Arab Finance: Egyptian Chemical Industries (KIMA) posted net profits after tax amounting to EGP 482.705 million in the first quarter (Q1) of fiscal year (FY) 2025/2026, according to the company’s financial results.
The recorded net profits are higher by 1,164.59% year-on-year (YoY) than EGP 38.171 million a FY earlier.
Revenues rose to EGP 1.184 billion in Q1 FY2025/26 from EGP 958.897 million in the year-ago period.
KIMA is an Egypt-based nitrogen-based fertilizers manufacturing leader and is engaged in the agricultural chemicals industry.
The company produces and distributes various products, including urea, ammonium nitrate, ferrosilicon alloy, liquid ammonium nitrate fertilizer, prilled ammonium nitrate fertilizer, liquid ammonia, aqua-ammonia, nitric acid, hydrochloric acid, and silica fume.
