Egypt has ‍proposed ‍five new initiatives ​to strengthen Arab ⁠energy security, including ⁠an Arab energy interconnection ‌map and coordinated emergency ⁠oil and LNG purchases, the petroleum ministry ⁠said on ​Sunday.

Attending an Organization of Arab ‍Petroleum Exporting Countries ​ministerial meeting in Kuwait, Egyptian petroleum minister Karim Badawi also proposed a digital investment platform covering upstream, downstream and ⁠renewable energy projects.

