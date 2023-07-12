تلقى البنك المركزي الباكستاني، الأربعاء، وديعة بمليار دولار من الإمارات، حسبما أعلنه وزير المالية الباكستاني إسحاق دار على حسابه عبر تويتر.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي الباكستاني أعلن عنها الوزير الثلاثاء.

وتعاني باكستان من تراجع كبير في الاحتياطي الأجنبي، فيما توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في يونيو الماضي لتمويل ب 3 مليار دولار، يتوقع إقراره من المجلس التنفيذي بحلول منتصف الشهر الجاري.

وفي ديسمبر الماضي، مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 3 مليار دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، لاستمرار دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير، آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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