Riyadh, Saudi Arabia – SNB Capital, Saudi Arabia’s largest asset manager and investment bank, has been upgraded to an A2 issuer rating with a stable outlook projected.

The A2 issuer rating from Moody’s highlights SNB Capital’s stable financial framework, low credit risk, and ability to deliver consistent performance in changing market conditions, according to Moody’s.

“This rating upgrade is a recognition of SNB Capital’s ability to deliver consistent performance and maintain resilience in a dynamic financial landscape. As we build on this momentum, we are focused on driving sustainable growth, enhancing market accessibility, and shaping the future of Saudi Arabia’s capital markets in alignment with the goals of Vision 2030,” said SNB Capital CEO Rashed Sharif.

SNB Capital's strategic importance to its parent company, SNB, allows both to benefit from an increasingly integrated customer base, which has opened up significant cross-selling opportunities. Its evolving product suite aligns with SNB’s offerings, fostering collaboration and enhancing the value provided to clients.

Furthermore, the ratings agency also recognized SNB Capital’s leadership in Saudi Arabia’s asset management sector, where it maintains the largest market share with SAR 248 billion in assets under management as of September 2024. According to Moody’s, “The standalone assessment reflects SNB Capital's leading position in its domestic market, its good revenue diversification, notably across asset management and brokerage, as well as its strong profitability margins”.

The stable outlook reflects Moody’s expectation that SNB Capital will continue to deliver strong financial performance, maintain its leading market position, and benefit from ongoing integration with its parent company, SNB.

About SNB Capital

SNB Capital Company, a licensed entity by Capital Market Authority (CMA), is a leading regional financial institution with deep industry expertise across five business lines: Asset Management, Wealth Management, Securities, Investment Banking, and Principal Investments. SNB Capital is the top ranked broker in terms of market share on the Saudi Exchange as of September 2024, and the largest asset manager in Saudi Arabia with SAR 248 billion of assets under management as of September 2024. Further information is available at www.alahlicapital.com.

"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لـ "الأهلي المالية" إلى "A2"

رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لشركة الأهلي المالية عند "A2"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية "مستقرة" وفقًا للمقياس العالمي (GSR).

تعكس هذه النظرة المستقبلية المستقرة توقعات "موديز" بأن تُواصل شركة الأهلي المالية تحقيق أداء مالي قوي، والحفاظ على مكانتها الرائدة في الأسواق المالية، والاستفادة من التكامل المستمر مع البنك الأهلي السعودي، باعتبارها إحدى الشركات التابعة له.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 19 ديسمبر 2024م: رفعت وكالة "موديز" العالمية، التصنيف الائتماني لشركة الأهلي المالية عند "A2"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقًا لتقرير "موديز"، يعكس حصول شركة الأهلي المالية على تصنيف "A2"، الاستقرار المالي القوي للشركة، وانخفاض المخاطر الائتمانية، وقدرتها على تقديم أداء مستقر في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق المالية.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، الأستاذ راشد شريف، قائلًا: "يُعد رفع التصنيف الائتماني للأهلي المالية دليلًا على قدرة الشركة على الحفاظ على استقرارها المالي، ومواصلة نموها في ظل المشهد المالي المتغير، وبينما نواصل مسيرتنا، فإننا نلتزم بدفع النمو المستدام، وتعزيز إمكانية وصول المستثمرين إلى السوق، وتشكيل مستقبل الأسواق المالية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."

هذا، وتتمتع شركة الأهلي المالية بأهمية إستراتيجية لدى البنك الأهلي السعودي، باعتبارها ذراعه الاستثماري، مما يتيح لكليهما الاستفادة من قاعدة عملاء متنامية، وتقديم تجربة شاملة ومتكاملة، حيث تتماشى خدمات البنك مع خدمات "الأهلي المالية"، مما يُعزز التعاون بينهما، ويُزيد القيمة المضافة المقدمة للعملاء.

وأشارت "موديز" إلى أن تصنيف "الأهلي المالية" يعكس مكانتها الرائدة في قطاع إدارة الأصول في المملكة، حيث تسيطر على أكبر حصة سوقية بأصول مُدارة تقدر بنحو 824 مليار ريال سعودي اعتبارًا من سبتمبر 2024م، كما أوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها الشركة في الأسواق المالية المحلية، والتنوع القوي في إيراداتها، خاصةً في مجالات إدارة الأصول والوساطة، فضلاً عن تحقيقها هوامش ربحية قوية.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة من "موديز" توقعات إيجابية بأن تواصل "الأهلي المالية" تحقيق أداء مالي قوي، والحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق، مستفيدةً من التكامل المستمر مع البنك الأهلي السعودي.

عن شركة الأهلي المالية:

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخَّصة من قِبَل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية، وتمتلك خبرة عميقة في خمس مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وتُعد أكبر مدير أصول في المملكة العربية السعودية، والوسيط الأعلى تصنيفًا من حيث الحصة السوقية في السوق المالية السعودية، بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 824 مليار ريال سعودي اعتبارًا من سبتمبر 2024م.

