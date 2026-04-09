Saudi-listed Shalfa Facilities Management is planning to transition from the Nomu parallel market to the main market (TASI).
Value Capital is advising on the transfer. The Riyadh-based firm reported a 2025 net profit of 25 million riyals.
The transition is subject to Tadawul approval with Shalfa required to meet all main market listing norms, including a minimum two-year listing on Nomu and an average market capitalisation of 200 million riyals over the past six months.
