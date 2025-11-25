PHOTO
Dammam, Saudi Arabia: Takamul Industries is reinforcing its brand presence across the GCC packaging industry with the rebranding of its five companies: Al Jawad Plastic and Flexible Packaging Factory, Al Jawad Carton and Packaging Factory, Express Pack Print, Express Flexi Pack, and Gulf Packaging Industry. This rebranding reflects a single, coordinated vision for innovation, efficiency, and sustainability in diversified packaging solutions.
Built on the complementary strengths of its founding companies, Takamul Industries offers a broad portfolio across flexible packaging, folding cartons, and corrugated packaging. By aligning capabilities under one brand, Takamul enhances its ability to deliver consistent quality, faster turnarounds, and scalable solutions that meet the evolving needs of regional and global customers.
This unification is a key step in Takamul Industries’ ongoing strategy to build one cohesive organization, driven by integrated ERP systems, unified quality standards, and streamlined operations, processes, and procedures across all entities, said Mr. John Abi Najm, CEO of Takamul Industries.
With operations anchored in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, Takamul leverages advanced facilities, shared systems, and decades of experience. This integration empowers the company to provide reliable, high-standard packaging solutions across multiple industries, from food and beverage to pharmaceuticals, retail, and industrial manufacturing.
As the GCC accelerates toward sustainability and digital transformation, Takamul Industries continues to lead by investing in technology, innovation, and environmentally responsible practices, in line with global best practices and international standards.
Takamul Industries: five strengths, one vision, delivering diversified packaging solutions with confidence.
Contacts:
For Media Inquiries:
Edgard Bou Kheir
Group Marketing Manager
Takamul Industries
Email: e.boukheir@takamulindustries.com | Phone: +966 13 822 4465 Ext. 1012
Website: www.takamulindustries.com