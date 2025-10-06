PHOTO
Muscat – Oman achieved 65.8% self-sufficiency in food production in 2024, reflecting continued progress towards national food security goals, according to the National Centre for Statistics and Information (NCSI). The growth stems from increased local output across agriculture, livestock, fisheries and food industries, supported by sustained investment and strategic initiatives to enhance sustainability.
Figures released by NCSI showed that self-sufficiency levels stood at 49.4% for agricultural products, 87.3% for animal products, 144.5% for fish, and 66.4% for food and beverage industries. The data was presented on Sunday at the Food Security Lab 2025, organised by Ministry of Agriculture, Fisheries and Water Resources under the patronage of H E Saud bin Hamoud bin Ahmed al Habsi, Minister of Agriculture, Fisheries and Water Resources.
