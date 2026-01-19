Social media
Video Archives
January 19, 2026
S&P Global rules out housing oversupply in UAE for 2026, 2027

Qatar’s Ras Abu Fontas signs $990mln project finance deal with Japan’s JIBC

Highlights from Zawya’s inaugural GCC Capital Markets Forum

Saudi SISCO Holding acquires 51% stake in PSS

Saudi’s Riyad Bank prices $1bln 10-year Tier 2 notes

Saudi Arabia’s $11.5bln multi-tranche bonds launched; orderbook over $28bln

Saudi ACWA Power agrees to acquire. stakes in 5 wind power projects in China

ACWA Power, AfDB set to fast-track $5bln energy, water projects in Africa

Saudi Arabia tops Gulf wealth at $3.7trln; UAE closing in - BCG

Saudi firms sign deals to build oil fields, boost output in Syria

