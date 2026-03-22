A Bogotá, en marge du forum de haut niveau CELAC–Afrique, le Président Burundais et Président en exercice de l’Union Africaine, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, a mené une intense activité diplomatique marquée par deux audiences majeures : un entretien avec son homologue Colombien, Son Excellence Gustavo Petro, axé sur le renforcement des relations bilatérales entre l’Union Africaine et la Colombie, ainsi qu’un échange avec Patrice Emery Trovoada autour de la situation en Guinée-Bissau.

Le Président de la République du Burundi, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, a rencontré ce vendredi 20 mars 2026 au palais présidentiel son homologue Colombien, Son Excellence Gustavo Petro, en vue de renforcer les relations entre l’Afrique et la Colombie.

Au cours des échanges, le Président Colombien, Son Excellence Gustavo Petro, a reconnu sans ambiguïté que les relations avec le continent africain ont longtemps manqué de dynamisme. Il a expliqué que cette situation s’explique notamment par des tensions héritées du passé, ainsi que par des revendications internes concernant les descendants africains en Colombie.

Le Président Colombien, Son Excellence Gustavo Petro a souligné qu’aujourd’hui, le pays est engagé dans un processus de réconciliation de son peuple profondément marqué par les conflits.

Par ailleurs, la Colombie affiche une volonté claire de se rapprocher de l’Afrique et de renforcer ses liens avec le continent. Parmi les pistes envisagées, l’organisation d’un sommet avec l’Union Africaine, visant à créer un partenariat concret, fondé sur des intérêts communs et des projets partagés.

Le Président Colombien a également salué le leadership de son homologue Son Excellence Evariste Ndayishimiye, Chef de l’Etat Burundais soulignant le rôle clé qu’il pourrait jouer dans l’impulsion de cette nouvelle dynamique.

Les deux Chefs d’Etat ont souligné la nécessité de dépasser les héritages du passé afin de les transformer en opportunités concrètes, notamment à travers des accords mutuellement bénéfiques dans les domaines socio- économique et culturel.

Le Président Ndayishimiye a adressé une invitation à son homologue colombien pour effectuer une visite d’Etat au Burundi en vue de renforcer durablement les relations bilatérales et d’ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération Afrique–Colombie.

Toujours en marge du forum de haut niveau CELAC–Afrique tenu à Bogotá, Patrice Emery Trovoada, Envoyé spécial de l’Union Africaine pour la Guinée-Bissau, a été reçu en audience par le Numéro Un Burundais Son Excellence Evariste Ndayishimiye, également Président en exercice de l’Union Africaine.

Les échanges ont porté sur la conduite du processus de transition en Guinée-Bissau, avec une volonté commune de le consolider et de le rendre plus inclusif, en perspective des élections prévues en décembre 2026.