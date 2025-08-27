Social media
Home page>MULTIMEDIA>Video Archives>Egypt, South Africa top ...

Videos

Video Archives
August 27, 2025
Egypt, South Africa top Africa’s wealth list - Henley & Partners

Egypt and South Africa are the two biggest hubs for millionaires in the African continent

VIDEO ARCHIVES

Video Archives

Saudi VC firm Impact46 acquires Kammelna for $53mln

Saudi VC firm Impact46 acquires Kammelna for $53mln
Saudi VC firm Impact46 acquires Kammelna for $53mln
Video Archives

Abu Dhabi’s TAQA secures $2.3bln term loan to drive growth

Abu Dhabi’s TAQA secures $2.3bln term loan to drive growth
Abu Dhabi’s TAQA secures $2.3bln term loan to drive growth
Video Archives

US emerges as largest greenfield investor in Saudi Arabia in H1 2025

US emerges as largest greenfield investor in Saudi Arabia in H1 2025
US emerges as largest greenfield investor in Saudi Arabia in H1 2025
Video Archives

UAE banks outperform GCC peers despite geopolitical headwinds

UAE banks outperform GCC peers despite geopolitical headwinds
UAE banks outperform GCC peers despite geopolitical headwinds
Video Archives

Abu Dhabi’s Mubadala Energy now owns 24.1% stake in rebranded Kimmeridge gas unit Caturus

Abu Dhabi’s Mubadala Energy now owns 24.1% stake in rebranded Kimmeridge gas unit Caturus
Abu Dhabi’s Mubadala Energy now owns 24.1% stake in rebranded Kimmeridge gas unit Caturus
Video Archives

Saudi Arabia's Dar Al Majed sets IPO final price at top of the range

Saudi Arabia's Dar Al Majed sets IPO final price at top of the range
Saudi Arabia's Dar Al Majed sets IPO final price at top of the range
Video Archives

GCC banks optimistic on loan growth in 2025, report strong performance in Q2 - S&P

GCC banks optimistic on loan growth in 2025, report strong performance in Q2 - S&P
GCC banks optimistic on loan growth in 2025, report strong performance in Q2 - S&P
Video Archives

UAE and Saudi Arabia cement Gulf’s dominance in Global ESG sukuk market in H1

UAE and Saudi Arabia cement Gulf’s dominance in Global ESG sukuk market in H1
UAE and Saudi Arabia cement Gulf’s dominance in Global ESG sukuk market in H1
Video Archives

MENA private equity deals fall 38% in H1 as risk aversion weighs

MENA private equity deals fall 38% in H1 as risk aversion weighs
MENA private equity deals fall 38% in H1 as risk aversion weighs