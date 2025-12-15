PHOTO
Egypt has proposed five new initiatives to strengthen Arab energy security, including an Arab energy interconnection map and coordinated emergency oil and LNG purchases, the petroleum ministry said on Sunday.
Attending an Organization of Arab Petroleum Exporting Countries ministerial meeting in Kuwait, Egyptian petroleum minister Karim Badawi also proposed a digital investment platform covering upstream, downstream and renewable energy projects.
