editing by Anoop Menon)
Subscribe to our Projects' PULSE newsletter that brings you trustworthy news, updates and insights on project activities, developments, and partnerships across sectors in the Middle East and Africa.