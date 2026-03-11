PHOTO
The Fujairah Oil Industry Zone published the following inventory data for oil products for the week ended March 9, according to industry information service S&P Global Commodity Insights.
Volumes are in thousands of barrels. Figures in brackets represent the volume change from the previous week, calculated by Reuters.
|
Week
|
Light Distillates
|
Middle Distillates
|
Residual Fuels
|
Total
|
09/03/2026
|
7,028 (-2,846)
|
2,469 (-219)
|
6,820 (-1,404)
|
16,317 (-4,469)
|
02/03/2026
|
9,874 (+137)
|
2,688 (-233)
|
8,224 (+354)
|
20,786 (+258)
|
23/02/2026
|
9,737 (-151)
|
2,921 (-107)
|
7,870 (+239)
|
20,528 (-19)
|
16/02/2026
|
9,888 (+1,913)
|
3,028 (-304)
|
7,631 (-761)
|
20,547 (+848)
|
09/02/2026
|
7,975 (-91)
|
3,332 (+439)
|
8,392 (-2,139)
|
19,699 (-1,791)
|
02/02/2026
|
8,066 (-463)
|
2,893 (-512)
|
10,531 (-904)
|
21,490 (-1,879)
|
26/01/2026
|
8,529 (+887)
|
3,405 (-133)
|
11,435 (+1,258)
|
23,369 (+2,012)
|
19/01/2026
|
7,642 (+480)
|
3,538 (+972)
|
10,177 (+136)
|
21,357 (+1,588)
|
12/01/2026
|
7,162 (-503)
|
2,566 (+164)
|
10,041 (+1,142)
|
19,769 (+803)
|
05/01/2026
|
7,665 (+1,004)
|
2,402 (+278)
|
8,899 (-1,010)
|
18,966 (+272)
|
29/12/2025
|
6,661 (-812)
|
2,124 (-185)
|
9,909 (-636)
|
18,694 (-1,633)
|
22/12/2025
|
7,473 (+588)
|
2,309 (-267)
|
10,545 (-136)
|
20,327 (+185)
|
15/12/2025
|
6,885 (-431)
|
2,576 (-692)
|
10,681 (-2,247)
|
20,142 (-3,370)
|
08/12/2025
|
7,316 (-9)
|
3,268 (+55)
|
12,928 (+430)
|
23,512 (+476)
|
01/12/2025
|
7,325 (+1,034)
|
3,213 (-180)
|
12,498 (+1,333)
|
23,036 (+2,187)
|
24/11/2025
|
6,291 (-934)
|
3,393 (+205)
|
11,165 (+926)
|
20,849 (+197)
|
17/11/2025
|
7,225 (-562)
|
3,188 (+176)
|
10,239 (-773)
|
20,652 (-1,159)
|
10/11/2025
|
7,787 (+1,074)
|
3,012 (-222)
|
11,012 (+2,352)
|
21,811 (+3,204)
|
03/11/2025
|
6,713 (-1,236)
|
3,234 (-79)
|
8,660 (+2,166)
|
18,607 (+851)
|
27/10/2025
|
7,949 (+70)
|
3,313 (-302)
|
6,494 (-2,026)
|
17,756 (-2,258)
|
20/10/2025
|
7,879 (-851)
|
3,615 (+668)
|
8,520 (+2,385)
|
20,014 (+2,202)
|
13/10/2025
|
8,730 (+623)
|
2,947 (+640)
|
6,135 (+215)
|
17,812 (+1,478)
|
06/10/2025
|
8,107 (+2,179)
|
2,307 (+416)
|
5,920 (+411)
|
16,334 (+3,006)
|
29/09/2025
|
5,928 (-748)
|
1,891 (+273)
|
5,509 (-1,119)
|
13,328 (-1,594)
|
22/09/2025
|
6,676 (+628)
|
1,618 (-33)
|
6,628 (+1,238)
|
14,922 (+1,833)
|
15/09/2025
|
6,048 (-693)
|
1,651 (-537)
|
5,390 (-1,705)
|
13,089 (-2,935)
|
08/09/2025
|
6,741 (+88)
|
2,188 (-116)
|
7,095 (+1,546)
|
16,024 (+1,518)
|
01/09/2025
|
6,653 (-1,007)
|
2,304 (+418)
|
5,549 (-914)
|
14,506 (-1,503)
|
25/08/2025
|
7,660 (-181)
|
1,886 (+354)
|
6,463 (+345)
|
16,009 (+518)
|
18/08/2025
|
7,841 (+75)
|
1,532 (-713)
|
6,118 (-1,298)
|
15,491 (-1,936)
|
11/08/2025
|
7,766 (+626)
|
2,245 (-31)
|
7,416 (-2,240)
|
17,427 (-1,645)
|
04/08/2025
|
7,140 (+145)
|
2,276 (+159)
|
9,656 (+1,720)
|
19,072 (+2,024)
|
28/07/2025
|
6,995 (-990)
|
2,117 (-83)
|
7,936 (-2,404)
|
17,048 (-3,477)
|
21/07/2025
|
7,985 (+597)
|
2,200 (-393)
|
10,340 (+767)
|
20,525 (+971)
|
14/07/2025
|
7,388 (-736)
|
2,593 (+287)
|
9,573 (-682)
|
19,554 (-1,131)
|
07/07/2025
|
8,124 (+637)
|
2,306 (-416)
|
10,255 (+1,308)
|
20,685 (+1,529)
|
30/06/2025
|
7,487 (+749)
|
2,722 (+678)
|
8,947 (-1,391)
|
19,156 (+36)
|
23/06/2025
|
6,738 (-1,332)
|
2,044 (+151)
|
10,338 (+1,882)
|
19,120 (+701)
|
16/06/2025
|
8,070 (+268)
|
1,893 (+1,106)
|
8,456 (-296)
|
18,419 (+1,078)
|
09/06/2025
|
7,802 (+76)
|
787 (+135)
|
8,752 (+1,514)
|
17,341 (+1,725)
|
02/06/2025
|
7,726 (+433)
|
652 (-354)
|
7,238 (-2,357)
|
15,616 (-2,278)
|
26/05/2025
|
7,293 (-984)
|
1,006 (-289)
|
9,595 (-1,395)
|
17,894 (-2,668)
|
19/05/2025
|
8,277 (-357)
|
1,295 (-467)
|
10,990 (+1,651)
|
20,562 (+827)
|
12/05/2025
|
8,634 (+84)
|
1,762 (+32)
|
9,339 (-1,123)
|
19,735 (-1,007)
|
05/05/2025
|
8,550 (+735)
|
1,730 (-438)
|
10,462 (-276)
|
20,742 (+21)
|
28/04/2025
|
7,815 (-1,096)
|
2,168 (-321)
|
10,738 (+115)
|
20,721 (-1,302)
|
21/04/2025
|
8,911 (+450)
|
2,489 (-158)
|
10,623 (-379)
|
22,023 (-87)
|
14/04/2025
|
8,461 (-695)
|
2,647 (+87)
|
11,002 (-2,283)
|
22,110 (-2,891)
|
07/04/2025
|
9,156 (+910)
|
2,560 (-493)
|
13,285 (+243)
|
25,001 (+660)
|
31/03/2025
|
8,246 (+1,298)
|
3,053 (+1,058)
|
13,042 (+2,602)
|
24,341 (+4,958)
|
24/03/2025
|
6,948 (-1,115)
|
1,995 (-576)
|
10,440 (-599)
|
19,383 (-2,290)
|
17/03/2025
|
8,063 (+1,184)
|
2,571 (+215)
|
11,039 (+1,287)
|
21,673 (+2,686)
|
10/03/2025
|
6,879 (+577)
|
2,356 (+176)
|
9,752 (-643)
|
18,987 (+110)
|
03/03/2025
|
6,302 (-2,245)
|
2,180 (-352)
|
10,395 (+1,055)
|
18,877 (-1,542)
|
24/02/2025
|
8,547 (+941)
|
2,532 (+199)
|
9,340 (-667)
|
20,419 (+473)
|
17/02/2025
|
7,606 (-855)
|
2,333 (+774)
|
10,007 (-218)
|
19,946 (-299)
|
10/02/2025
|
8,461 (+122)
|
1,559 (-282)
|
10,225 (+2,077)
|
20,245 (+1,917)
|
03/02/2025
|
8,339 (+881)
|
1,841 (-890)
|
8,148 (-521)
|
18,328 (-530)
|
27/01/2025
|
7,458 (+1,117)
|
2,731 (+209)
|
8,669 (+1,406)
|
18,858 (+2,732)
|
20/01/2025
|
6,341 (-724)
|
2,522 (-360)
|
7,263 (-1,259)
|
16,126 (-2,343)
|
13/01/2025
|
7,065 (+531)
|
2,882 (+731)
|
8,522 (-403)
|
18,469 (+859)
|
06/01/2025
|
6,534 (+466)
|
2,151 (+183)
|
8,925 (+1,421)
|
17,610 (+2,070)
|
30/12/2024
|
6,068 (-377)
|
1,968 (-276)
|
7,504 (-2,456)
|
15,540 (-3,109)
|
23/12/2024
|
6,445 (-241)
|
2,244 (-224)
|
9,960 (+1,303)
|
18,649 (+838)
|
16/12/2024
|
6,686 (-263)
|
2,468 (+38)
|
8,657 (+2,238)
|
17,811 (+2,013)
|
09/12/2024
|
6,949 (+416)
|
2,430 (+40)
|
6,419 (-2,145)
|
15,798 (-1,689)
|
02/12/2024
|
6,533 (+710)
|
2,390 (+249)
|
8,564 (+2,293)
|
17,487 (+3,252)
|
25/11/2024
|
5,823 (+123)
|
2,141 (+222)
|
6,271 (-2,876)
|
14,235 (-2,531)
|
18/11/2024
|
5,700 (-301)
|
1,919 (+152)
|
9,147 (+450)
|
16,766 (+301)
|
11/11/2024
|
6,001 (+75)
|
1,767 (-123)
|
8,697 (+372)
|
16,465 (+324)
|
04/11/2024
|
5,926 (-427)
|
1,890 (+9)
|
8,325 (-498)
|
16,141 (-916)
|
28/10/2024
|
6,353 (+352)
|
1,881 (-357)
|
8,823 (+261)
|
17,057 (+256)
|
21/10/2024
|
6,001 (+422)
|
2,238 (-712)
|
8,562 (+175)
|
16,801 (-115)
|
14/10/2024
|
5,579 (-1,108)
|
2,950 (+808)
|
8,387 (+1,196)
|
16,916 (+896)
|
07/10/2024
|
6,687 (+1,499)
|
2,142 (-171)
|
7,191 (-309)
|
16,020 (+1,019)
|
30/09/2024
|
5,188 (+514)
|
2,313 (+813)
|
7,500 (-961)
|
15,001 (+366)
|
23/09/2024
|
4,674 (-891)
|
1,500 (-1,546)
|
8,461 (-1,195)
|
14,635 (-3,632)
|
16/09/2024
|
5,565 (-4)
|
3,046 (-100)
|
9,656 (-371)
|
18,267 (-475)
|
09/09/2024
|
5,569 (-932)
|
3,146 (+790)
|
10,027 (+2,026)
|
18,742 (+1,884)
|
02/09/2024
|
6,501 (+219)
|
2,356 (-230)
|
8,001 (-934)
|
16,858 (-945)
|
26/08/2024
|
6,282 (-999)
|
2,586 (-207)
|
8,935 (+1,133)
|
17,803 (-73)
|
19/08/2024
|
7,281 (+1,127)
|
2,793 (+1,001)
|
7,802 (-708)
|
17,876 (+1,420)
|
12/08/2024
|
6,154 (+377)
|
1,792 (+148)
|
8,510 (-806)
|
16,456 (-281)
|
05/08/2024
|
5,777 (-438)
|
1,644 (-224)
|
9,316 (-386)
|
16,737 (-1,048)
|
29/07/2024
|
6,215 (-21)
|
1,868 (-843)
|
9,702 (+287)
|
17,785 (-577)
|
22/07/2024
|
6,236 (-578)
|
2,711 (-493)
|
9,415 (-588)
|
18,362 (-1,659)
|
15/07/2024
|
6,814 (+1,073)
|
3,204 (+48)
|
10,003 (+582)
|
20,021 (+1,703)
|
08/07/2024
|
5,741 (+601)
|
3,156 (+497)
|
9,421 (+680)
|
18,318 (+1,778)
|
01/07/2024
|
5,140 (-821)
|
2,659 (+79)
|
8,741 (-530)
|
16,540 (-1,272)
|
24/06/2024
|
5,961 (+165)
|
2,580 (-478)
|
9,271 (+495)
|
17,812 (+182)
|
17/06/2024
|
5,796 (-1,341)
|
3,058 (-468)
|
8,776 (-1,292)
|
17,630 (-3,101)
|
10/06/2024
|
7,137 (-8)
|
3,526 (-198)
|
10,068 (-636)
|
20,731 (-842)
|
03/06/2024
|
7,145 (+165)
|
3,724 (+457)
|
10,704 (+588)
|
21,573 (+1,210)
|
27/05/2024
|
6,980 (+421)
|
3,267 (-438)
|
10,116 (+875)
|
20,363 (+858)
|
20/05/2024
|
6,559 (+185)
|
3,705 (+501)
|
9,241 (-722)
|
19,505 (-36)
|
13/05/2024
|
6,374 (-1,150)
|
3,204 (-37)
|
9,963 (+458)
|
19,541 (-729)
|
06/05/2024
|
7,524 (+76)
|
3,241 (-225)
|
9,505 (-377)
|
20,270 (-526)
* Fujairah Oil Industry Zone hosts the Middle East's largest commercial storage capacity for refined products.
* The data can be viewed at https://fujairah.platts.com/
