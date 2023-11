Doha, Qatar – At a ceremony in Education City, Carnegie Mellon University in Qatar (CMU-Q), a Qatar Foundation (QF) partner university, honored 175 students for academic excellence in the spring 2023 semester. The Dean’s List ceremony takes place twice a year to acknowledge student achievement based on grades from the previous semester.

The Dean’s List for the spring 2023 semester included 30 first-year students, 44 sophomore students, 60 junior students and 41 senior students.

At the ceremony, Michael Trick, dean of CMU-Q, recognized the students’ achievements: “To all of you who we recognize today, congratulations on a semester of hard work and attention to detail. I hope you take some time today to feel proud of your accomplishments, and reflect on how you can continue to learn and grow.”

The first-year honorees on the spring 2023 Dean’s List are: Mayowa Abayomi, Abdallah Abdaljalil, Mariam Abdelatef, Jana Abdelmaguid, Muhammed Rayyan Ahmed, Cynthia Akaliza, Abdulla Al Hemaidi, Muneera Al-Mansouri, Dema Al-Shirawi, Fatima Almuftah, Jawaher Khaled Alsayed, Dounia Baroudi, Enoch Luis Catuncan, Mohamed Elsayed, Mohammed Elsayed, Jingxiang Gao, Fatou Gueye, Aditya Gupta, Zeina Halawa, Hamzah Hamad, Malak Ibrahim, Adan Jawad, Ulpan Kaiyrbayeva, Omar Khalaf, Jade Mathias, Zhansaya Matkenova, Gani Raissov, Azizjon Samandarov, Mahnoor Sethi, and Sunaya Upadhyay.

The second-year honorees on the spring 2023 Dean’s List are: Abdulraouf Abdelzaher, Asad Abdurazzakov, Mariam Afifi, Maria Aidarus, Aldana Al Disi, Al Maha Al Jabor, Haya Al Khalifa, Lujain Al Mansoori, Alanoud Al Thani, Noor Al-Majid, Maimoonah Al-Mashhadani, Sara Al-Saloos, Aisha Al-Subaie, Najoud Al-Talib, Talal Ali, Majed Alnama, Ioana Andrei, Mohammad Annan, Shahad Astaneh, Omar Salah A H Bahzad, Boushra Bendou, Tra Bui, Davit Charkviani, Mateo Correa, Phat Diep, Mohamad El Ghali, Sarim Faraz, Weon Gyu Jeon, Huda Joad, Ghalya Johar, Daanish Khan, Ha Le, Jullia Andrei Montejo, Sara Mubarak, Nour Nasrallah, Md Azmain Adib Pahlowan, Nizar Radi, Maryam Rahmatullah, Aziza Rustamova, Anushka Satpute, Abeeha Shoaib, Abdulbosit Shukhratbekov, Muaz Topal, and Fatima Yousaf.

The third-year honorees on the spring 2023 Dean’s List are: Ibrahim Abu, Sara Abumoza, Katrina Agcaoili, Zainab Ahmed, Mary Akinyi, Hala Al Darbasti, Shaikha Al Emadi, Saif Al Suwaidi, Faisal Al Thani, Mariam Al Thani, Muneera Al-Baker, Mashael Al-Emadi, Maryam Al-Ghanim, Saada Al-Ghasel, Mayar Al-Kurdi, Lulu Al-Majed, Khadija Al-Majid, Shaikha Al-Sulaiti, Khaled Al-Waheeb, Ahmad Alhallaq, Yousuf Alkhiyami, Abdulrahman Almana, Noora Almannai, Nada Alnajar, Fatima Alsafar, Mohanna Alsulaiti, Noor Altamimi, Anupama Anilkumar, Danagul Azimzhanova, Huda Baig, Diala Budeir, Sebin Choi, Massa Coulibaly, Marwa Mohamed I Darwish, Sweety Devnani, Malika Dikshit, Ahmed El Fekih Zguir, Yahya Elkhatib, Shima Ellabib, Aiman Fatima, Adel Fergatova, Yara Ganom, Diana Gazizova, Amiko Gogitidze, Faraz Habib, Mariam Hamad, Hana Hasna, Fadia Hussain, Ahmed Issaoui, Fatima Johar, Kainaat Nadeem Khan, Allyssa Bianca Magpantay, Bakhtiyorjon Mirzajonov, Andrei-Horia Pacurar, Maya Salameh, Ulan Seitkaliyev, Gulnaz Serikbay, Rama Sulaiman, Diram Tabaa, Prkriti Tandon, and Fiza Tarlochan.

The fourth-year honorees on the spring 2023 Dean’s List are: Raghad Abunabaa, Ghada Al Kuwari, Nayla Al Mulla, Noora Al-Ansari, Ameera Al-Janahi, Ajlan Al-Kaabi, Noora Al-Saadi, Fatima Alhamadi, Nour Ali, Latifa Alnaimi, Sara Alsabbagh, Malak Alseaf, Nandana Balachandran, Frewoyni Birhane, Hessa Boday, Ekram Bouhroum, Jade D Mello, Sharoq Darwish, Shahrazad El Natsheh, Siyuan Guo, Aman Haris, Shereo Intyisyar, Premices Irakoze, Aigerim Karatay, Zendmene Khosbayar, Daniil Kumok, Zhaoan Li, Jialiang Liu, Lojaein Mahmoud, Abubakr Mohamed, Mathuso Molapo, Anas Mouden, Alina Nasir, Saifudden Nassar, Muhammad Ali Raza, Ihsane Sadiki, Nada Soliman Mubarak, Amal Taymour, Erin Thomas, and Kafungo Wangure.

