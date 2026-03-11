The Fujairah Oil Industry Zone published the following inventory data for oil products for the week ended March 9, according to industry information service S&P Global Commodity Insights. 

Volumes are in thousands of barrels. Figures in brackets represent the volume change from the previous week, calculated by Reuters.

Week

Light Distillates

Middle Distillates

Residual Fuels

Total

09/03/2026

7,028 (-2,846)

2,469 (-219)

6,820 (-1,404)

16,317 (-4,469)

02/03/2026

9,874 (+137)

2,688 (-233)

8,224 (+354)

20,786 (+258)

23/02/2026

9,737 (-151)

2,921 (-107)

7,870 (+239)

20,528 (-19)

16/02/2026

9,888 (+1,913)

3,028 (-304)

7,631 (-761)

20,547 (+848)

09/02/2026

7,975 (-91)

3,332 (+439)

8,392 (-2,139)

19,699 (-1,791)

02/02/2026

8,066 (-463)

2,893 (-512)

10,531 (-904)

21,490 (-1,879)

26/01/2026

8,529 (+887)

3,405 (-133)

11,435 (+1,258)

23,369 (+2,012)

19/01/2026

7,642 (+480)

3,538 (+972)

10,177 (+136)

21,357 (+1,588)

12/01/2026

7,162 (-503)

2,566 (+164)

10,041 (+1,142)

19,769 (+803)

05/01/2026

7,665 (+1,004)

2,402 (+278)

8,899 (-1,010)

18,966 (+272)

29/12/2025

6,661 (-812)

2,124 (-185)

9,909 (-636)

18,694 (-1,633)

22/12/2025

7,473 (+588)

2,309 (-267)

10,545 (-136)

20,327 (+185)

15/12/2025

6,885 (-431)

2,576 (-692)

10,681 (-2,247)

20,142 (-3,370)

08/12/2025

7,316 (-9)

3,268 (+55)

12,928 (+430)

23,512 (+476)

01/12/2025

7,325 (+1,034)

3,213 (-180)

12,498 (+1,333)

23,036 (+2,187)

24/11/2025

6,291 (-934)

3,393 (+205)

11,165 (+926)

20,849 (+197)

17/11/2025

7,225 (-562)

3,188 (+176)

10,239 (-773)

20,652 (-1,159)

10/11/2025

7,787 (+1,074)

3,012 (-222)

11,012 (+2,352)

21,811 (+3,204)

03/11/2025

6,713 (-1,236)

3,234 (-79)

8,660 (+2,166)

18,607 (+851)

27/10/2025

7,949 (+70)

3,313 (-302)

6,494 (-2,026)

17,756 (-2,258)

20/10/2025

7,879 (-851)

3,615 (+668)

8,520 (+2,385)

20,014 (+2,202)

13/10/2025

8,730 (+623)

2,947 (+640)

6,135 (+215)

17,812 (+1,478)

06/10/2025

8,107 (+2,179)

2,307 (+416)

5,920 (+411)

16,334 (+3,006)

29/09/2025

5,928 (-748)

1,891 (+273)

5,509 (-1,119)

13,328 (-1,594)

22/09/2025

6,676 (+628)

1,618 (-33)

6,628 (+1,238)

14,922 (+1,833)

15/09/2025

6,048 (-693)

1,651 (-537)

5,390 (-1,705)

13,089 (-2,935)

08/09/2025

6,741 (+88)

2,188 (-116)

7,095 (+1,546)

16,024 (+1,518)

01/09/2025

6,653 (-1,007)

2,304 (+418)

5,549 (-914)

14,506 (-1,503)

25/08/2025

7,660 (-181)

1,886 (+354)

6,463 (+345)

16,009 (+518)

18/08/2025

7,841 (+75)

1,532 (-713)

6,118 (-1,298)

15,491 (-1,936)

11/08/2025

7,766 (+626)

2,245 (-31)

7,416 (-2,240)

17,427 (-1,645)

04/08/2025

7,140 (+145)

2,276 (+159)

9,656 (+1,720)

19,072 (+2,024)

28/07/2025

6,995 (-990)

2,117 (-83)

7,936 (-2,404)

17,048 (-3,477)

21/07/2025

7,985 (+597)

2,200 (-393)

10,340 (+767)

20,525 (+971)

14/07/2025

7,388 (-736)

2,593 (+287)

9,573 (-682)

19,554 (-1,131)

07/07/2025

8,124 (+637)

2,306 (-416)

10,255 (+1,308)

20,685 (+1,529)

30/06/2025

7,487 (+749)

2,722 (+678)

8,947 (-1,391)

19,156 (+36)

23/06/2025

6,738 (-1,332)

2,044 (+151)

10,338 (+1,882)

19,120 (+701)

16/06/2025

8,070 (+268)

1,893 (+1,106)

8,456 (-296)

18,419 (+1,078)

09/06/2025

7,802 (+76)

787 (+135)

8,752 (+1,514)

17,341 (+1,725)

02/06/2025

7,726 (+433)

652 (-354)

7,238 (-2,357)

15,616 (-2,278)

26/05/2025

7,293 (-984)

1,006 (-289)

9,595 (-1,395)

17,894 (-2,668)

19/05/2025

8,277 (-357)

1,295 (-467)

10,990 (+1,651)

20,562 (+827)

12/05/2025

8,634 (+84)

1,762 (+32)

9,339 (-1,123)

19,735 (-1,007)

05/05/2025

8,550 (+735)

1,730 (-438)

10,462 (-276)

20,742 (+21)

28/04/2025

7,815 (-1,096)

2,168 (-321)

10,738 (+115)

20,721 (-1,302)

21/04/2025

8,911 (+450)

2,489 (-158)

10,623 (-379)

22,023 (-87)

14/04/2025

8,461 (-695)

2,647 (+87)

11,002 (-2,283)

22,110 (-2,891)

07/04/2025

9,156 (+910)

2,560 (-493)

13,285 (+243)

25,001 (+660)

31/03/2025

8,246 (+1,298)

3,053 (+1,058)

13,042 (+2,602)

24,341 (+4,958)

24/03/2025

6,948 (-1,115)

1,995 (-576)

10,440 (-599)

19,383 (-2,290)

17/03/2025

8,063 (+1,184)

2,571 (+215)

11,039 (+1,287)

21,673 (+2,686)

10/03/2025

6,879 (+577)

2,356 (+176)

9,752 (-643)

18,987 (+110)

03/03/2025

6,302 (-2,245)

2,180 (-352)

10,395 (+1,055)

18,877 (-1,542)

24/02/2025

8,547 (+941)

2,532 (+199)

9,340 (-667)

20,419 (+473)

17/02/2025

7,606 (-855)

2,333 (+774)

10,007 (-218)

19,946 (-299)

10/02/2025

8,461 (+122)

1,559 (-282)

10,225 (+2,077)

20,245 (+1,917)

03/02/2025

8,339 (+881)

1,841 (-890)

8,148 (-521)

18,328 (-530)

27/01/2025

7,458 (+1,117)

2,731 (+209)

8,669 (+1,406)

18,858 (+2,732)

20/01/2025

6,341 (-724)

2,522 (-360)

7,263 (-1,259)

16,126 (-2,343)

13/01/2025

7,065 (+531)

2,882 (+731)

8,522 (-403)

18,469 (+859)

06/01/2025

6,534 (+466)

2,151 (+183)

8,925 (+1,421)

17,610 (+2,070)

30/12/2024

6,068 (-377)

1,968 (-276)

7,504 (-2,456)

15,540 (-3,109)

23/12/2024

6,445 (-241)

2,244 (-224)

9,960 (+1,303)

18,649 (+838)

16/12/2024

6,686 (-263)

2,468 (+38)

8,657 (+2,238)

17,811 (+2,013)

09/12/2024

6,949 (+416)

2,430 (+40)

6,419 (-2,145)

15,798 (-1,689)

02/12/2024

6,533 (+710)

2,390 (+249)

8,564 (+2,293)

17,487 (+3,252)

25/11/2024

5,823 (+123)

2,141 (+222)

6,271 (-2,876)

14,235 (-2,531)

18/11/2024

5,700 (-301)

1,919 (+152)

9,147 (+450)

16,766 (+301)

11/11/2024

6,001 (+75)

1,767 (-123)

8,697 (+372)

16,465 (+324)

04/11/2024

5,926 (-427)

1,890 (+9)

8,325 (-498)

16,141 (-916)

28/10/2024

6,353 (+352)

1,881 (-357)

8,823 (+261)

17,057 (+256)

21/10/2024

6,001 (+422)

2,238 (-712)

8,562 (+175)

16,801 (-115)

14/10/2024

5,579 (-1,108)

2,950 (+808)

8,387 (+1,196)

16,916 (+896)

07/10/2024

6,687 (+1,499)

2,142 (-171)

7,191 (-309)

16,020 (+1,019)

30/09/2024

5,188 (+514)

2,313 (+813)

7,500 (-961)

15,001 (+366)

23/09/2024

4,674 (-891)

1,500 (-1,546)

8,461 (-1,195)

14,635 (-3,632)

16/09/2024

5,565 (-4)

3,046 (-100)

9,656 (-371)

18,267 (-475)

09/09/2024

5,569 (-932)

3,146 (+790)

10,027 (+2,026)

18,742 (+1,884)

02/09/2024

6,501 (+219)

2,356 (-230)

8,001 (-934)

16,858 (-945)

26/08/2024

6,282 (-999)

2,586 (-207)

8,935 (+1,133)

17,803 (-73)

19/08/2024

7,281 (+1,127)

2,793 (+1,001)

7,802 (-708)

17,876 (+1,420)

12/08/2024

6,154 (+377)

1,792 (+148)

8,510 (-806)

16,456 (-281)

05/08/2024

5,777 (-438)

1,644 (-224)

9,316 (-386)

16,737 (-1,048)

29/07/2024

6,215 (-21)

1,868 (-843)

9,702 (+287)

17,785 (-577)

22/07/2024

6,236 (-578)

2,711 (-493)

9,415 (-588)

18,362 (-1,659)

15/07/2024

6,814 (+1,073)

3,204 (+48)

10,003 (+582)

20,021 (+1,703)

08/07/2024

5,741 (+601)

3,156 (+497)

9,421 (+680)

18,318 (+1,778)

01/07/2024

5,140 (-821)

2,659 (+79)

8,741 (-530)

16,540 (-1,272)

24/06/2024

5,961 (+165)

2,580 (-478)

9,271 (+495)

17,812 (+182)

17/06/2024

5,796 (-1,341)

3,058 (-468)

8,776 (-1,292)

17,630 (-3,101)

10/06/2024

7,137 (-8)

3,526 (-198)

10,068 (-636)

20,731 (-842)

03/06/2024

7,145 (+165)

3,724 (+457)

10,704 (+588)

21,573 (+1,210)

27/05/2024

6,980 (+421)

3,267 (-438)

10,116 (+875)

20,363 (+858)

20/05/2024

6,559 (+185)

3,705 (+501)

9,241 (-722)

19,505 (-36)

13/05/2024

6,374 (-1,150)

3,204 (-37)

9,963 (+458)

19,541 (-729)

06/05/2024

7,524 (+76)

3,241 (-225)

9,505 (-377)

20,270 (-526)

     

 

* Fujairah Oil Industry Zone hosts the Middle East's largest commercial storage capacity for refined products.

 

* The data can be viewed at https://fujairah.platts.com/

